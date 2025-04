Ecco Mazda 6e, l’elettrica del marchio più tecnologicamente avanzata di sempre

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono le architetture razionaliste di Roma Eur la scenografia scelta per l’anteprima nazionale della berlina coupeggiante elettrica Mazda 6e. Che il brand di Hiroshima lancia con Sei bellissima di Loredana Bertè come colonna sonora. Perché è di una bellezza senza tempo nel suo colore iconico Soul Red Crystal, un esemplare perfetto di kodo design che risponde anche al concetto architettonico di Ma: in giapponese dare significato allo spazio vuoto. Ogni Mazda è una sorpresa, da qualsiasi visuale la si guardi. Questa 6e è l’elettrica del marchio più tecnologicamente avanzata di sempre, che riprende il nome di Mazda 6, classica berlina quasi heritage del marchio. “Rappresenta il modello più avanzato di sempre di Mazda. E punta su tre caratteristiche distintive: design, lusso degli interni e l'accessibilità economica”, riflette Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Motor Italia.

E allora quando si alza la struttura reticolare nera nel Salone delle Fontane, eccola qui Mazda 6e, sinuosa nei suoi 4.92 metri di lunghezza e sportiva con lo spoiler posteriore che si attiva a 90 km all’ora, e con l’effetto luminoso delle forme inferiori delle porte, ispirate agli spruzzi prodotti da un motoscafo che sfreccia sull’acqua, e che esalta ulteriormente l’espressione di dinamismo e velocità. All’interno un abitacolo spazioso, lussuoso e attraente con una plancia che le conferisce un aspetto fluttuante, dando leggerezza visiva a tutto questo salotto viaggiante e una console prominente che migliora la capacità di concentrazione su strada del conducente e un touchscreen posteriore, che consente ai passeggeri di regolare in autonomia le impostazioni di climatizzazione. Una sintesi di stile e funzionalità anche nel bagagliaio che ha una capacità di 466 litri a cui si aggiunge il frunk, il capiente vano anteriore da 72 litri.

Ma Mazda non è soltanto apparenza sono sempre tanti contenuti. E non soltanto per il motore elettrico proposto con due batterie in opzione: quella standard da 68,8 kWh che assicura un’autonomia dichiarata dalla casa giapponese di 479 km e quella da 80 kWh che consente di guidare per 552 km. Ma anche per la serie di Adas come la telecamera interna che rileva i bambini sui sedili posteriori e li proietta sul display centrale, un radar interno che rileva gli occupanti e impedisce che vengano lasciati a bordo, ma anche sistemi di assistenza alla guida come l’allarme traffico trasversale posteriore e l’avviso di pericolo di collisione posteriore e tante modalità da attivare con un solo comando, compresa quella che la predispone all’autolavaggio e che aiuta a prevenire danni alle parti esterne e l'ingresso di acqua durante il lavaggio dell'auto disattivando i tergicristalli automatici, ripiegando gli specchietti laterali, ritraendo lo spoiler posteriore e chiudendo i finestrini.

Sarà sulle strade la prossima estate in due versioni, Takumi e Takumi Plus, e 8 colori, con un prezzo che parte da 43.850 euro.

E con un’offerta per i preordini fino al 30 giugno che prevede un Welcome Pack, comprensivo di una carta prepagata di 3mila euro pari a circa 3 anni di ricarica gratuita e fino a 3mila euro di bonus. Due motivi in più per volerla guidare.