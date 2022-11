Ecco come lavare (correttamente) l'auto durante l'inverno

Se il lavaggio della propria auto per molti italiani rappresenta un rito piacevole che si ripete ogni tot di tempo quando la carrozzeria e le componenti hanno bisogno di una decisa ripulita, per molti altri rappresenta una scocciatura di cui farebbero volentieri a meno. In ogni caso, la manutenzione del proprio mezzo, anche in inverno, è di fondamentale importanza per alcuni motivi che adesso andremo a vedere.

Come funziona il prelavaggio

Sia che si decida di portare la macchina in un lavaggio manuale o che sia con le spazzole, è di fondamentale importanza il prelavaggio che consente di pulire cerchi, archi, ruote e tutte le parti più delicate della carrozzeria al meglio sciogliendo lo sporco con maggiore facilità. In questo modo sarà più facile rimuovere anche le incrostazioni che l'auto può avere a causa di sabbia, terra, ghiaccio o sabbia. Il prelavaggio consentirà di non graffiare in alcun modo la carrozzeria soprattutto quando vengono utilizzati i rulli ed è adatto anche agli utenti che lavano la propria macchina di frequente.

Perché vanno puliti i cerchi anteriori

Anche i non esperti avranno notato, nel tempo, che i cerchi anteriori delle auto diventano "neri" molto di frequente e in misura maggiore rispetto a quelli posteriori. Come mai? Quella patina nera è dovuta a due fattori: in primis alle polveri sottili delle nostre città che si depositano tra i raggi dei cerchi e in altre zone dell'auto ma anche a causa delle pastiglie dei freni. Come ricorda QnMotori, per ridurre questa problematica si possono utlizzare pasticche di ultima generazione che eliminano la problematica del 45% mentre il lavaggio consente di eliminare quei residui che potrebbero ridurre, seppur in maniera minima, le prestazioni di frenata della vettura. Ci si reca al lavaggio, ovviamente, anche per un fattore estetico: meglio avere i cerchi sempre puliti che sporchi e neri.

La manutenzione della carrozzeria

L'Italia ha una varietà di climi e temperature molto diverse anche a distanza di pochi chilometri: nelle aree più fredde e a rischio zero gradi, sull'asflalto viene utilizzato un mix di sale e sabbia che, a lungo andare, può corrodere anche la vernice delle auto ma soltanto se vengono intaccate le aree già graffiate o scalfite. Ecco che, in questo caso, il lavaggio diventa prioritario per evitare che avvenga l'ossidazione e che si possa usurare più velocemente.

Quando evitare il lavaggio

Un altro motivo importante per dedicare una parte del proprio tempo all'auto riguarda anche gli interni: sebbene si possa decidere di far pulire soltanto la parte esterna, un'approfondita pulizia interna del veicolo consente di eliminare acari e polveri che inevitabilmente si accumulano con il passare del tempo e che il guidatore respira costantemente quando guida. Anche in questo caso, uno dei motivi principali è la semplice igiene che non deve valere soltanto per la cura della propria persona. Al contrario, invece, l'auto non va portata al lavaggio se la temperatura dell'aria va al di sotto dei -10°C: il getto d'acqua è anche superiore ai 30 gradi, la differenza di temperatura può creare problematiche alla vernice della carrozeria e le parti in platica che rischiano di spaccarsi.