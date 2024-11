EICMA 2024, programma, date ed eventi

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave EICMA 2024, le novità

EICMA 2024 è pronto al via, l’edizione numero 81 si svolgerà dal 7 al 10 novembre a Fiera Milano Rho.

Una manifestazione dedicata alle due ruote e a tutto quanto gira intorno al mondo dell’accessorista per moto e bici, ad EICMA 2024 spazio anche alle e-bike.

Saranno presenti oltre 770 espositori e più di 2.000 marchi, tante le aree e gli spazi dove gli spettatori potranno assistere dal vivo ad eventi emozionanti.

Spettacoli di motocross, freestyle, trial acrobatico, ad EICMA 2024 va in scena il MotoLive, uno dei suoi ingredienti di maggior successo.

Nuove gare, nuove attrazioni, nuove competizioni dove saranno presenti le più grandi leggende del motorsport. Nel corso della giornata di sabato 8 novembre, nella categoria Legend prevista la presenza di piloti del calibro di Casey Stoner, Troy Baylis, Carlos Checa e Loris Capirossi, autentiche leggende che sono entrate nel cuore di migliaia di appassionati, lasciando il segno in casa Ducati.

Immancabili i test drive, sei le sessioni dedicate alle prove di moto e scooter, termiche ed elettriche.

Nel corso della giornata di domenica 9 novembre, ad EICMA 2024 saranno presenti Andrea Iannone, attualmente in prestito alla MotoGP con il Team VR46 e Jonathan Rea.

Ad EICMA 2024 torna il Gaming Area. Oltre 30 gare al giorno, tra simulatori di ultima generazione e console, i visitatori potranno cimentarsi in giochi di motocross e guidare auto da sogno. Una possibilità unica nel suo genere, perché i gamer potranno salire in sella a delle vere motociclette, provandole virtualmente. Prevista anche la possibilità di sfidarsi lungo il circuito di Misano, sia in sella a un motocross, sia al volante di un’auto da corsa. Saranno premiati i primi tre classificati in ogni competizione.

EICMA 2024, le novità

Tantissime le novità che saranno svelate nel corso dei prossimi giorni. Tra le anteprime, il nuovo motore bicilindrico Ducati, un V2 compatissimo, ma anche la V4 S fresca di presentazione.

Allo stand BMW Motorrad, riflettori puntati sulla R 1300 GS Adventure.

Aprilia svelerà al grande pubblico la bellissima RSV 4 X ex3ma, moto realizzata in pochissimi esemplari, forte di una potenza di ben 230 cavalli.

Honda è pronta con diverse “nude” tra cui la CB 1000

oltre alle rinnovate. Perspazio alle nuove super naked.

Yamaha presenterà a EICMA 2024 il nuovo TMAX 2025, maxi scooter proposto anche nella variante Tech MAX.