Gelo, leader e 007: il Trump II al via

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ora del Donald Trump 2.0 è arrivata. Il tycoon è il primo presidente americano a ricoprire un mandato non consecutivo alla Casa Bianca in oltre un secolo, ma la sua sarà anche la prima inaugurazione al chiuso in 40 anni, e la terza che coincide con il Martin Luther King Day. Negli ultimi giorni gli organizzatori della cerimonia di insediamento del 47º comandante in capo Usa hanno cercando di spostare la maggior parte degli eventi all'interno a causa delle temperature gelide, tra cui appunto il giuramento di Trump e del vice JD Vance, che tradizionalmente si svolge sulla scalinata del Campidoglio, e invece oggi sarà all'interno dell'edificio (non succedeva dal 1985, per il secondo mandato di Ronald Reagan). Il popolo Maga già da un paio di giorni ha invaso una Washington blindata, e per il Secret Service il cambio dei piani è una sfida, ma soprattutto un sospiro di sollievo che espone The Donald, già oggetto di due tentati omicidi, a minori rischi.

Il programma parte alle 8,15 locali (le 14,15 italiane) dalla St. John's Church, poi un tè alla Casa Bianca, quindiil corteo verso Capitol Hill. Alle 12 (18) il giuramento, poi il pranzo inaugurale alla National Statutary Hall, la parata presidenziale e l'arrivo alla Casa Bianca per la firma nello Studio Ovale. In serata i tre balli inaugurali: quello del comandante in capo, quello della libertà e lo Starlight Ball.

I traslocatori intanto sono pronti, e in sole cinque ore smonteranno la Casa Bianca di Joe Biden per preparare quella di Trump. «Conosco le stanze in cui vivremo e come si svolge tutto il processo», ha ammesso la stessa Melania in una recente intervista, mostrandosi molto più sicura di sé rispetto al 2017 quando, nonostante la visita guidata di Michelle Obama, non aveva un quadro chiaro della situazione. La first lady ha spedito a Washington le cose che vuole nell'abitazione, e fra le 15.30 e le 17 di questo pomeriggio tutto sarà pronto per l'arrivo dei nuovi inquilini al South Portico. Prima di allora, il ritorno di Trump sarà salutato da vip e capi di stato: solitamente alle cerimonie di insediamento non vengono invitati leader stranieri, mentre in questo caso sono presenti la premier Giorgia Meloni, il vice presidente cinese Han Zheng, il presidente argentino Javier Milei, oltre i ministri degli esteri di Giappone e India, e il leader populista britannico anti-Ue Nigel Farage. Ci saranno anche Joe e Jill Biden, Hillary e Bill Clinton, George W. e Laura Bush. Barack Obama ci sarà, ma senza la moglie Michelle. Schierata in prima fila la Silicon Valley a partire dal first buddy Elon Musk, ma anche il fondatore di Amazon Jeff Bezos, gli amministratori delegati di Apple Tim Cook e di Google Sundar Pichai. E ancora il numero uno di Meta Mark Zuckerberg, e quelli di TikTok e OpenAI, Shou Chew e Sam Altman.

Intanto, sono circa 100 i decreti pronti per la firma di Trump subito dopo l'ingresso nello Studio Ovale, dall'immigrazione alla soluzione (temporanea) del caso TikTok. Ma già nella sua prima settimana da comandante in capo, toccherà gli altri temi che gli sono cari, dai dazi all'Ucraina, passando per il cessate il fuoco a Gaza. The Donald interverrà il 23 gennaio al World Economic Forum di Davos, dove è probabile che parli di dazi. Nel mirino c'è soprattutto la Cina, per la quale ha paventato una stretta del 100 per cento: secondo alcune indiscrezioni, Trump vorrebbe visitare il gigante asiatico nei primi 100 giorni del suo mandato per migliorare i rapporti con il presidente Xi Jinping.

Sul fronte Gaza, la nuova amministrazione monitorerà l'accordo raggiunto fra Israele e Hamas, e in questo quadro l'inviato del tycoon per il Medio Oriente Steve Witkoff sta valutando una visita nella Striscia. Sull'Ucraina, invece, Trump ha aperto alla possibilità di un incontro con Vladimir Putin , ma non ha ancora svelato le sue carte per mettere fine alla guerra.