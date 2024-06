Debutta la nuova Citroen C3 Aircross, il SUV da città parte da 18.790 euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Frizzante, originale e distintiva, tutti gli elementi che descrivono in modo eccellente l’anima della nuova Citroen C3 Aircross, B-SUV del Double Chevron che ha l’ambizione di proseguire nella striscia di successo della sua progenitrice. Non le mancano di certo le risorse per emergere in un segmento così competitivo e affollato, anche se la partita non sarà facile. Intanto, il design chiaro ed espressione di un’anima francese, quasi rivoluzionaria, sono un primo passo. Poi, a completare l’opera ci pensano i motori (benzina, ibrido ed elettrico), uno spazio a bordo veramente notevole - addirittura fino a 7 posti - e un prezzo competitivo.

Un design comunicativo

La novella Citroen C3 Aircross è figlia del nuovo corso stilistico che ha debuttato con la “sorellina” C3. Dunque, rispetto al passato è stato dato un taglio alle geometrie arrotondate per sposare una silhouette più affilata e grintosa. Questo temperamento audace si percepisce in modo netto anche grazie alla scelta di aver donato al B-SUV un cofano alto e orizzontale, parafanghi e carreggiate più larghe, spalle robuste e protettive che poggiano su grandi ruote con un diametro di 690 mm. Nella sezione anteriore compare come un faro nella notte l’orgoglioso nuovo logo di Citroen, che si sposa in modo eccezionale con la firma luminosa a tre segmenti. Per completare il tutto, esattamente come nel recente passato, la Citroen C3 Aircross può essere equipaggiata con tetto bicolore.

Nonostante una lunghezza di 4,39 metri, la Citroen C3 Aircross può essere declinata nella consueta disposizione a cinque posti, o nella più versatile a sette posti, senza intaccare le sue dimensioni esterne che restano intatte. Il dato che più impressiona è quello del passo: 2,67 metri, il migliore della categoria. A tutto vantaggio degli occupanti, che possono beneficiare di un comfort eccellente, anche per chi siede nella terza fila.

Lunghezza: 4,39 metri;

Larghezza: 1,79 metri;

Altezza: 1,66 metri;

Passo: 2,67 metri;

Bagagliaio: 460 litri

Piattaforma Smart Car e tanti motori

Esattamente come la Citroen C3 e la recentissima Fiat Grande Panda, la nuova Citroen C3 Aircross viene costruita sulla piattaforma multi energy di Stellantis denominata Smart Car, fattore che le permette di risultare estremamente versatile anche dal lato motorizzazioni. La B-SUV francese, infatti, può affidarsi a unità benzina, ibrido e 100% elettrico, per rispondere a tutte le esigenze di un mercato frenetico e che richiede, a seconda delle aree geografiche, predisposizioni differenti. La grande novità sotto al cofano è proprio la Hybrid, formata dal PureTech 1.2 litri, 3 cilindri, dalla potenza di 100 kW/136 CV e da un motore elettrico da 21 kW/28 CV alimentato da una batteria al litio da 48 V situata sotto il pavimento. La trasmissione, invece, è l’automatica a doppia frizione elettrificata e-CDT.

Non è tutto perché la C3 Aircross vanta di essere il primo SUV del Double Chevron offerto anche con motorizzazione 100% elettrica. Questa è alimentata da un propulsore da 83 kW/113 CV combinato con una batteria LFP (Lithium Iron Phosphate) da 44 kWh. L’autonomia è di 300 chilometri, ma nel 2025 arriverà una versione con batteria maggiorata per 400 chilometri di percorrenza garantita. Per quanto riguarda la ricarica:

AC standard dal 20% all'80% della batteria richiede circa 4 ore e 10 minuti utilizzando 7 kW di potenza;

La ricarica AC standard dal 20% all'80% della batteria richiede circa 2 ore e 50 minuti utilizzando 11 kW di potenza;

La ricarica DC da 100 kW richiede solo 26 minuti per passare dal 20% all'80% di carica.

A completare la gamma c’è il PureTech turbo benzina da 75 kW/100 CV, abbinato a una trasmissione manuale a sei marce, che rispetta gli standard Euro 7.

Citroen C3 Aircross, il comfort prima di tutto

La Citroen C3 Aircross è stata pensata per esaltare il comfort a bordo, come dimostra l’adozione delle sospensioni Advanced Comfort, di serie su tutte le versioni, e dei sedili Advanced Comfort. Quest’ultimi sono dotati di una nuova superficie con 10-15 mm di schiuma extra, per garantire viaggi indimenticabili. Tutto l’abitacolo è comunque un ambiente ricercato, grazie alla cura dei materiali e all’atmosfera ricercata che vi si respira. Ovviamente, la tecnologia non manca, infatti le informazioni di guida essenziali sono proiettate su un display head-up, mentre l’infotainment è sfruttabile dallo schermo touch da 10,25’’ al centro della plancia e orientato (leggermente) verso il guidatore.

Una funzione WiFi wireless consente il mirroring dello smartphone e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

I prezzi

Il listino della nuova Citroen C3 Aircross parte da 18.790 Euro per la versione YOU a benzina, mentre per la versione 100% elettrica è necessario staccare un assegno inferiore ai 30.000 euro.