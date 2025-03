Dacia Bigster, primo contatto: il nuovo SUV stupisce per comfort, spazio e consumi

Dacia ha molti motivi per essere contenta. In primis, la Sandero è l’autentica regina del mercato europeo, con 300.000 unità immatricolate soltanto in Europa nel 2024, poi, ha nell’arco della sua faretra un veicolo che ha incarnato alla perfezione lo spirito dell’azienda, quel “value for money” che è molto più di uno slogan, come la Duster che ha conquistato la bellezza di 2,5 milioni di automobilisti, a partire dal lancio della sua versione originale, e che continua a sbalordire. All’elenco bisogna aggiungere la Jogger, la pragmatica vettura a sette posti che sta ben figurando a livello commerciale, con oltre 100.000 unità vendute dal suo debutto. Adesso, però, bisogna dare il benvenuto alla più attesa novità che porta il nome di Dacia Bigster. L’inedito C-SUV è finalmente pronto a farsi conoscere, con le prime consegne che avverranno a giugno, anticipate da uno sbarco nelle concessionarie italiane già a partire da questo maggio. Dato che l’abbiamo provata in anteprima sulle strade della Provenza, è doveroso illustrarla in ogni suo aspetto, perché di sostanza ce n’è molta, a cominciare da un prezzo eccezionalmente competitivo.

Un aspetto convincente

Bisogna dimenticare il design delle Dacia di venti e oltre anni fa, già da tempo il marchio romeno ha fatto un salto di qualità notevole, sposando delle linee convincenti e stuzzicanti. Anche la Bigster, infatti, possiede fascino da vendere e non è un eufemismo. Probabilmente, grazie alle proporzioni maggiori, la nuova ammiraglia risulta stilisticamente più affascinante della Duster, dalla quale mutua molte soluzioni. Il primo impatto che questa automobile genera nello spettatore è un senso di completa robustezza, esaltato da elementi come i parafanghi imponenti e l'ampia griglia dove troneggia il recente logo "DACIA link”.

Il cofano orizzontale e scolpito è anch’esso sinonimo di forza su strada, ma è stato pensato per ottimizzare la visuale del conducente che, come vedremo, è ottimale. Inoltre, pur non sconfessando una filosofia legata soprattutto al pragmatismo, Dacia non rinuncia a dettagli alla moda, come gli elementi grafici sul frontale, sulle porte e al posteriore. Una vera novità, seguendo questo approccio, è la scelta di dotare la Bigster del tetto in colore nero, creando una carrozzeria Bi-Tono che qualcuno potrebbe definire “cool”. Belli anche i cerchi in lega fino a 19 pollici presenti nell'allestimento Journey, che è il top di gamma. Infine, la nuova Bigster sfoggia anche una tinta metallizzata, Indigo Blue, che è un’esclusiva di questo modello e che esalta questa macchina come un abito su misura. Infine, in un'ottica di sostenibilità, le piastre inferiori dei paraurti sono tinte all'origine per ridurre l'impiego di vernici, mentre le protezioni della carrozzeria sono realizzate in Starkle, un materiale innovativo creato da Dacia e parzialmente derivato dal riciclo, utilizzato allo stato grezzo e non verniciato.

Dimensioni:

Lunghezza: 4,57 metri;

Larghezza: 1,81 metri (con specchietti retratti);

Altezza: 1,62 metri;

Passo: 2,70 metri.

Un abitacolo votato al comfort

La parola d’ordine dell’abitacolo della nuova Dacia Bigster è comfort. Una comodità a trecentosessanta gradi, dal posto di guida al grande spazio per tutti gli occupanti. In questi interni, il marchio romeno ha privilegiato l’ergonomia senza troppi fronzoli. A bordo si viaggia, senza alcuni tipo di sacrificio per testa e gambe, in cinque adulti. Quindi, anche chi è costretto ad adagiarsi nelle sedute posteriori non avrà alcun tipo di problema, neppure se possiede un’altezza o una stazza fuori dalla media nostrana. Inoltre, non sono assenti neppure tocchi di modernità che a oggi sono irrinunciabili.

Tutte le informazioni relative alla guida sono raggruppate sul quadro strumenti digitale da 7'' o 10'', mentre il sistema multimediale è gestito tramite un touchscreen centrale da 10,1'', di serie su tutte le versioni. A seconda degli allestimenti, sono disponibili tre tipi di consolle centrale anteriore, inclusa una rialzata con bracciolo, vano refrigerato, caricabatterie a induzione e ampio vano portaoggetti. Particolare attenzione è stata dedicata ai tessuti dei sedili, con diverse opzioni che spaziano dalla semplicità al comfort di categoria superiore.

