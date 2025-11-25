La Fiat 500 Hybrid rilancia l'Italia dell'auto, Elkann: "Non solo elettrico"

Torino, ore 11:15. La luce taglia le vetrate della Palazzina di Mirafiori come un proiettore teatrale. Davanti, centinaia di volti. Dietro, quasi cento anni di storia automobilistica compressi in un’architettura razionalista che oggi rinasce, rimboccandosi le maniche e tornando a essere il centro pulsante di un’industria che è alla ricerca di una nuova direzione. Ed è qui che John Elkann, con la voce misurata e lo sguardo di chi sa bene cosa significhi pronunciare parole pesanti, mette sul tavolo la nuova carta di Stellantis: la Fiat 500 Hybrid.

Un’auto semplice, popolare, immediata e proprio per questo tremendamente strategica. Perché mentre Bruxelles accelera sull’elettrico, i clienti, dice Elkann, stanno mandando un messaggio opposto: “ridateci la libertà di scegliere”. Un concetto che, detto così, sembra quasi banale. E invece è la chiave di volta dell'intero discorso: “Non tutti sono disposti a farsi dire quale auto acquistare. Vogliono la scelta più conveniente per loro”. Un manifesto politico, prima che industriale.

Gli investimenti per l’Italia

Elkann non attacca, ma ricorda gli investimenti realizzati a Mirafiori: la 500 elettrica del 2020, il Battery Technology Center, la linea eDCT, il Circular Economy Hub. L’Italia che prova — tra difficoltà e orgoglio — a presentarsi come Europa produttrice, non soltanto come piazza di vendita. La narrazione è chiara: Stellantis è pronta, l’industria europea è pronta. Chi non lo è, per ora, è il mercato.

Ed ecco perché la nuova Fiat 500 ibrida diventa più di un’auto: è un ponte, una tregua intelligente tra ciò che si deve fare e ciò che gli automobilisti sono ancora pronti a fare. L’Europa, sostiene Elkann, non può permettersi di sbagliare questa transizione. E se le regole attuali non funzionano, allora bisogna riscriverle. Ed è per questo, afferma Elkann, che il lancio della 500 Hybrid rappresenta una risposta a una necessità molto concreta: “Da oggi, oltre alla Fiat 500 elettrica, offriamo la possibilità di scegliere una Fiat 500 ibrida: pratica, ecologica, sicura, confortevole, versatile e accessibile”.

La 500 che torna alle origini guardando avanti

Esteticamente, la nuova Fiat 500 Hybrid resta fedele alla formula che l’ha resa un’icona urbana. Linee morbide, proporzioni gentili, la solita aria sbarazzina di chi sa piacere senza mai ostentare. Le varianti raccontano quattro personalità diverse:

Pop: la più semplice e autentica;

Torino: la serie speciale che sfoggia badge dedicati e dettagli bruniti;

Icon: elegante e tecnologica;

La Prima: la 500 “del sabato sera”, curata, luminosa, premium.

Dentro si respira la stessa filosofia della sorella elettrica. Schermo da 10,25”, strumentazione digitale, connettività totale, comfort crescente salendo di gamma: sedili riscaldabili, retrocamera ad alta risoluzione, vetri privacy, tetto panoramico. Minimalista ma accogliente, la 500 Hybrid capisce cosa serve davvero nell’uso quotidiano e lo restituisce senza fronzoli.

Sotto il cofano, la soluzione scelta è pragmatica: il 1.0 FireFly mild-hybrid da 65 CV, supportato da un generatore elettrico a 12 volt. Non un atleta, ma un motore coerente con lo spirito della vettura: consumi bassi (5,2–5,4 l/100 km WLTP), manutenzione semplice, costi contenuti. Disponibile come hatchback, cabrio e — dal 2026 — nella variante 3+1.

I prezzi sono competitivi, e volutamente aggressivi:

Pop da 17.900 euro (promo);

Torino da 20.900;

Icon da 21.400;

La Prima da 24.400.

È una scelta quasi brutale: la 500 vuole essere alla portata di tutti. Vuole inviare le persone in concessionaria. Vuole ridare ossigeno alla catena del valore, soprattutto italiana.

Più di un’auto, meno di un compromesso: la scelta necessaria

Elkann chiude il suo intervento con un gesto simbolico: torna a indicare la Palazzina. Il passato che incontra il futuro. L’icona Fiat che si riallaccia alla città. Il messaggio è chiaro: Mirafiori non è un museo. È un laboratorio. “Qui a Torino batte il cuore della Fiat", ricorda. E poi aggiunge: "La nuova Palazzina sarà un luogo aperto, progettato per favorire la collaborazione e il dialogo".

La 500 Hybrid, allora, diventa la scintilla. Non la definitiva vincitrice della guerra tecnologica, ma l’auto che prova a rimettere in moto una transizione troppo spesso pensata a tavolino e troppo poco sulla strada. La Fiat 500 era nata per far ripartire l’Italia. Ora tenta, con umiltà e coraggio, di rimettere in carreggiata un intero continente.

E se l’Europa ascolterà davvero quei clienti di cui Elkann parla, questa piccola ibrida potrebbe diventare la vera protagonista della nuova stagione automobilistica. Non gridando rivoluzione, ma sussurrando qualcosa di molto più umano: scegliere è un diritto.