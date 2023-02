La classifica delle auto più vendute in Europa: ecco chi è la regina di gennaio

Dacia sbanca la classifica delle auto più vendute nel mercato europeo dall'inizio del 2023, piazzando due modelli nella top ten, uno dei quali in cima alla vetta.

La graduatoria delle auto più vendute

Dacia Sandero, che lo scorso anno si era classificata al secondo posto alle spalle della Peugeot 208, risulta a gennaio 2023 il modello prediletto (+18% rispetto a 12 mesi fa con 20.836 unità vendute, soprattutto in Francia e Italia), precedendo Volkswagen T-Roc e Toyota Yaris. La Toyota Yaris Cross si piazza al quarto posto, seguita da Renault Clio, Dacia Duster, Peugeot 208, Fiat 500, Opel Corsa e Volkswagen Tiguan. Questa la graduatoria elaborata da Jato Dynamic sulla base dei dati di vendita.

Il fatto che la top ten sia dominata da Sandero e che Duster abbia raggiunto la quinta piazza è un segnale che presumibilmente i costi ridotti di Dacia costituiscano un'attrattiva nel mercato delle quattro ruote, specie in questo periodo di crisi economica.

Tra i modelli immessi recentemente, Jato Dynamic sottolinea i numeri incoraggianti di Austral, quelli di Toyota Corolla Cross, di MG 4 di Mazda CX-60, di Nissan X-Trail, di Peugeot 408 e di Alfa Romeo Tonale (2.169 unità nel mese di gennaio).

Elettriche al palo

Rallenta il tasso di crescita delle full electric, al di sotto del 29% registrato a fine 2022, nonostante il fatto che le immatricolazioni rispetto a gennaio di 12 mesi fa abbiano avuto un incremento del 19% (92.743 unità). Battery Electric Vehicle (auto elettriche) al palo quindi, e la flessione è stata registrata un po' ovunque in tutta Europa anche a causa della sospensione o della riduzione degli incentivi. "Senza opzioni convenienti da parte dei costruttori o incentivi più interessanti da parte dei governi di tutta Europa, sembra che la domanda possa essere vicina al picco" , spiegano gli esperti di Jato Dynamic.

In questo specifico settore svetta Tesla Model Y, seguita da Dacia Spring, dalle Volkswagen ID.3 e ID.4 e infine da Fiat 500, che rimane tra le auto predilette in Europa nonostante la forte contrazione del mercato Bev nel nostro Paese.

La solidità delle Suv

I numeri incoraggianti del mercato auto europeo (907mila unità corrispondenti a un +11%), non possono nascondere il divario con le cifre registrate negli anni pre-Covid. "Stiamo vedendo segnali positivi, ma non sufficienti per riportare il mercato nella posizione in cui si trovava prima che la pandemia lo colpisse" , considerano gli esperti di Jato Dynamics, "la realtà è che potremmo non vedere mai più quel livello di vendite".

Nel mercato attuale resta solido il settore delle Suv, che registra un +14% per 464.900 unità: si tratta di più della metà delle nuove immatricolazioni in Europa (51,3%). Le B-Suv costituiscono il 38% del totale. In testa il gruppo Volkswagen (129.500 targhe col +33%), poi Stellantis (62.800, col -7%), Hyundai-Kia (46.200, col -5%), Toyota (38.300 targhe, col +11%) e gruppo Renault (34.300, +20%). In crescita le cinesi, che fanno segnare un +109% con 12.100 nuove targhe.