La modularità è un altro punto di forza, grazie al sedile posteriore frazionabile 40-20-40 che permette di trasportare oggetti lunghi mantenendo comunque due posti nel retro. Ideale per chi fa sport o semplicemente ha bisogno di trasportare oggetti voluminosi. Con gli schienali abbattuti, poi, si ottiene un pianale del bagagliaio piatto e una lunghezza massima di carico di 2,7 metri. La capacità non indifferente, fino a 727 litri VDA, il miglior risultato del suo segmento.

Dacia Bigster, un pieno di tecnologia

Dacia Bigster offre equipaggiamenti pensati per facilitare la vita quotidiana. L'accesso è reso più semplice dalla chiave Keyless Entry e, a seconda degli allestimenti, dal portellone posteriore ad azionamento elettrico. Inoltre, tutte le versioni sono dotate di touchscreen centrale da 10,1'' con connettività Apple CarPlay/Android AutoTM wireless. Gli allestimenti superiori offrono, in aggiunta, il sistema multimediale Media Nav Live con navigazione connessa e sistema audio Arkamys 3D a 6 altoparlanti.

A disposizione ci sono anche il climatizzatore bi-zona con bocchette posteriori, il tetto panoramico apribile e il sedile del conducente regolabile elettricamente (di serie su Journey) ulteriormente il comfort a bordo. Per la sicurezza, Bigster è conforme alla norma GSR2 e include di serie sistemi come la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, l'assistenza al parcheggio posteriore e il mantenimento della corsia. Il pulsante "My Safety" permette di personalizzare rapidamente le impostazioni degli ADAS.

Una ricca gamma motori

Dacia Bigster è il primo modello del Gruppo Renault a utilizzare nuova motorizzazione hybrid 155, che offre maggiore potenza e coppia. Questa unità è composta da un motore benzina 1.8 litri a 4 cilindri da 107 CV, due motori elettrici (un motore da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione), batteria da 1,4 kWh (230 V) e cambio automatico elettrificato. Quest’ultimo è provvisto di 4 rapporti per il motore termico e altri 2 per quello elettrico. Questa tecnologia combinata è resa possibile dall’assenza della frizione. La frenata rigenerativa, abbinata alla forte capacità di recupero energetico della batteria e al rendimento del cambio automatico, permette di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica. Inoltre, il propulsore si avvia sempre in modalità 100% elettrica.

Sono disponibili anche le motorizzazioni mild hybrid 140 e mild hybrid-G 140 (benzina-GPL), che combinano un motore termico di nuova generazione con un sistema mild-hybrid da 48V, migliorando l'efficienza e riducendo consumi ed emissioni. Infine, per gli amanti dell'off-road, è disponibile la versione mild hybrid 130 4x4 con trazione integrale e Terrain Control con molteplici modalità di guida.

Come va su strada

Abbiamo provato la nuova Dacia Bigster sulle strade del sud della Francia, attraverso scenari urbani ed extraurbani, per moltissimi chilometri. Quindi, abbiamo testato – in un primo contatto – il nuovo C-SUV in condizioni di utilizzo differenti, ma siamo arrivati a una conclusione che, invece, è uniforme: quest’auto è molto comoda. La posizione di guida è facilmente regolabile, si ha un’ampia visione della strada e di ciò che ci circonda, e il comportamento è quello tipico di un veicolo dall'impostazione turistica. La vettura è morbida e garbata, silenziosa (anche grazie all’ottimo lavoro di insonorizzazione compiuto dai tecnici del brand) e non ci si stanca di guidarla. Dopo circa trecento chilometri di asfalto percorso, ne avremmo fatti volentieri anche di più.

Questo perché, al di là del comfort, il nuovo motore hybrid 155 si è dimostrato un ottimo alleato e un grande compagno di avventura. Questo per due ragioni: in primis la brillantezza quando esso viene sollecitato, in secondo luogo per i consumi veramente sorprendenti in positivo. Il nuovo full hybrid sviluppato dal Gruppo Renault merita un plauso, perché percorrendo il nostro itinerario rispettando i limiti imposti dal codice abbiamo registrato un consumo di appena 3,6 litri ogni 100 chilometri. Questo vuol dire che anche gli orfani del diesel potranno approcciarsi alla Bigster senza troppe paure. Insomma, una stradista per famiglie. Un identikit davvero stimolante.

Dacia Bigster, listino prezzi

Gli allestimenti disponibili per Dacia Bigster sono quattro: Essential, Expression, Journey ed Extreme. I prezzi partono da 24.

per la versione Essential con motore mild hybrid 140 fino a raggiungere i 31.300 euro delle due versioni top di gamma (Journey ed Extreme) equipaggiate con il nuovo hybrid 155. Dacia organizzerà un porte aperte il 10 e 11 maggio prossimi.