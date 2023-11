Il design delle 5 FIAT Topolino in mostra sulla pista del Lingotto

Un poker di 500 Topolino in technicolor più una. Quattro quadricicli con la livrea rivisitata dal Centro Stile Fiat e uno da un mito dei cartoonist, Giorgio Cavazzano. Tutti in parata lungo la rampa nord della pista sopraelevata del Lingotto di Torino. Qui dove un tempo venivano collaudate le automobili FIAT ora sono in mostra queste 5 one-off, ispirate all'eroe dei fumetti che ha dato il nome alla FIAT 500 negli anni Trenta.

Un viaggio attraverso il tempo, con opere d’arte che rendono omaggio al centenario della Disney, ispirate a quattro temi, historical, modern, street, e abstract. Ecco la Topolino historical, tutta note musicali e col timone e i nodi marinari a incastonare i fanali anteriori, che prende spunto dalla grafica del pionieristico cortometraggio Disney del 1928 intitolato Steamboat Willie, che introdusse una rivoluzione, la sincronizzazione del suono con l'animazione. Ecco la 500 modern, con un design ispirato all’arte moderna e una trama “energetica” con le iniziali multicolor di Mickey Mouse. E poi sono pronte ad accendere la passione la Topolino abstract, quasi un manifesto-omaggio agli spunti stilistici classici del fumetto, attraverso tocchi grafici e simboli astratti, e la Topolino street, con la livrea più graffitara, riferimento allo spirito urban non soltanto dell’eroe Disney ma anche del quadriciclo leggero FIAT, microcar elettrica che col motore da 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh consente un'autonomia di 75 km. e una velocità massima di 45 km/h per tutte le avventure metropolitane.

Ma sotto i riflettori c’è soprattutto lei, la Topolino a fumetti by Giorgio Cavazzano, pluripremiato cartoonist che ha firmato storie memorabili di Mickey Mouse. “É sempre stato un mio sogno realizzare qualcosa di unico in oltre 60 anni di vita trascorsi con i personaggi Disney. Non è mai facile disegnare Topolino perché è un personaggio che non ammette errori e a volte devo usare la gomma da cancellare per trovare l'espressione che lui vorrebbe”, spiega il cartoonist mostrando la sua FIAT Topolino, un foglio bianco grande come un’intera auto che é un tripudio di Mickey Mouse stilizzati e sospesi su sfondo vitaminico, giallo, arancio e rosso. “Non è stato facile idearla, ho fatto parecchi schizzi e prove colore, ma non ero convinto. Poi una notte mi sono svegliato ed ho iniziato a disegnare i suoi volti. Un po' alla volta è uscita la prima fiancata, con Topolino che guarda la persona che sta per entrare in macchina. E ho capito che era il modo giusto per interpretare questa sua nuova avventura".