Ferrari Luce, la prima elettrica che reinventa Maranello

“Con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile”. Le parole di John Elkann non sono soltanto la frase istituzionale scelta per accompagnare il debutto della nuova vettura del Cavallino Rampante. Sono, forse, la chiave migliore per capire davvero che cosa Ferrari abbia presentato a Roma, nella cornice della Vela di Calatrava, esattamente 79 anni dopo la prima vittoria ufficiale del marchio, ottenuta il 25 maggio 1947 con la 125 S al Gran Premio di Roma. Perché la Ferrari Luce non è semplicemente la prima elettrica di Maranello. È qualcosa di più radicale. Non deriva da una Ferrari esistente, non evolve una piattaforma precedente, non prende un’architettura nota per sostituire il motore termico con una batteria. Nasce da un foglio bianco. E proprio per questo rappresenta una delle svolte più profonde nella storia recente di Maranello.

Prima della Luce, dentro Ferrari, non esisteva nulla di simile. Non esisteva una Ferrari con quattro motori elettrici indipendenti, uno per ruota. Non esisteva una Ferrari a cinque posti. Non esisteva una Ferrari con quattro porte, una piattaforma full electric dedicata, sospensioni attive elettricamente attuate, quattro ruote sterzanti e una gestione dinamica capace di coordinare ogni ruota in accelerazione, frenata, sterzata e controllo verticale. È una Ferrari nuova anche nello sguardo. Le linee, realizzate insieme a LoveFrom, il collettivo creativo di Jony Ive e Marc Newson, segnano una rottura evidente con il linguaggio più tradizionale del Cavallino e forse anche con quello delle automobili. La silhouette è dominata da una glass house pura, quasi a conchiglia, con superfici levigate, continue, prive di aggressività gratuita. Le appendici aerodinamiche sembrano sospese attorno alla carrozzeria. I fari, a luci spente, quasi scompaiono. I cerchi arrivano a 23 pollici sull’anteriore e 24 al posteriore, i più grandi mai adottati su una Ferrari stradale. A bordo, Luce non cerca la nostalgia.

L’abitacolo è luminoso, razionale, minimalista, costruito attorno a materiali autentici come alluminio anodizzato riciclato, vetro Corning Gorilla, pelle di alta qualità e display OLED sviluppati con Samsung Display. Ma non è un interno freddo. Ferrari ha lavorato per tenere insieme il mondo fisico e quello digitale: pulsanti meccanici, manopole, selettori, interruttori, palette al volante, Manettino ed e- Manettino. Il pilota resta al centro, ma cambia il modo in cui dialoga con la macchina. La parte tecnica è altrettanto importante. Gli ingegneri hanno dichiarato 1040 cavalli, oltre 530 km di autonomia, 0-100 km/h in 2,5”, 0-200 in 6,8”. Top speed: superiore ai 310 km/h. La batteria è da 122 kWh, lavora su architettura a 800 Volt e supporta la ricarica rapida fino a 350 kW. Il peso in ordine di marcia è di 2260 kg, ma il baricentro basso, la batteria integrata nel pianale e il controllo indipendente delle ruote permettono, secondo Ferrari, una percezione dinamica equivalente a quella di una vettura molto più leggera. La sfida più delicata, però, era un’altra: costruire emozione senza motore termico. Ferrari non ha scelto di simulare artificialmente un V12 o un V8. Ha invece amplificato il suono reale dei motori elettrici attraverso accelerometri e un sistema brevettato, un po’ come avviene con una chitarra elettrica. Il suono cresce quando serve alla guida, accompagna accelerazione e decelerazione, e sparisce quando prevale il comfort. Anche le palette al volante non imitano un cambio tradizionale.

Servono a modulare coppia e rigenerazione, creando una progressione più naturale e coinvolgente. Non ci sono marce, ma c’è un nuovo modo di costruire il rapporto tra pilota e macchina. È qui che Ferrari prova a rispondere alla domanda più difficile: come si conserva il piacere di guida quando cambia completamente la meccanica? La Luce è anche la Ferrari più confortevole di sempre, grazie a un grande lavoro su rumorosità, vibrazioni, sospensioni attive e sottotelaio elasticizzato. Ma resta una sportiva. La nuova Vehicle Control Unit aggiorna i parametri 200 volte al secondo e coordina powertrain, dinamica, recupero di energia e Side Slip Control X. In pratica, ogni ruota diventa parte di un sistema unico, capace di rendere la vettura precisa, leggibile e naturale. La vera notizia, quindi, non è che Ferrari abbia fatto un’elettrica. La vera notizia è che Ferrari abbia scelto di non copiare se stessa. La Luce non è un derivato! È una nuova idea: più silenziosa quando vuole, più spaziosa, più tecnologica, più futuristica, ma ancora costruita attorno a prestazione, emozione e controllo. La Luce non chiede soltanto di accettare una Ferrari elettrica. Chiede di accettare l’idea che il futuro del Cavallino possa avere forme, proporzioni e sensazioni diverse da quelle che per decenni hanno costruito l’immaginario delle “rosse”.

Piacerà a tutti? Probabilmente no. Ma le Ferrari davvero nuove raramente nascono per rassicurare. Nascono per spostare un confine. E Luce, più che illuminare una strada già nota, sembra voler aprirne una che prima semplicemente non esisteva.