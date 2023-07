Dacia Sandero Stepway GPL - Perché comprarla e perché no?

Dacia Sandero Stepway è un crossover moderno che punta sull’ottimo rapporto prezzo / qualità. Riconoscibile immediatamente rispetto alla sorella Streetway per diversi particolari, dal cofano motore specifico più bombato all’altezza da terra maggiorata fino alle protezioni laterali antigraffio, il crossover di Casa Dacia è versatile e capiente.

Ha un’altezza da terra maggiorata pari a 174 mm (+41 mm rispetto alla Sandero) , le barre sul tetto con il logo Stepway, modanature per i passaruota e protezione inferiori laterali specifiche, la Dacia Sandero Stepway ha cerchi da 16 pollici, diamantati, un particolare che enfatizza il suo look da crossover.

Anche gli interni sono specifici per questa versione, numerosi gli inserti in tessuto per pannelli portiera e plancia, rispetto alla generazione precedente migliorano sensibilmente le finiture e gli assemblaggi, così come i materiali, le plastiche sono rigide ma resistenti al calore e all’usura.

Perché comprare Dacia Sandero Stepway GPL

Partiamo dall’abitabilità, senza ombra di dubbio uno dei punti di forza della Sandero Stepway, la notevole altezza da terra favorisce l’entrata e la seduta anche dei passeggeri più alti, il sedile posteriore è completamente reclinabile (40:60) e ciò consente lo stivaggio anche di oggetti di grandi dimensioni come una tavola da surf, la capacità di carico è di 410 litri, una delle migliori del segmento, a seconda dell’allestimento tramite la chiave Keyless Entry è possibile aprire il portellone, Anche nell’abitacolo numerosi i vani portaoggetti, decisamente capiente quello posto sotto il bracciolo centrale (fino a 1,4 litri).

Il sedile guida è regolabile in altezza (+35 mm), il volante in altezza e profondità e lo sterzo ha la servoassistenza elettrica, risultando più leggero del 36% rispetto alla precedente Sandero.

Dal punto di vista della dotazione di serie, la Sandero Stepway nasce sulla piattaforma modulare CMF ed è dotata di dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione (ADAS), oltre al Cruise Control è presente il sistema di controllo elettronico di stabilità di ultima generazione e il regolatore di velocità sui paddle del volante.

La nuova Dacia Sandero Stepway è dotata della frenata automatica d’emergenza, attivo da 7 a 170 km/h, si avvale di un radar anteriore, in caso di potenziale pericolo, viene potenziata l’azione frenante. Utile anche il sensore angolo morto, attivo a partire dai 30 km/h fino a 140 km/h, quattro i sensori, due anteriori e due posteriori, in grado di rilevare gli oggetti in movimento, una spia a LED sul retrovisore esterno segnala il potenziale rischio.

Un crossover utilizzabile soprattutto in città, così il sistema di assistenza al parcheggio, composto da 4 sensori anteriori e 4 sensori posteriori, sui avvale di una retrocamera con linee guida che facilitano le manovre, utile anche l’assistenza alla partenza in salita, dispositivo che consente al veicolo di non indietreggiare per due secondi quando il conducente toglie il piede del freno.

Altro punto di forza della Sandero Stepway è l’offerta delle motorizzazioni, la più interessante è sicuramente la ECO-G 100, unità che si avvale di un 3 cilindri turbo da 1 litro con doppia alimentazione benzina / GPL, il tutto associato a un cambio manuale a 6 rapporti.

Il serbatoio del GPL è montato in fabbrica ed è situato al posto della ruota di scorta, ha una capienza utile di 40 litri che si sommano ai 50 litri di benzina, l’autonomia complessiva supera così i 1.300 km per emissioni di CO2 inferiori dell’11% rispetto alla motorizzazione benzina corrispondente. Per passare dall’alimentazione GPL a quella benzina e viceversa, basta premere un pulsante posto sul lato sinistro del volante, il passaggio è inavvertibile.

Da segnalare anche la presenza del validissimo supporto smartphone in plancia, utile e pratico è provvisto anche di relativa presa USB-C, una volta collegato con il sistema centrale, è possibile condividere i contenuti del cellulare tramite Apple CarPlay e Android Auto. Immancabili gli attacchi ISOFIX.

Perché non comprare Dacia Sandero Stepway GPL

Difficile trovare dei contro su di un crossover così funzionale, partiamo dalla praticità:

finestrini posteriori non scendono del tutto

vano bagagli primo di doppio fondo in presenza della bombola GPL

plastiche rigide

soglia di ingresso del vano di carico alta e non rivestita

sistema di infotainment meno dotato rispetto alla concorrenza.

Prezzo

Dacia Sandero ECO-G100 (alimentazione benzina / GPL) è in vendita a un prezzo di listino che parte dai 14.450 euro, un prezzo in linea con i contenuti e che sottolinea quanto il “value for money” sia per Dacia un DNA prezioso.