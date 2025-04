Ecco FlAT Grande Panda Kartell: doppia icona pop

Ascolta ora 00:00 00:00

Due icone pop, FlAT Grande Panda e Kartell. Due eccellenze italiane sul palcoscenico del Salone del Mobile a Milano con una one off creata dal Centro Stile FIAT e da Kartell uniti in un laboratorio creativo alla ricerca di nuovi materiali e innovazioni comuni.

Un work in progress a 4 ruote dietro l'inconfondibile rosso Kartell ripreso qui e là anche nei dettagli di Grande Panda, questo family mover dalla doppia personalità, vintage e futuribile, e dal design distintivo, che proprio in questi giorni è pronto a conquistare le nostre strade. Ma non Grande Panda Kartell, che al momento resterà purtroppo soltanto un esercizio di stile: “Il progetto si distingue per l’esclusività di alcuni elementi stilistici, tra cui la livrea in un rosso vibrante che trasmette energia e passione, richiamando l’identità di Kartell.

Per ottenere un effetto visivo audace e d’impatto, la vettura presenta anche contrasti cromatici dalla tonalità rossa degli esterni e come elemento decorativo centrale, posizionato in punti strategici come i cerchi, la parte posteriore e il terzo montante, all’esclusivo color Tasmania Blue degli interni con tessuti jacquard dalla trama raffinata e disegnata con il monogramma K termo-goffrato di Kartell che conferisce un effetto tridimensionale e caratterizza tutti i rivestimenti. Questi ultimi sono realizzati con tessuti all’avanguardia, come il Pop mélange canvas, che aggiunge un tocco di modernità e stile, pur garantendo un ambiente accogliente e confortevole per i passeggeri.

L’unione di questi due colori crea un effetto pop sofisticato e riflette un’attenzione ai dettagli che accomuna FIAT a Kartell: noi introduciamo il linguaggio dell’automotive nel mondo del design, mentre Kartell eleva il design come componente chiave dell’esperienza di guida”, spiega François Leboine, capo del Design di FIAT & Abarth. Non è la prima volta che FIAT e Kartell incrociano le loro strade. Erano gli anni ’50 quando Kartell progettò il portasci destinato alla prima generazione della Fiat 500, un legame che si è poi evoluto nel tempo con progetti come la Fiat 500e Kartell del 2020, realizzata insieme con il Centro Stile FIAT. E oggi arriva questa FIAT Grande Panda Kartell. “Il workshop di FIAT e Kartell apre la via a molteplici possibilità di contaminazioni che coinvolgono materiali avanzati e processi innovativi in un mondo automotive nel quale l’elettrificazione e le nuove forme delle auto creano nuove sfide”, riflette Leboine. “Un progetto pensato per essere aperto a molteplici contaminazioni materiche.

Una delle potenziali caratteristiche degli interni è, infatti, il Policarbonato 2.0, un polimero di seconda generazione derivato da fonti rinnovabili, noto per la sua trasparenza, resistenza e leggerezza. Questo materiale avanzato, emblema dei prodotti più iconici e sostenibili di Kartell, potrebbe non solo migliorare l’estetica della vettura, ma anche riflettere l’impegno dei due brand verso l’innovazione e la sostenibilità”. Una contaminazione che potrebbe estendersi tra i settori dell’automotive e del design, che condividono una filiera produttiva comune. In particolare potrebbe includere un processo chiamato "tex to tex": si è visto che i ritagli di tessuto della poltrona di velluto Foliage possono essere ridotti a fibre di scarto e poi ritessuti in un filato di poliestere rinnovato al 100%.

Il risultato ottenibile sarebbe un rivestimento per i sedili delle auto con una tela centrale composta per il 60% da tessuto in poliestere riciclato. Questo processo non solo ridurrebbe gli sprechi, ma trasformerebbe gli scarti in materiali di alta qualità, contribuendo a un’economia circolare..