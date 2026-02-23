DS N°8: salotto francese viaggiante “alla spina”

La nuova DS N°8 rappresenta il manifesto elettrico del marchio francese. È l’ammiraglia della gamma, lunga 4,82 metri, e nasce sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Una vettura che unisce l’eleganza di una berlina alla presenza su strada di una crossover, con l’obiettivo dichiarato di offrire comfort, autonomia elevata e un ambiente interno degno di un vero salotto viaggiante. Non a caso è l’auto presidenziale del primo ministro francese Macron. Totalmente elettrica, è proposta con trazione anteriore da 230 o 245 CV oppure integrale con doppio motore da 349 CV complessivi. Le batterie sono due, da 74 o 97 kWh, e nella configurazione Long Range promette un’autonomia dichiarata fino a 715 km, che possono diventare addirittura 750 km nella versione con cerchi da 19 pollici. Numeri importanti, che la collocano tra le elettriche più ambiziose del segmento. Prezzi a partire da 58.900 euro.

Design e dimensioni

La DS N°8 è una vettura difficile da incasellare. È una berlina per proporzioni e slancio del tetto, ma richiama le crossover per la fiancata alta e le protezioni dei passaruota, oltre all’altezza della scocca da terra di ben 15,5 cm. Il risultato è un’auto elegante, filante e personale, con superfici tese e linee affilate che esprimono modernità senza eccessi. Con lei si riscrive da zero il linguaggio stilistico del brand francese, puntando alla contemporaneità e abbandonando il tocco “classico” che sino ad oggi ha adottato.

