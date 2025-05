Ecco la nuova Corporate Identity di Ferrari

Ascolta ora 00:00 00:00

Dall’ampio terrazzo si entra virtualmente a Villa Borghese; via Veneto è a due passi; e la Pinciana, dove si trova la storica concessionaria Samocar, rappresenta una strada obbligata. Chi arriva a Roma la deve percorrere per raggiungere i luoghi simbolo. Quindi, personaggi politici in visita nella Capitale, tycoon, attori e Vip vari: i clienti ad hoc della Ferrari. Per queste ragioni, ma soprattutto per l’amicizia che ha legato il fondatore della Samocar, Vincenzo Malagò, con le sue intuizioni e il coraggio di osare, ed Enzo Ferrari, a Maranello non hanno avuto dubbi: la nuova identità delle concessionarie del Cavallino rampante deve partire proprio da Roma per estendersi via via nel mondo.

Subito riconoscibile per la lunga insegna che rappresenta gli inconfondibili posteriori di due miti di Maranello, la Testarossa e la Daytona, la rinnovata Samocar, al cui vertice siede Giovanni Malagò, figlio di Vincenzo, nonché numero uno del Coni, oltre a essere un elegante showroom su due piani, vuole rappresentare il punto d’incontro di collezionisti, futuri clienti e appassionati della “rossa”. All’esposizione delle supercar (una 12Cilindri “Verde Toscana” subito all’ingresso e una Roma Spider color oro personalizzata al piano inferiore, un tempo il garage), chi entra può disporre di un’ampia e comoda lounge (la Piazza), di un locale per mettersi alla prova con i simulatori, dello spazio per personalizzare l’auto a piacimento e dell’esclusiva “Sala Maranello”.

A presentare la nuova Corporate Identity il presidente di Samocar Group, Giovanni Malagò, ed Enrico Galliera, direttore commerciale & marketing della Ferrari. “Il nuovo showroom - le parole del manager di Maranello - è un luogo di incontro incentrato sull’unicità dell’esperienza, il senso di appartenenza al marchio e l’interazione tra elementi fisici e digitali. Questo è il primo punto di benvenuto per i visitatori, che vengono accolti in uno spazio raffinato e moderno, in una perfetta rappresentazione della tradizione e innovazione che sono valori chiave per Ferrari. La centralità della persona è ulteriormente enfatizzata dalla Piazza, luogo di incontro dello showroom, di forma circolare, che si ispira ai centri dei borghi e delle città italiane”.

Samocar è concessionario ufficiale di Ferrari dal 1957 e punto di riferimento per i “Ferraristi” del Centro Italia. “Per Maranello - ha sottolineato il presidente Malagò - gli showroom sono un punto di incontro a 360° per la propria community, dove vivere la passione del Cavallino rampante per prestazioni, tecnologia e artigianalità. Il tutto in un ambiente caratterizzato da un’eleganza senza tempo che al tempo stesso abbraccia la modernità. Questo intreccio tra passato e modernità crea un ambiente che mette in mostra le auto e racconta la storia di un marchio impegnato nella costante ricerca dell’eccellenza e nella ridefinizione dei limiti del possibile”.

Architetti e addetti ai lavori hanno stazionato per giorni a Maranello, tra fabbrica e museo, per assimilare i valori del Cavallino rampante e ispirarsi al meglio per la realizzazione del nuovo showroom sulla Pinciana.

Dopo Roma, seguiranno altre aperture. Nell’ordine: in Svizzera e negli Stati Uniti, quindi la nuova Corporate Identity caratterizzerà tutti gli altri showroom.

“Siamo orgogliosi - il commento di Malagò - di essere i primi al mondo a presentarci con la nuova Corporate Identity della Ferrari. I lavori di ristrutturazione e adeguamento sono durati 8 mesi.

Samocar ci è sempre stata, un percorso di storia e passione da quando è cominciata la commercializzazione delle auto Ferrari. E ora eccoci, a distanza di quasi 70 anni, a proporre il nuovo layout destinato a caratterizzare in un modo unico e speciale il marchio in tutto il mondo”.