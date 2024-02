Ecobonus 2024: la suddivisione in fasce e i contributi previsti

Gli Ecobonus 2024 scattano da oggi, primo febbraio 2024. Il governo ha stanziato un quantitativo di risorse corrispondenti a 950 milioni di euro, dei quali 330 sono residui del 2022 e 610 sono figli del nuovo contributo di Stato. L'obiettivo è quello di supportare la transizione energetica, dare un maggiore aiuto alle persone meno abbienti, ampliare la platea dei beneficiari a NCC, taxi e imprese, e, infine, dare una spinta al rinnovamento del parco circolante italiano che è tra i più vecchi d'Europa.

Ripartizione delle risorse

La cifra di 793 milioni di euro viene destinata alle auto appartenenti alla fascia di emissioni di CO2 0-20 g/km, 150 milioni di euro per quella 21-60 g/km CO2, 403 milioni di euro per quella 61-135 g/km CO2, 30 milioni per i ciclomotori, quadricli e motocicli elettrici, 5 milioni per quelli non elettrici, 53 milioni di euro vanno ai veicoli commerciali leggeri, 20 milioni alle auto usate e 50 milioni di euro al noleggio a lungo termine. Il totale è di 950 milioni.

I contributi per fascia dell'Ecobonus 2024

La soglia massima di spesa per la categoria delle elettriche (0-20 g/km CO2) è di 35.000 euro + IVA, quella delle ibride plug-in (21-60 g/km CO2) è di 45.000 euro + IVA, mentre per le endotermiche (61-135 g/km) è di 35.000 euro + IVA.

Fascia 0–20 g/km CO2:

Nessuna rottamazione: contributo di 6.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 11.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 13.750 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 10.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 12.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 9.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 11.250 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 8.000 euro

Fascia 21-60 g/km CO2:

Nessuna rottamazione: contributo di 4.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 8.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 10.000 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 6.000 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 7.500 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 5.500 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 6.875 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro, ISEE inferiore di 30.000 euro il contributo è di 5.000 euro

Fascia 61-135 g/km CO2:

Nessuna rottamazione: contributo di 0 euro

Rottamazione Euro 0, 1 e 2: contributo di 3.000 euro

Rottamazione Euro 3: contributo di 2.000 euro

Rottamazione Euro 4: contributo di 1.500 euro

Rottamazione Euro 5: contributo di 0 euro

Incentivi auto usate

L'oggetto riguarda l'acquisto di veicoli categoria M1 nuovi, almeno in classe Euro 6, con un valore non superiore ai 25.000 euro (senza IVA) che non abbiano beneficiato precedentemente di incentivazioni. Per godere degli Ecobonus è necessaria la rottamazione di un mezzo di proprietà da almeno 12 mesi in classe fino a Euro 4. Il contributo statale, in questo caso, è di 2.000 euro.