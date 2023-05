Dacia Extreme 2023, una gamma rinnovata: alla scoperta dell'allestimento da vertice

Negli ultimi 15 anni sono pochi i marchi che si sono affermati sulla scena internazionale in modo risoluto, quanto abbia fatto Dacia. Il brand del Gruppo Renault è stato eccezionale nel farsi spazio all'interno del mercato, rispondendo in modo distinto a un'esigenza particolare: quella di offrire dei veicoli concreti, versatili ma a buon mercato. Negli ultimi due anni, da quando è stata annunciata la Renaulition, Dacia ha cambiato volto e ha fatto uno scatto in avanti, collocandosi in una dimensione ancora differente. Adesso è eco-friendly, dinamica, fresca, avventurosa, senza aver smarrito i suoi capisaldi di economia, pragmatismo e solidità. La gamma Extreme, l'ultima nata, vuole esaltare l'aspetto outdoor dei veicoli Dacia, non solo a livello estetico ma anche nella loro più intrinseca essenza.

Dacia cresce nel mercato

L'espansione di Dacia è sotto gli occhi di tutti. In Italia si potrebbe parlare persino di vero e proprio fenomeno. Nei primi quattro mesi dell'anno corrente, nello Stivale sono state immatricolate ben 28.900 unità a marchio Dacia (+29,4% rispetto al 2022), con Sandero al primo posto e Duster al terzo tra le vetture straniere destinate ai privati. Buono l'apporto anche di Jogger, che dal suo lancio ha già registrato oltre 9.000 immatricolazioni, così come quello della piccola elettrica Spring.

La nuova gamma Extreme

Il nuovo allestimento Extreme, oltre a rappresentare una bella boccata d'aria fresca, si presenta sulla scena come il top di gamma per Duster, Sandero Stepway, Jogger e Spring. Il suo intento è quello di comunicare una connessione diretta con la natura, grazie ai molteplici richiami stilistici, e non solo, con la vita all'aria aperta. Esternamente il colore simbolo è il Verde Oxide, che dovrebbe colpire lo spettatore al pari di una foresta attraversata da una dolce bruma alle prime luci dell'alba. I dettagli e le finiture, invece, sono in color rame, simile a quello delle foglie autunnali, che si riscontra nelle calotte dei retrovisori, nel coprimozzo, nel logo Dacia sul portellone del bagagliaio, e in altri elementi di design interno.

Belli anche i motivi topografici che si riallacciano alle curve altimetriche delle cartine militari. Lo stesso tema si rintraccia anche sulle protezioni laterali e sulle porte anteriori di Spring, Sandero Stepway e Jogger Extreme, nonché sui montanti delle porte (montanti B) di Duster Extreme. Il pacchetto viene completato dai cerchi in lega Nero Lucido (da 16” su Sandero Stepway e Jogger, da 17” su Duster).

Interni dal piglio avventuroso

Sulle vetture Extreme di Dacia anche gli interni presentano delle interessanti novità, una delle più importanti è rappresentata dall'utilizzo di un nuovo tessuto chiamato MicroCloud, di colore grigio, che assomiglia molto al velluto ma è di un'assoluta robustezza e semplice da pulire. Lo si può trovare nei pannelli delle portiere e nei sedili di Sandero Stepway, Duster e Jogger, oltre che nella plancia sempre per Sandero Stepway e Duster.

Pratici e funzionali, specialmente quando piove e si è sporchi di fango, sono i tappetini in gomma, sia per l’anteriore che per il posteriore, entrambi decorati con motivi topografici. Come dicevamo, i dettagli in color rame non sono un'esclusiva solo per gli esterni, ma si trovano anche nell'abitacolo in prossimità dei pannelli delle porte e del profilo delle bocchette di aerazione.

Pack Sleep per Jogger

Questa è una proposta molto intrigante per chi ama utilizzare l'auto per andare all'avventura e che, quando trova un bel paesaggio, si fermerebbe volentieri ad accamparsi. Grazie al Pack Sleep disponibile solo su Jogger, adesso può farlo tranquillamente. Infatti, questo pacchetto consente di convertire la familiare di Dacia in una vera e propria camera da letto. In che modo? Nel vano bagagli viene sistemata una struttura di legno, che si apre in meno di 2 minuti per formare un grande letto matrimoniale comprensivo di materasso. Quest’ultimo occupa tutta la parte posteriore dell’auto, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone posteriore, passando sopra la panchetta della seconda fila, che naturalmente deve essere ripiegata. Le dimensioni del letto sono di: 190 cm di lunghezza e 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm. Quanto basta a due adulti per riposare in piena tranquillità.

Quando la struttura del Pack Sleep è chiusa e riposta nel bagagliaio della Dacia Jogger, il volume di carico tocca quota 220 litri. L’area di stoccaggio può essere ribaltata all’indietro formando un ripiano che permette, per esempio, di consumare un pasto comodamente al riparo grazie al portellone aperto di Jogger, quindi di fare camping in modo semplice e immediato, senza il minimo sforzo. Il tutto può essere rimosso in poche semplici mosse, dato che il Pack Sleep ha un peso complessivo di appena 50 chilogrammi. Il prezzo complessivo di questo dispositivo è di 1.500 euro, da sommare all'acquisto di una Jogger nuova. Per un'esperienza ancora più immersiva e completa, Dacia offre come optional anche: tendine oscuranti per i vetri e una tenda esterna da collegare al posteriore del veicolo per un alloggio più spazioso.

Al volante della Dacia Sandero Stepway

La Dacia Sandero Stepway Extreme della nostra prova adotta il motore 1.0 ECO-G (benzina/GPL) da 100 CV, quello più green e votato a un buon bilanciamento tra performance e consumi contenuti. Trovata facilmente la posizione, si intuisce subito che questa segmento B è un'auto che bada al sodo e alla quale non manca la sostanza. La visibilità è buona sia all'anteriore che al posteriore, nonostante un lunotto non eccessivamente ampio. Girata la chiave il motore inizia a prendere vita in modo rigoglioso e con carattere. Ovviamente non siamo al cospetto di un'auto che, come obiettivo, ha quello di emozionare e di stupire, ma ciò che fa gli riesce bene. È agile, scattante e briosa, anche ai bassi regimi. La trasmissione - della nostra prova - è manuale a sei velocità, non eccessivamente precisa ma tutto sommato fluida.

La novità principale è il sistema Extended Grip che si attiva manualmente tramite un pulsante collocato sulla consolle centrale. Tale tecnologia adatta il controllo della stabilità e il sistema anti-slittamento quando si incontrano condizioni più dure, come i terreni scivolosi, fangosi e con bassa aderenza. Abbiamo avuto la fortuna di provarlo in un sentiero impervio, con acquitrini e tratti viscidi presso il lago di Neusiedl, vicino a Vienna, risultando determinante. Un ottimo incentivo in più per affrontare l'outdoor con leggerezza e sorriso.

Il listino prezzi delle Dacia Extreme