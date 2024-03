Fiat 500e 3+1, perché sceglierla e perché no?

La Fiat 500e 3+1 è un’auto elettrica dallo stile originale, che si rivolge a una clientela esigente e dal gusto raffinato.

Tanti i dettagli che la rendono unica, dai fari full LED con “design Infinity”, ai cerchi in lega da 17” bicolore diamantati, originali anche gli inserti cromati sui finestrini e fiancate. La Fiat 500e 3+1 si distingue per la presenza di una portiera posteriore lato passeggero, con apertura controvento.

Una piccola porta che si apre controvento e che, grazie alla totale assenza del montante centrale, inglobato nella porta stessa, consente di salire e scendere agevolmente, oltre che di caricare e scaricare, oggetti voluminosi. Rispetto alle altre 500, non cambia lo stile e soprattutto non cambiano le dimensioni.

La Fiat 500e 3+1 pesa solo 30 kg in più rispetto alle altre versioni.

Motorizzazioni

Due le motorizzazioni elettriche disponibili per la Fiat 500e 3+1: la prima da 70 kW (95 CV) a trazione anteriore e cambio automatico, vanta un consumo energetico di 13 kWh/100 km e un’autonomia fino a 190 km nel ciclo WLTP e 257 km nel ciclo urbano.

Per chi desidera più potenza e autonomia è disponibile una configurazione più potente da 87 kW (118 CV), capace di percorrere fino a 321 km nel ciclo WLTP e fino a 448 km nel ciclo urbano, con una sola ricarica di energia.

Sulla versione d’accesso, il pacco batteria è da 23,8 kWh. È possibile effettuare una ricarica utilizzando il cavo di serie Mode 2 da 3 kW e quello Mode 3 da 11 kW (optional).

La versione da 70 kW raggiunge una velocità massima, autolimitata, di 135 km/h, per uno 0 - 100 km/h in 9,5 secondi. Quella con motore elettrico da 87 kW, raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in 9 secondi, i 50 km/h in 3,1 secondi e ha una velocità massima, autolimitata, di 150 km/h.

Tecnologia e connettività

La Fiat 500e 3+1 è dotata di serie, del sistema di infotainment Uconnect 5. Si avvale di uno schermo fino a 10,25”, capace di supportare anche il riconoscimento vocale, per attivarlo è sufficiente pronunciare “Hey Fiat”.

È possibile anche collegare fino a 8 dispositivi contemporaneamente, utilizzando la 500 come hotspot Wi-Fi.

Una compatta che dispone anche di soluzioni tecnologiche raffinate tra cui il Dynamic Range Mapping, che evidenzia sulla mappa del sistema di navigazione, l’area percorribile, in funzione dell’autonomia residua e di altri parametri che delimitano l’efficienza della vettura. Con il servizio My Car, invece, è possibile controllare da remoto via smartphone, il livello di carica della batteria.

Con il My Remote, invece, il cliente può programmare comodamente da casa, via smartphone, la ricarica del veicolo nelle fasce orarie più convenienti, localizzare le colonnine più vicine e pagare la ricarica dal proprio cellulare accedendo a una rete di oltre 200.000 colonnine di ricarica presenti in tutta Europa.

Sempre tramite questa funzione è possibile aprire e chiudere da remoto le portiere, accendere e spegnere le luci e programmare l’impianto di climatizzazione.

Sistemi di assistenza alla guida di livello 2

La Fiat 500e 3+1 è dotata di avanzati sistemi di assistenza alla guida di livello 2. Tra gli ADAS più utili figurano:

Lane Centering: mantiene la vettura al centro della corsia

Urban Blind Spot : tramite sensori ultrasonici, avvisa il guidatore con un segnale luminoso triangolare posto in prossimità dello specchio retrovisore laterale, della presenza di ostacoli

: tramite sensori ultrasonici, avvisa il guidatore con un segnale luminoso triangolare posto in prossimità dello specchio retrovisore laterale, della presenza di ostacoli Drone View: 11 sensori che monitorano ciò che accade attorno alla vettura a 360 gradi, offrendo al pilota una visuale perfetta, quando effettua una manovra di parcheggio.

Perché sceglierla

La Fiat 500e 3+1 è un’auto elettrica che ha stile, eleganza e contenuti di livello superiore. Ha un’estetica che non passa inosservata, rispetto alla sorella tre porte, mantiene le stesse dimensioni, ma è sensibilmente più versatile e offre un’abitabilità notevole, grazie alla presenza della piccola ma pratica portiera posteriore.

Al volante sembra di guidare una vettura di fascia alta, gli interni sono ben fatti, la strumentazione full digital, offre una quantità enorme di informazioni.

Bello lo schermo centrale del sistema d’infotainment, perfettamente leggibile in ogni condizione di luce.

Pratici i comandi della trasmissione automatica, con un solo pulsante è sufficiente inserire il drive o fare la retromarcia.

Eccellente l’insonorizzazione così come il comfort, massima votazione per una compatta premium.

Perché non sceglierla

Per quanto abbia un’estetica coinvolgente, inevitabilmente è un progetto lanciato quasi quattro anni fa. Nel corso degli anni, le auto elettriche hanno conosciuto un progresso enorme, oggi anche la EV più abbordabile, ha un’autonomia nettamente superiore alla versione da 70 kW della 500e 3+1.

Altro aspetto è il prezzo, nella configurazione base, la 500e 3+1 ha un prezzo di listino di 31.450 euro, la concorrenza, offre più tecnologia e più autonomia a un prezzo sensibilmente inferiore.