Dacia Sandero batte Tesla e Volkswagen: è lei l’auto più venduta in Europa

La Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa nel mese di febbraio 2024. L’ottima performance ottenuta dalla citycar della Casa romena ha permesso di superare la Tesla Model Y e anche la Volkswagen Golf, altra vettura gettonatissima nel Vecchio Continente. Secondo i dati diffusi dall’ultimo report stilato da Jato Dynamics sulle vendite del mercato automotive europeo, la Sandero è stata la vettura più venduta su 988.116 immatricolazioni di auto nuove avvenute in Europa a febbraio. Nello stesso periodo si è inoltre registrato un aumento delle vendite del 10% rispetto al medesimo mese del 2023, mentre dall’inizio dell’anno sono state distribuite circa due milioni di auto, pari ad un incremento dell'11%.

Di seguito la classifica delle auto più vendute in Europa a febbraio 2024

Dacia Sandero: 20.797

Tesla Model Y: 19.760

Volkswagen Golf: 19.490

Peugeot 208: 18.476

Citroen C3: 17.787

Skoda Octavia: 16.587

Toyota Yaris Cross: 15.760

Renault Clio: 15.002

Volkswagen T-Roc: 13.975

Peugeot 2008: 13.900

Al contrario di quanto accaduto nel recente passato, le vendite sono state trainate dai modelli endotermici e non elettrici. In particolare, si è registrato un aumento delle immatricolazioni dei modelli a benzina forte di una quota del 61%, simile al 62% raggiunto nel periodo pre-pandemia. Il successo delle auto a benzina va a scapito delle vetture a gasolio che scendono a febbraio ad una quota del 15%. Crescono le vendite di auto costruite in Cina, pari ad un 45% su base annua, mentre nei mesi gennaio-febbraio, hanno registrato un +43%. Decisamente meno elevate le vendite di auto prodotte in Germania e Spagna, pari ad un 6% nel mese di febbraio. La quota di auto prodotte in Cina tocca il 4%, rispetto al 3% dello stesso mese del 2023.

Per quanto riguarda le elettriche, una BEV su cinque venduta in Europa a febbraio è cinese, mentre quelle costruite in Germania sono cresciute solo dell’8%. Bisogna inoltre precisare che ben il 44% delle auto prodotte in Cina vengono venduti in Europa con marchi occidentali: parliamo infatti di Tesla, Volvo e Dacia, mentre Il 40% sono modelli MG, di proprietà e sviluppo del colosso cinese SAIC, anche se il marchio è inglese.

Di seguito l’elenco dei marchi più venduti in Europa nel mese di febbraio 2024