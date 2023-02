Dalla Ferrari plug-in alla Bmw X7: ecco le auto dei Ferragnez

I Ferragnez sono senz'altro una delle coppie più famose del panorama vip e social d'Italia: Chiara Ferragni con i suoi 28,5 milioni di follower è l'influencer più seguita nel nostro Paese ma anche il marito Fedez si difende con 14,5 milioni di utenti che "spiano" quotidianamente i contenuti che vengono pubblicati su Instagram. I coniugi hanno anche una forte passione che li accomuna, quella per auto e motori.

La Ferrari di Fedez

Recentemente, il cantante ha acquistato la prima vettura ibrida plug-in del Cavallino, la Ferrari SF90 stradale: il video divertente che è stato pubblicato su Tik Tok mostra Fedez alle prime armi con una delle punte di diamante dell'eccellenza italiana. " Rappresenta una prima assoluta in termini di powertrain: per la prima volta su una Ferrari di gamma, infatti, viene proposta un’architettura ibrida di tipo PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) in cui il motore endotermico viene integrato a ben tre motori elettrici, due indipendenti sull’assale anteriore ed uno al posteriore tra motore e cambio", spiegano da Maranello.

La potenza massima è di 780 Cv e i giri del motore arrivano a 7.500 al minuto: per quanto riguarda la necessità di raffreddare il motore endotermico, il cambio e il pacco batterie insieme ai motori elettrici è stata sviluppata una gestione di flussi di raffreddamento particolare per ottimizzare i 900°C. All'interno della vettura sono state create schermate grafiche che creano effetti 3D. La velocità massima che può raggiungere tocca i 340 Km/h, 2,5 secondi per andare da 0 a 100 KM/H: 3.990 cilindrata complessiva, 162 Kw è la potenza massima dei motori elettrici, 7,9 Kwh è la capacità della batteria. Il cambio è da F1, doppia frizione a 8 marce, consumi medi di 6 litri per 100 km. Prezzo stimato per l'auto acquistata da Fedez è di circa 430mila euro.

Le Bmw di Chiara Ferragni

Dopo la Ferrari, la consorte di Fedez sarebbe proprietaria di una Bmw X7, tra i Suv più esclusivi della multinazionale tedesca. Come ricordato dal Corriere dello Sera, sarebbe stato un regalo del marito nel 2020: nel caso specifico si tratta di una vettura da 400 cavalli il cui valore di mercato è 107mila euro. Dotata di un motore a benzina a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo, possiede un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Altamente tecnologica, tra i punti di forza c'è il Driving Assistant Professional che mantiene automaticamente la vettura in carreggiata oltre al Parking Assistant che parcheggia in modo autonomo l'auto all'interno degli spazi trasversarli e longitudinali.

La Ferragni, però, è testimonial del marchio Bmw ed è per questo che, come ha mostrato su Instagram, ha posato anche con la Bmw The iX, il Suv 100% elettrico dall'autonomia fino a 630 chilometri. Grazie alla tecnologia BMW eDrive e alla trazione integrale puramente elettrica, la BMW iX raggiunge un'autonomia davvero notevole con un'accelerazione da 0 a 100 Km/ in 4,6 secondi. Progettata su misura per la ricarica a casa, in viaggio e al lavoro, la BMW iX xDrive50 può percorrere fino a 150 km ricaricandola in soli 10 minuti: prezzo di partenza 84mila euro.