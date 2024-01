Ecco la nuova Mercedes CLE Coupè: l'elegante dream car sportiva della Stella

Una lussuosa sportiva. O una sportiva di lusso. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia e fa sempre Mercedes-Benz. Una tradizione che parte dal passato, la continua ricerca di dream car sportive ed eleganza. La nuova CLE Coupé sfrutta e fonde le innovazioni concettuali e tecniche di Classe C e Classe E.

Passo lungo, montante A ben posizionato e fortemente inclinato, sbalzo anteriore corto e posteriore leggermente più lungo, spalle pronunciate e cerchi di grandi dimensioni. La

nuova CLE Coupé combina queste proporzioni sportive ed eleganti con il moderno linguaggio stilistico di Mercedes-Benz.

La sezione frontale progressivamente inclinata in avanti con cofano ribassato, i fari piatti a LED dal design unico e la griglia del radiatore tridimensionale di nuova concezione assicurano un aspetto atletico ma estremamente elegante. I powerdome fortemente sagomati sul lungo cofano si riferiscono ai potenti motori fino a sei cilindri. Nella vista laterale, un caratteristico bordo sagomato struttura il potente volume. Questa linea di carattere va dal faro allo specchietto retrovisore esterno e dalla luce posteriore alla maniglia della porta. Il posteriore muscoloso è caratterizzato da superfici fluide, transizioni morbide e fari a LED in due parti con nuovi contorni e corpi luminosi tridimensionali.

Andiamo a vedere le. Con una lunghezza di 4.850 millimetri, una larghezza di 1.860 millimetri e un'altezza di 1.428 millimetri, la nuova due porte è la coupé più grande del segmento medio. Grazie al suo concetto dimensionale, in particolare al passo più lungo di 25 millimetri, la CLE Coupé offre uno spazio significativamente maggiore rispetto alla Classe C Coupé. Il bagagliaio offre 60 litri di volume in più e può contenere facilmente tre sacche da golf.

Nell'abitacolo spiccano poi il display della strumentazione da 12,3 pollici completamente digitale, il display centrale da 11,9 pollici orientato al guidatore in formato verticale di facile utilizzo e l'illuminazione ambientale dinamica a 64 colori.

Ultima generazione di MBUX

CLE Coupé adotta numerose innovazioni digitali della nuova Classe E. Con la nuova architettura elettronica e la terza generazione del sistema di infotainment MBUX, è il coupé più intelligente della Stella. Offre un'esperienza di intrattenimento eccezionalmente interattiva con app di terze parti e un nuovo livello di personalizzazione con funzioni di comfort automatizzate (routine).

Tutti i motori sono mild hybrid con generatore di avviamento integrato elettrico a 48 volt. È possibile scegliere tra unità a quattro cilindri e, come motore più potente, un motore a benzina da 3,0 litri in linea. Come sempre grande attenzione alla sicurezza con numerosi sistemi di assistenza alla guida. La ricca dotazione di serie comprende ATTENTION ASSIST, Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist e il pacchetto parcheggio con telecamera di retromarcia. E i prezzi? Il listino parte dai 62.443 euro della versione 220 d Coupé e arriva fino ai 90.442 della 450 4Matic Coupé.