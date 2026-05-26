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Denza arriva in Italia nel primo showroom, l’intervista a Andreas Barchetti

Denza lancia in Italia il primo showroom fisico dedicato al marchio premium del gruppo BYD. Si tratta del concessionario di Bologna di Barchetti

Denza arriva in Italia nel primo showroom, l’intervista a Andreas Barchetti
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DENZA apre ufficialmente il suo primo showroom italiano a Bologna in collaborazione con il Gruppo Barchetti. Il gruppo BYD porta fisicamente nel nostro Paese il marchio premium dedicato ai veicoli elettrici e elettrificati, e prepara anche il debutto della sua rete Flash Charging per la ricarica rapida.

Il primo showroom DENZA in Italia apre a Bologna

Lo showroom di via Agucchi a Bologna sarà uno dei riferimenti DENZA per il Nord Italia e nasce dalla collaborazione con il Gruppo Barchetti, realtà storica del settore automotive italiano presente oggi con più marchi e sedi sul territorio.

DENZA punta al segmento premium, ma non ha certo il retaggio di cui godono i marchi storici occidentali e, considerati i prezzi, le DENZA Z9GT e DENZA D9 andranno a scontrarsi con tutto il mondo del premium tedesco.

Z9GT è una shooting brake proposta sia in versione elettrica, sia Super Hybrid DM-i. D9 è invece una novità inedita, una monovolume premium a sette posti, pensata per famiglie numerose (nel settore dei privati), ma con un occhio anche al mondo business per il trasporto persone.

Entrambe le vetture sono già ordinabili e l’arrivo delle prime consegne è previsto a partire da settembre 2026.

Ricarica Flash Charging, non solo nei concessionari

La parte più interessante dell’annuncio riguarda però la ricarica: Bologna sarà infatti anche la prima città italiana a ospitare una stazione Flash Charging.

Si tratta di un punto di ricarica che arriva fino a 1.500 kW di potenza complessiva, una tecnologia che permette di ridurre i tempi di ricarica a soli 9 minuti per arrivare a fare quasi il pieno. I test, infatti, hanno confermato una ricarica dal 10 al 97% in meno di 10 minuti, tempo che sale a poco più di 12 minuti d’inverno nelle condizioni ambientali più estreme.

In Cina, BYD ha iniziato a installare queste stazioni nei concessionari e la strategia sembra la stessa in Italia, almeno per l’inizio.

Installare colonnine così potenti nei concessionari, però, ha senso solo se le sedi sono davvero accessibili e vicine ai flussi di traffico. Durante l’intervista, Barchetti affronta proprio questo punto, confermando che l’obiettivo non è limitarsi ai concessionari, ma arrivare anche sulle direttrici principali.

In realtà, spiega Barchetti, il posizionamento dei punti vendita esistenti già assolve a questo compito, perché molte delle sedi sono vicine alle uscite autostradali, pur richiedendo comunque di passare per il casello.

Bolzano si trova a circa 700 metri dall’uscita autostradale, Trento a circa 800 metri, Brescia a pochi minuti, mentre altre sedi sono comunque collocate vicino agli accessi principali. Insomma, la scelta delle location è anche strategica per fornire un servizio effettivo a chi viaggia.

Altro elemento interessante: l’accessibilità. Barchetti sottolinea che le sedi sono state pensate senza cancelli e con la possibilità di ricaricare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sul piano delle installazioni, Barchetti parla di un impegno diretto del gruppo da lui guidato con almeno 15 stazioni nelle proprie sedi, a cui si affiancheranno poi gli altri punti vendita e le eventuali infrastrutture che il gruppo BYD / DENZA installerà in futuro in altre posizioni strategiche.

I piani per il futuro di DENZA in Italia

Durante l’intervista, a margine dell’evento di inaugurazione dello showroom, chiediamo a Barchetti qualche anticipazione sulla strategia di DENZA e BYD in Italia.

Il modello su cui l’azienda punta per iniziare è la Z9GT, dove l’idea è raccontare la qualità dell’auto, il posizionamento premium e la forte connotazione tecnologica.

Parlando di volumi, invece, Barchetti non si espone con dei numeri precisi, ma conferma che l’obiettivo è di riuscire ad arrivare tra il 3 e il 5% nel segmento premium.

Passando alla panoramica sulla gamma, Andreas conferma che Z9GT e D9 saranno le prime in commercio, ma la gamma verrà ampliata con i SUV B5 e B3 a cui seguiranno una supercar e un’auto di segmento D.

Infine, per l’assistenza, Barchetti conferma che

DENZA si appoggerà alla rete di assistenza e post vendita, con le officine, già esistente e che il gruppo BYD può sfruttare la presenza del magazzino per i ricambi oltre alla formazione della rete sul territorio.

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