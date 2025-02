DRE Academy 2025: le iscrizioni sono aperte!

Ascolta ora 00:00 00:00

Il DRE (Ducati Riding Experience) apre le porte per la stagione 2025, offrendo giornate da sogno in sella a una moto firmata Borgo Panigale, con istruttori d’eccellenza e location da favola.

Appassionati di motociclismo provenienti da ogni parte del mondo avranno l’opportunità di vivere esperienze uniche, testando i modelli più performanti Ducati in ambientazioni prestigiose. Un team di istruttori di alto livello – tra cui protagonisti del Motomondiale e della Superbike – guiderà i partecipanti nell’apprendimento di tecniche di guida sicura, sia su strada che in fuoristrada.

Fondato nel 2003, il DRE ha già accolto oltre 32.000 motociclisti, offrendo un’esperienza che coniuga divertimento, sicurezza ed emozioni autentiche. Le moto protagoniste della DRE Academy sono quelle presentate in anteprima mondiale durante la Ducati World Première 2025. I partecipanti potranno perfezionare le proprie tecniche a bordo delle nuove Panigale V4 e V2, oltre che sui modelli Multistrada e Streetfighter, disponibili nelle versioni V4 e V2. È inoltre prevista la possibilità di noleggiare l’abbigliamento tecnico.

Emozioni in pista garantite: DRE Academy 2025

Tre formule adrenaliniche attendono chi cerca emozioni autentiche:

DRE Racetrack

DRE Track Warm Up

DRE Adventure.

Il programma DRE Racetrack, che include i corsi “One to One”, si svolgerà il 4–5 giugno al World Circuit Marco Simoncelli di Misano e l’8–9 luglio presso il circuito del Mugello. Il DRE Track Warm Up è in programma per il weekend del 14–15 giugno all’Autodromo di Modena. Per gli amanti dell’adventouring, il DRE Adventure prevede quattro appuntamenti nel 2025: due sessioni a maggio (20–21 e 22–23) e altre due a ottobre (30 settembre – 1 ottobre e 2–3 ottobre).

I corsi della DRE Academy

Il DRE Track Warm Up è pensato per chi desidera apprendere le basi di una guida performante tra i cordoli. Il corso inizia con un briefing teorico condotto da Dario Marchetti, Direttore Tecnico, che illustrerà la corretta posizione in sella e le tecniche di frenata e accelerazione per ottenere il massimo in pista. Seguiranno esercizi pratici nel paddock, articolati in cinque sessioni: dal giro di ricognizione per familiarizzare con il tracciato fino al debutto a bordo della Panigale V2, la Ducati ideale per inaugurare l’esperienza in circuito.

Durante ogni sessione, un istruttore specializzato offrirà consigli personalizzati, seguiti da un debriefing finale. Il DRE Racetrack è la scelta ideale per chi possiede già esperienza in pista e desidera affinare le proprie abilità, vivendo l’emozione di guidare una Ducati sui circuiti della MotoGP.

Didattica, divertimento e adrenalina si fondono in corsi diversificati in base al livello di esperienza:

Track Evo

Track Evo2

Track Master.

La nuova famiglia Ducati Panigale è la protagonista indiscussa: la Panigale V2 viene impiegata nei corsi Track Evo, mentre la Panigale V4 S è riservata al Track Master.

Il Track Master rappresenta un ulteriore livello, destinato a piloti esperti che, nei panni di istruttori, guideranno i corsisti. Per l’occasione, saranno utilizzate action camera e sistemi di acquisizione dati DDL (Ducati Data Logger), con ogni istruttore che seguirà due allievi per un supporto personalizzato.

All’interno del DRE Racetrack sono previsti anche corsi “One to One”, ideati per chi cerca un’esperienza di guida esclusiva. Questi corsi offrono un rapporto diretto con l’istruttore, postazioni individuali in box, accesso all’Open Pit e briefing personalizzati dopo ogni sessione. Le proposte “One to One” includono:

un corso dedicato alla nuova Panigale V4 S , la superbike di settima generazione che ha ridefinito gli standard prestazionali e tecnologici

, la superbike di settima generazione che ha ridefinito gli standard prestazionali e tecnologici un corso per la Panigale R , la supersportiva stradale più potente al mondo (240,5 CV a 15.500 giri, con limitatore in sesta marcia a 16.500)

, la supersportiva stradale più potente al mondo (240,5 CV a 15.500 giri, con limitatore in sesta marcia a 16.500) un corso dedicato alla Superleggera V4, emblema dell’eccellenza ingegneristica della Casa Ducati.

DRE Adventure 2025

Il DRE Adventure si articola in due giornate: la prima si terrà presso Villa Benvenuti a Gubbio, una storica tenuta settecentesca immersa nel verde, e sarà interamente dedicata alla presa di contatto con la moto e all’esecuzione di esercizi tecnici per acquisire familiarità con la

guida off-road.

La seconda giornata prevede un tour che alterna tratti su strada e percorsi fuoristrada, offrendo ai partecipanti l’opportunità di cimentarsi in sessioni pratiche e di apprendere ulteriori tecniche di guida.