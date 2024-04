Dongfeng, le auto più interessanti del colosso cinese

L’azienda automobilistica Dongfeng Motor Corporation nelle ultime ore è salita agli onori della cronaca italiana per il probabile arrivo nel nostro Paese, infatti secondo numero indiscrezioni, il colosso cinese potrebbe presto investire sul nostro territorio con l’obiettivo di produrre una serie di modelli da distribuire in Italia e in Europa. Il Costruttore con sede a Wuhan è addirittura uno dei quattro più importanti costruttori di tutta la Cina, insieme a Chang'an Motors, FAW Group, e SAIC Motor. Ora non ci resta che scoprire caratteristiche e segreti di alcuni dei suoi modelli più interessanti per il nostro mercato.

DFSK Glory 500

La DFSK (Dongfeng Sokon Automobile) Glory 500 si presenta come un SUV di segmento C, lungo 4,38 metri. Dal punto di vista meccanico risulta disponibile esclusivamente con un motore 1.5 litri benzina aspirato da 116 CV e 148 Nm di coppia, declinato in versione a benzina o GPL, mentre il cambio può essere manuale o automatico CVT. Questo modello viene offerto ad un prezzo di partenza di 19.788 euro.

DFSK E5 PHEV

La DFSK E5 PHEV è un SUV che misura 4,74 metri di lunghezza ed è equipaggiato con una meccanica ibrida plug-in. Entrando nel dettaglio scopriamo che il powertrain è composto da un benzina 1.5 litri Turbo da 150 CV e 220 Nm di coppia, abbinato ad un motore elettrico alimentato da una batteria ricaricabile. La potenza complessiva è pari a 177 CV. Il prezzo di listino in Italia parte da 38.988 euro.

Forthing T5

Forthing viene importato e distribuito in Italia attraverso la società TC8 Srl. Nella gamma Forthing spicca il SUV T5 EVO, proposto sia in versione benzina che GPL, entrambe basata su un 1.5 litri da 177 CV. AL top di gamma troviamo la T5 HEV equipaggiata con una motorizzazione full hybrid che eroga complessivamente 245 CV. I prezzi di listino della Forthing T5 partono da 32.800 euro.

Voyah Free

Dogfeng ha scelto il recente fuorisalone di Milano per presentare in anteprima il suo nuovo brand premium Voyah. Tra i modelli di questo marchio spicca la “Free”, SUV 100% elettrico equipaggiato con due motori per una potenza complessiva da 489 CV e 720 Nm, il tutto alimentato da una batteria da 106 kWh. Il bagagliaio risulta pari a 560 litri di capienza, a cui si aggiungono 72 litri di spazio all’anteriore. Prezzo da definire.

Voyah Dream

Alla Design Week di Milano, insieme alla Free, è stata svelata anche la Voyah Dream, monovolume a 7 posti lunga 5,31 metri e forte di un passo di ben 3,2 metri. Le prime informazioni anticipate dal Costruttore cinese parlano di un powertrain 100% elettrico dotato di due motori in grado e due varianti di batteria. L’accumulatore più potente dovrebbe garantire un’autonomia fino a 750 km.

Anche in questo caso i prezzi verranno comunicati più avanti, insieme alle altre informazioni tecniche ufficiali.