Lunga 482 cm, la N°8 ha una presenza importante ma non eccessiva. Attira la curiosità e gli sguardi, proprio grazie ad un design non convenzionale e originale, oltre ad una forma non ben identificata e alla duplice colorazione in stile classico. Molto curata l’aerodinamica, con sottoscocca carenato e un coefficiente di penetrazione di 0,24: un valore che incide positivamente su efficienza e autonomia. Interni, spazio e tecnologia Aprendo la porta si entra in un ambiente che punta con decisione su materiali e lavorazioni. Alluminio spazzolato, Alcantara e finiture curate restituiscono una sensazione di qualità percepita elevata. Nell’allestimento Étoile i sedili sono ampi, comodi e dotati di bocchette integrate nello schienale che soffiano aria calda sul collo, un dettaglio che rafforza la vocazione al comfort. Lo spazio è abbondante anche nella seconda fila, dove il pavimento piatto lascia libertà ai piedi e lo schienale inclinato invita a una posizione più rilassata. Anche in tre si viaggia senza sacrifici, confermando la vocazione familiare dell’auto. La presenza della batteria sotto alla socca costringe ad alzare l’altezza del pavimento, portando ad un angolo un po’ acuto con le ginocchia, ma nulla di preoccupante. La plancia è dominata da due schermi. Davanti al guidatore troviamo una strumentazione da 12,3 pollici con grafica sofisticata e originale, anche se non sempre immediata nella lettura. Al centro spicca il grande schermo touch da 16 pollici, sottile e sviluppato in orizzontale, leggermente orientato verso il passeggero. Il sistema è abbastanza reattivo, completo di Android Auto e Apple CarPlay wireless, e consente una gestione fluida delle funzioni di bordo. Ovunque arrivano gli occhi c’è un elemento da osservare, contemplare e - perchè no - toccare. Non tutto, però, convince sul piano ergonomico. Il volante con razze a “X” è scenografico ma poco comodo nell’impugnatura, perché manca lo spazio naturale per appoggiare i pollici nella posizione ideale. Lo stesso vale per i comandi messi ai lati: c’è bisogno di comprendere le logiche di funzionamento. Anche il tunnel centrale in alluminio (con led che lo vanno ad impreziosire) privilegia l’effetto visivo rispetto alla praticità, con un grande vano inferiore, ma poco immediato da utilizzare. Il bagagliaio è uno dei punti di forza: 620 litri in configurazione standard e fino a 1.873 litri abbattendo i sedili. È molto profondo e regolare, anche se la soglia di carico alta richiede un po’ di attenzione quando si sollevano oggetti pesanti. Prova su strada La DS N°8 Long Range da 245 CV mette indubbiamente al centro il comfort. L’insonorizzazione è eccellente e le sospensioni filtrano con buona efficacia buche e irregolarità, restituendo una sensazione di isolamento decisamente di alto livello. Tuttavia, in certi contesti, si evidenzia una buona rigidità delle sospensioni, apprezzabile in fase di percorrenza di curva ma non impeccabile sulle buche più profonde. In marcia l’erogazione è fluida e progressiva senza mai pretendere alcun comportamento dinamico o sportivo. I 245 CV garantiscono prestazioni adeguate, ma non particolarmente brillanti rispetto alla potenza dichiarata: il peso è nella norma per la categoria, con 2.250 kg in ordine di marcia. La spinta è lineare più che esplosiva, coerente con la filosofia rilassata dell’auto. Tra le curve la N°8 si comporta bene: lo sterzo è abbastanza rapido e preciso, mentre la frenata potente e modulabile. È presente la funzione one pedal, che consente di rallentare e fermare l’auto semplicemente rilasciando l’acceleratore, ma non convince pienamente la commistione con la pressione sul pedale del freno: alle volte presenta anche delle incertezze in fase di partenza. I controlli intervengono in modo piuttosto conservativo, privilegiando la sicurezza rispetto al coinvolgimento dinamico, come si conviene ad un’auto di questo tipo. Non è una vettura pensata per la guida sportiva, ma per viaggiare in totale tranquillità, con una qualità di marcia che rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza. Consumi, ricarica e autonomia Con la batteria da 97 kWh, la versione Long Range promette 715 km di autonomia dichiarata. Nell’utilizzo reale, guidando con attenzione ma senza eccessivi compromessi, è realistico superare i 550 km con una carica, soprattutto con temperature più calde. La presenza della pompa di calore di serie aiuta a preservare l’autonomia nei mesi freddi, elemento importante per un’auto di questa categoria. Sul fronte ricarica, la DS N°8 accetta fino a 11 kW in corrente alternata, con un tempo dichiarato di circa tre ore per una ricarica completa nelle condizioni ideali, mentre in corrente continua si arriva a 160 kW. Non sono valori di riferimento assoluto nel segmento, ma consentono comunque di passare dal 20% all’80% in circa mezz’ora in condizioni ottimali. I consumi medi rilevati durante il periodo invernale mostrano un valore di circa 23 kWh/100 km in ciclo misto. Prezzi e considerazioni finali La DS N°8 Pallas Long Range del test ha un prezzo di 63.180 euro. Una cifra importante, che riflette il posizionamento premium del modello. L’allestimento è molto ricco già di base e include guida semiautonoma, portellone motorizzato e numerosi sistemi di assistenza alla guida, oltre ad assicurare dei km extra dati i cerchi da 19” di serie. Esiste anche la versione Etoile con un equipaggiamento più ricco, ad un prezzo però di oltre 70 mila euro. La DS N°8 non punta sulla sportività, ma su comfort, raffinatezza e percorrenza. È un’ammiraglia elettrica che interpreta il lusso in chiave francese, privilegiando atmosfera, silenzio e qualità dei materiali. Qualche scelta ergonomica discutibile e una dinamica non particolarmente brillante non ne compromettono la coerenza di fondo: è un’auto pensata per chi cerca un’esperienza di viaggio ovattata, elegante e tecnologicamente avanzata.

Il frontale è dominato da una grande griglia luminosa e da sottili gruppi ottici led che si estendono verso il basso, creando una firma luminosa distintiva. Anche al posteriore i fanali riprendono questo andamento verticale, incorniciando una coda caratterizzata dal tetto spiovente e dallo spoiler integrato.