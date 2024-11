Eurasia con Intergea: l’auto “made in Cina” si rafforza in Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella dell’auto cinese in Italia è una storia lunga 20 anni. Quindi, non un fenomeno degli ultimi tempi. A puntare sull’importazione di questi veicoli dalle fabbriche sotto la Grande muraglia è infatti stato, in tempi non sospetti, l’imprenditore bresciano Federico Daffi. Un business sul quale Daffi ha creduto e che vede ora ripagati tutti gli sforzi. La sua Eurasia Motor Company è via via cresciuta fino a dare il proprio marchio EMC ai nuovi modelli messi sul mercato. E non solo. Daffi ha infatti stretto un’importante partnership con il gruppo Intergea, guidato da Alberto Di Tanno, primo distributore automobilistico italiano per volumi di vendita, che avrà il compito di distribuire, attraverso il suo network di concessionari, i modelli cinesi con i marchi EMC, Foton e GWM.

Presenza capillare

“La cessione del 50% delle quote di EMC a Intergea è stata una scelta strategica e opportuna, avvenuta in un momento di grande cambiamento e crescita per Eurasia Motor Company. L'ingresso di Intergea ha portato a un immediato raddoppio della rete di dealer ufficiali per i brand EMC, Foton e GWM, garantendo una maggiore presenza capillare in tutta Italia, con particolare focus sul Sud e le isole dove la ricerca di nuovi partner è in corso”, spiega Daffi.

La gamma

A questo punto, i Suv Wave 2 e 3 diventano, rispettivamente, EMC Quattro e EMC Sei. In aggiunta, viene ora lanciato il nuovo EMC Sette. Novità anche per la linea Foton, che vede l’ingresso in gamma del nuovo modello Tunland V9, pick-up dal look più distintivo rispetto al precedente Tunland G7.

Per questi veicoli le motorizzazioni sono endotermiche e ibride, in linea con le preferenze del mercato, mentre l’alimentazione elettrica viene riservata, per ora, alla compatta EMC Yudo (meno di 25mila euro il prezzo, senza incentivi; autonomia fino a 325 chilometri).

Da sinistra, Federico Daffi (Eurasia Motor Company) e Alberto Di Tanno (Gruppo Intergea)

Obiettivi ambiziosi e investimenti sull’assistenza

“Chiuderemo il 2024 - aggiunge Daffi - con 2.300 veicoli immatricolati complessivamente e l’obiettivo nel 2025 è di toccare quota7mila auto. Abbiamo concentrato anche le nostre attenzioni e azioni nel post vendita, in particolare nei confronti della divisione ricambi che godrà di ulteriori investimenti, tra i quali un nuovo centro logistico nel Bresciano che sarà adibito ad Hub Italiano per i nostri marchi”.

"Sono certo che questa nuova iniziativa sarà un successo

– commenta Di Tanno, ad di Intergea – ; la qualità della gamma prodotti si inserisce, infatti, con perfetto tempismo in quei segmenti di mercato oggi non più serratamente presidiati dalle Case automobilistiche storiche”.