Donald Trump, a volte ritornano: ecco la "Beast", la limousine presidenziale

È stata ferma in garage per più di quattro anni, ma oggi è tornata. Nel giorno più atteso da Donald Trump, che rientra alla Casa Bianca per iniziare il suo secondo mandato da Presidente degli Stati Uniti, la Cadillac One è comparsa durante la parata celebrativa come un destriero napoleonico. Soprannominata "The Beast", la prediletta vettura presidenziale del tycoon newyorkese è una macchina che non lascia niente al caso e che rappresenta, se ce ne fosse bisogno, l’ambizione di “The Donald” di riportare il suo Paese al massimo della potenza, partendo anche da questo tipo di immagine evocativa di pura forza.

Cadillac One, le caratteristiche della vettura di Donald Trump

Prodotta da Cadillac, l'auto presenta elementi stilistici della Escalade, in particolare nella parte anteriore. Tuttavia, la sua piattaforma deriva dai pickup "pesanti" di Chevrolet, un altro marchio che appartiene all’universo General Motors, con specifiche rigorosamente segrete. Nonostante il velo di mistero che circonda la “Beast”, è certo che sia costruita per resistere a bombe posizionate nel terreno.

Ci sono ancora molti segreti che circondano il motore che alimenta la Cadillac del Presidente. Gli esperti ipotizzano che possa essere un V8 Vortec da 8,1 litri o da un turbodiesel V8 Duramax da 6,6 litri. Quello che è noto, è che la limousine del presidente è dotata di pneumatici speciali rinforzati con kevlar, simili a quelli utilizzati per autocarri di medie dimensioni, per sostenere il peso stimato del veicolo compreso tra le 7 e le 9 tonnellate. A causa della bilancia ingenerosa, la velocità massima stimata non dovrebbe superare i 100 km/h. Tuttavia, anche con uno pneumatico scoppiato, l'auto è progettata per continuare a muoversi in modo inesorabile. Per prevenire incendi accidentali o intenzionali, il serbatoio del carburante è rivestito con una schiuma speciale.

Progetta per una sicurezza solidissima

Simile ai modelli precedenti, la limousine è dotata di una serie di caratteristiche di sicurezza, tra cui:

vetri antiproiettile in policarbonato spessi 15 cm;

in policarbonato spessi 15 cm; portiere simili a quelle di un Boeing 757;

maniglie elettrificate.

L'abitacolo è completamente isolato dall'ambiente esterno ed è costruito utilizzando una combinazione di acciaio, alluminio, titanio e ceramica. Le simulazioni hanno dimostrato che lo spazio interno è in grado di resistere al fuoco di un cannone da 8 pollici. Inoltre, per proteggere gli occupanti da un attacco chimico, sono presenti serbatoi di ossigeno per garantire una normale respirazione. A bordo, ci sono anche anche un frigorifero con scorte di sangue compatibile con il gruppo sanguigno di Donald Trump e una vasta gamma di forniture mediche per fornire assistenza medica al presidente in caso di emergenza.

“The Beast” è dotata anche di sistemi di comunicazione criptati che la collegano a tutti i centri di potere americani, con due linee sempre attive: una per il vicepresidente e una per il Pentagono. Questo consente al Presidente di comunicare in modo sicuro in qualsiasi situazione.

Un’auto speciale, con un’autista addestrato

Come le precedenti auto presidenziali, si ritiene che l'attuale la Cadillac One di Donald Trump abbia anche caratteristiche aggiuntive come visori notturni, lanciatori di gas lacrimogeni e lanciatori di granate fumogene. Gli ugelli nella parte inferiore anteriore del veicolo, non lasciano spazio alla fantasia. Questi dispositivi sono progettati per mascherare l'auto in caso di attacco terroristico, o simili.

L'autista della “The Beast" del Presidente americano è un agente dello United States Secret Service, l'agenzia responsabile della protezione di Trump e della sua famiglia. L'autista è addestrato per gestire qualsiasi situazione di emergenza e ha accesso a una mitragliatrice vicino al suo posto. Per qualificarsi al ruolo di autista della “The Beast”, gli agenti devono superare una serie rigorosa di test, tra cui una complessa manovra di inversione di marcia ad alta velocità.

Questa prova è particolarmente impegnativa considerando che la Cadillac Onemesse insieme. Infine, l'autista deve anche essere consapevole del valore intrinseco dell'auto, stimato in non meno di un milione e mezzo di dollari, e guidare di conseguenza.