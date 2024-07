Come evitare i rischi nell'acquisto di un'auto usata: la soluzione pensata da Carfax

Ascolta ora 00:00 00:00

Comprare un'auto usata, in molti ci pensano, altrettanti passano all'azione. Il mercato delle vetture di seconda (ma anche terza o quarta) mano gode di ottima salute. Questo perché la crisi dei conduttori e i ritardi sulle consegne del nuovo hanno permesso un rilancio notevole del settore. Gli italiani, dunque, non disprezzano pescare l'occasione giusta fra le usate che hanno beneficiato anche degli incentivi statali di 20 milioni di euro (esauriti in un soffio di vento). Di certo, a rallentare un flusso più deciso verso la scelta di seconda mano ci sono delle paure e dei timori sul passato del veicolo che, spesso, i rivenditori non sono in grado di cancellare. A supporto degli automobilisti ci sono però degli strumenti efficacissimi, come dimostra Carfax una piattaforma che consente di fare delle ricerche specifiche tramite targa o numero di telaio, per conoscere la storia dell'auto che si vorrebbe portare a casa.

Chi è Carfax e come opera

Fondata negli Stati Uniti nel 1984, sbarcata nel 2007 in Europa e attiva dall'estate 2022 in Italia. Carfax ha come obiettivo rendere più trasparente e sicuro il mare magno del mercato delle automobili usate. Appoggiandosi, in Italia e all’estero, a uffici di registrazione, forze dell’ordine, ministeri, autoriparatori, società di revisione e altre aziende qualificate, è riuscita a costruire un database straordinario con più di 35 miliardi di informazioni sulle macchine di seconda mano.

Solo per comprendere la sua potenza di fuoco, Carfax può contare su oltre 120.000 fonti. I suoi dati, invece, provengono da 20 paesi nel mondo, mentre il suo portale è disponibile in 11 lingue europee. Facendo un ricerca sulla piattaforma, si possono scoprire danni e incidenti che la vettura ha subito nel corso del tempo, si può conoscere la storia attraverso il suo chilometraggio, quali siano stati i vari passaggi di proprietà, se esistono dei vincoli amministrativi o delle ipoteche. Si riesce persino a vedere se il modello interessato è di importazione e se ha la revisione in regola. Ma non è tutto.

Come funziona la ricerca

Naturalmente il servizio non è gratuito, ma è a pagamento: 1 reporto costa 29,99 euro, 3 hanno un prezzo di 49,99 euro, mentre 5 vengono 74,99 euro. Una volta effettuato l'accesso è sufficiente digitare il numero di targa italiana, o in alternativa il telaio, per avere in una manciata di secondi un'analisi completa dell'auto oggetto dell'interesse. Oltre a una panoramica generale sul modello, con caratteristiche e scheda tecnica (cilindrata, alimentazione, classe Euro, ecc...), la prima voce che compare riguarda i danni. Secondo le statistiche di Carfax, il 26% delle auto ha subito dei danni, con una maggioranza tendente ai marchi tedeschi (soggetti a maggiori rischi rispetto a quelle nostrane, anche a causa dell'importazione più frequente).

Il secondo dato che emerge è quello che riguarda l'importazione, poi si scorre via osservando i vincoli (come il fermo amministrativo) e le ipoteche. Se tutto è regolare compariranno dei segnali a verdi ad assicurare la bontà del veicolo. Il report prosegue coi danni nel dettaglio, che in caso di presenza vengono segnlati accuratamente evidenziando gli interventi subiti, poi si passa al controllo del chilometraggio. Quest'ultimo è molto chiaro, perché viene usato un grafico con anni, revisioni e strada percorsa durante i vari step fino a giungere alla contemporaneità. Infine, Carfax mostra un excursus sui proprietari e tutti i vari passaggi di mano compiuti, e un riassunto del veicolo. Uno strumento del genere può garantire un sollievo notevole per chi vuole un'auto usata ma non si fida dei canali tradizionali.

“La nostra analisi evidenzia come sia importante valutare bene la singola auto di seconda mano che si intende acquistare, piuttosto che affidarsi a luoghi comuni. Il mercato dell usato è al momento molto fiorente e a dimostrarlo anche il fatto che gli incentivi del Governo per queste auto siano terminati in breve tempo”, ha affermato Marco Arban, Direttore del Business& Development in Europa di CARFAX. Il quale ha aggiunto: “Dal nostro studio risulta anche che a livello generale le auto con uno o più rischi, tra cui incidenti, danni, incongruenze nel chilometraggio o importazione, siano non oltre il 34% delle auto circolanti, quindi, visto che sono molto più numerose le vetture potenzialmente esenti da rischi, l’usato continua a essere un’ottima scelta.

In ogni caso per acquistare un’auto di seconda mano con maggiore tranquillità”, ha proseguito Arban, “consigliamo sempre di effettuare una ricerca tramite il nostro database, ma possibilmente anche di richiedere un test drive e far controllare il veicolo da un meccanico di propria fiducia, così da essere sicuri di aver effettuato un buon investimento, anche sul fronte della sicurezza”.