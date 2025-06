Dai circuiti alla neve: Pirelli guida la logistica di Milano Cortina 2026

Ascolta ora 00:00 00:00

Pirelli entra nel cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, non solo come fornitore tecnico, ma come vero e proprio partner industriale. L’annuncio della partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026 segna un punto strategico per l’azienda milanese: attraverso la fornitura esclusiva di pneumatici invernali alla flotta ufficiale – composta dai veicoli di brand del Gruppo Stellantis come Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Lancia e Maserati – Pirelli si posiziona come protagonista visibile e riconoscibile in un evento dalla risonanza planetaria.

L'operazione

L’operazione va letta ben oltre il piano simbolico. In un contesto in cui i grandi eventi sportivi fungono da catalizzatori per il sistema economico nazionale, Pirelli capitalizza sulla sua storica expertise nei pneumatici winter, segmento in cui detiene una quota di mercato rilevante nel settore premium e prestige. “Equipaggiamo circa il 50% delle vetture premium e prestige che montano pneumatici winter dedicati superiori ai 18 pollici”, ha dichiarato il CEO Andrea Casaluci, sottolineando la coerenza industriale di una scelta che integra visibilità, branding e strategia commerciale.

Made in Italy e sport

Ma la mossa di Pirelli è anche un segnale di fiducia nei confronti del made in Italy industriale e sportivo. La fornitura sarà accompagnata da un servizio di assistenza tecnica capillare, a supporto della logistica dei Giochi: un’infrastruttura che dimostra come il marchio non offra solo prodotti, ma soluzioni ad alta intensità tecnologica e operativa. Un contributo concreto al successo organizzativo della manifestazione, che si svolgerà in territori-chiave del Nord Italia, fra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Il valore della partnership

Per la Fondazione Milano Cortina 2026, il valore della partnership va oltre il supporto tecnico. “Pirelli rappresenta l’eccellenza italiana: innovazione, tecnologia e stile. La visibilità globale dell’evento esalterà queste qualità”, ha commentato il CEO Andrea Varnier. Un’alleanza che, in termini economici, potrà generare ritorni diretti in termini di reputazione, ma anche indiretti attraverso la valorizzazione del comparto automotive e del tessuto produttivo nazionale. L’impegno sportivo di Pirelli è parte integrante della sua identità industriale.

Attiva in oltre 350 competizioni automobilistiche, sponsor storico in discipline come calcio, vela e tennis, l’azienda integra da sempre sport e innovazione come leve di competitività. In quest’ottica, la sponsorship di Milano Cortina 2026 rappresenta un investimento strategico in brand equity e diplomazia industriale.