Eicma 2024, dal gruppo Piaggio alle case giapponesi: le novità più attese

Eicma, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, quest’anno celebra il 110° anniversario dalla sua fondazione. Questo evento di rilievo mondiale è una vetrina insostituibile per l’industria delle due ruote che qui riunisce oltre 770 espositori provenienti da 45 Paesi in rappresentazione di oltre 2.100 marchi. In Italia, il comparto delle due ruote contribuisce significativamente al PIL, con un impatto economico di oltre un miliardo di euro all’anno e migliaia di posti di lavoro generati, soprattutto nelle regioni industrializzate del Nord. EICMA è l’occasione per mostrare al mondo il valore del design e dell’ingegneria italiana, unendo tradizione e innovazione tecnologica.

Le novità dai gruppi italiani: Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi e Vespa

Il Gruppo Piaggio, primo produttore europeo di scooter e moto, porta a EICMA una gamma rinnovata e ampliata. Tra le novità di Aprilia, si distingue la Tuareg Rally, sviluppata per il fuoristrada estremo e basata sulla versione che ha trionfato all’Africa Eco Race. Con la Tuono 457, Aprilia si rivolge ai giovani motociclisti con una naked sportiva, leggera e performante, ideale per chi desidera un’esperienza dinamica e accessibile. La nuova gamma Factory, con modelli come la RS 660 e la RSV4, rappresenta il top delle prestazioni grazie alla tecnologia derivata dal mondo delle corse.

Moto Guzzi presenta la V7 Sport, una versione sportiva della celebre V7, caratterizzata da prestazioni elevate e da un design che esalta il bicilindrico trasversale a V di 90°. La Stelvio torna con una nuova configurazione, progettata per il viaggio e l’avventura, mentre la gamma V100 si arricchisce della versione Wind Tunnel e della nuova V100 PFF, equipaggiata con avanzati sistemi di sicurezza attiva. Vespa, l’icona dello stile italiano, svela la GTS 310, la versione più potente e scattante mai realizzata dal marchio. Dotata di un motore da 310 cc e tecnologie di ultima generazione, la GTS 310 rappresenta un’evoluzione nello stile e nelle prestazioni, pensata per chi desidera una Vespa con maggiore potenza e comfort senza compromessi.

BMW Motorrad: l’avventura continua con la R 1300 GS

Dopo una lunga assenza, BMW ritorna a EICMA con un modello che rappresenta l’eccellenza nel segmento adventure: la nuova R 1300 GS Adventure. Progettata per i lunghi viaggi e i percorsi più impegnativi, questa moto è dotata di un motore migliorato e di tecnologie avanzate per offrire comfort, stabilità e sicurezza ai motociclisti più esigenti. Il modello è stato aggiornato in termini di aerodinamica e include una nuova generazione di elettronica di bordo, per un’esperienza di guida sempre più integrata.

Le case giapponesi: Honda, Kawasaki, Suzuki e Yamaha

Honda porta a EICMA un’ampia gamma di novità, tra questi due concept elettrici, l’EV Fun Concept e l’EV Urban Concept, che prefigurano il futuro elettrico dell’azienda, e il concept endotermico sovralimentato V3. Inoltre, per la Casa dell’Ala ci sono aggiornamenti per modelli chiave come la NC750X, la GB350S, la XL750 Transalp e il CB750 Hornet. Kawasaki svela la nuova Z900, una moto che coniuga potenza e controllo, con un motore a quattro cilindri in linea e tre riding mode. Suzuki si concentra sulla linea GSX, con la GSX-R 1000 protagonista: una sportiva iconica apprezzata per il suo equilibrio tra affidabilità e prestazioni. Yamaha mostra sullo stand la MT-09 SP, una naked sportiva con sospensioni avanzate e tecnologie di assistenza alla guida. Anche la Tracer 9 GT+ è tra le novità presentate, una sport-tourer versatile e dotata di sistemi di connettività e sicurezza di ultima generazione, pensata per offrire comfort e prestazioni elevate ai motociclisti che amano i viaggi su strada e lunghi percorsi.

Gli scooter: Peugeot e Lambretta

Nel settore degli scooter, Peugeot propone aggiornamenti orientati alla mobilità urbana, con modelli compatti ed efficienti per la vita in città. Il nuovo Django 125 combina design vintage e tecnologia moderna, mentre il Pulsion 125 è dotato di connettività avanzata e sistemi di assistenza alla guida. Lambretta sorprende con l’anteprima mondiale del J Starwave 125-200, uno scooter dal design ispirato al mondo del surf, pensato per chi cerca uno stile unico e possibilità di personalizzazione.

Le microcar: Citroën Ami, BAW1 e Desner LoJo W300

Le microcar stanno acquisendo un ruolo sempre più rilevante nella mobilità urbana e sostenibile. Citroën porta a EICMA la seconda generazione di Ami, la microcar elettrica che, con il suo design distintivo e compatto, è l’ideale per gli spostamenti urbani e può essere guidata dai 14 anni. La Ami è diventata rapidamente un’icona per la mobilità sostenibile e accessibile. BAW presenta il modello BAW1, un quadriciclo elettrico a due posti con un’autonomia di 170 km e dotato di tecnologie avanzate. Desner introduce il quadriciclo LoJo W300, il primo del panorama ruropeo omologato per quattro persone e dall’autonomia di oltre 200 km. Questo modello, già popolare in Asia, è stato rivoluzionato con soluzioni specifiche prt il nostro Mercato e dotato di ricarica veloce.

Innovazione tecnologica: Bosch

Bosch presenta a EICMA sistemi avanzati per la sicurezza e la connettività, come il cluster TFT Connect, che offre un display ad alta luminosità con funzionalità di controllo vocale, e un gateway centrale per proteggere i dati del veicolo. Queste innovazioni migliorano l’esperienza di guida, rendendo la moto sempre più connessa e sicura, in linea con le esigenze dei motociclisti moderni. I pneumatici Michelin: novità per ogni stile di guida Michelin lancia a EICMA tre nuovi pneumatici pensati per diverse esigenze di guida. Il Power 6 è ideale per la guida sportiva su strada, garantendo massima aderenza e reattività.

Il Power GP2 si rivolge agli appassionati della pista, offrendo una tenuta ottimale sia sull’asciutto che sul bagnato, mentre l’Anakee Road è pensato per le enduro stradali, combinando durata e stabilità per i motociclisti che amano i viaggi su terreni variabili.