Fiat 500X Red Hybrid, tanta sostanza e bassi consumi. La prova su strada

Si rinnova il corssover più amato dagli italiani. Fiat arricchisce il restyling di metà carriera di 500X con la nuova motorizzazione 1.5 Hybrid, una trovata intelligente per abbassare i consumi dell’auto grazie ad un powertrain che aggiunge qualcosa ai sistemi mild-hybrid senza però risultare pesante ed oneroso come un più sofisticato full-hybrid. Non perde capacità il bagagliaio, non lievita il peso della vettura e si riducono consumi ed emissioni fino al 25%, oltre ad ottenere anche il nuovo cambio automatico DCT a doppia frizione e ben 131 CV di potenza complessiva. Il listino di 500X parte da una base di 23.800 euro.

Design e dimensioni

Non si stravolge rispetto alla Fiat 500X che ormai conosciamo da anni. Ci sono però piccoli e mirati accorgimenti che ne rinfrescano il look, partendo proprio dal frontale, dove appaiono i rivisti gruppi ottici rigorosamente circolare con tecnologia full-led, sdoppiati rispetto alle luci diurne a led, anch’esse circolari. Nuova anche la mascherina, con tanto di logo “500” in bella vista, contornato dai listelli orizzontali che, in questo allestimento RED, sono decorati in colore, ovviamente, rosso. Nella zona inferiore della carrozzeria appaiono delle protezioni in plastica nera, a sottolineare l’indole fuoristradistica dell’auto che vanno a braccetto con i rinforzi silver che appaiono nelle zone inferiori dei paraurti anteriore e posteriore. Lateralmente si possono invece apprezzare i nuovi cerchi in lega bicolore da ben 17”, di serie su questo allestimento, oltre al badge “RED” sul secondo montante delle portiere. I dettagli rossi proseguono anche sul copri mozzo della ruota.

Posteriormente si riapprezzano le riviste luci a led, dalla forma quadrangolare ad angoli smussati oltre al nuovo logo FIAT e al badge “Hybrid”. Completano l’opera i vetri posteriori oscurati, le maniglie silver e, a richiesta, il tetto a contrasto. Non variano poi le dimensioni, risultando sempre compatta e perfetta per l’impiego cittadino: 4,26 m di lunghezza per 1,80 m di larghezza e 1,60 m di altezza. La generosa altezza da terra aiuta poi nel caso ci si dovesse imbattere in buche pronunciate o si decidesse di abbandonare l’asfalto, seppur per percorsi dalla modesta difficoltà.

Interni e tecnologia

L’abitacolo di nuova 500x non rivoluziona l’impostazione generale della plancia, già conosciuta fin dal debutto del modello nel 2014, sebbene ne riveda alcuni aspetti che, nella vista generale, aiutano a migliorare la qualità percepita e l’ergonomia. Si sviluppa sempre orizzontalmente, con il fascione in tinta che ne contraddistingue da sempre l’appartenenza alla famiglia 500. Si trova ora però più pelle e materiale morbido ovunque arrivino le mani. Il primo è presente sui nuovi sedili dedicati all’allestimento RED, impreziositi anche dal tessuto Seaqual Yarn, ricavato dalle reti da pesca recuperate nei mari e riciclate. Si continua anche sul poggia braccio centrale (con cuciture rosse a vista) e sul supporto del gomito sul pannello portiera, terminando sulla guaina del cambio e sul volante multifunzione. La buona alternanza di motivi e colori la rende adatta ad un pubblico di tutte le età, infatti per i più giovani non mancano una suite di servizi per la massima connettività con i dispositivi mobili: Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili tramite cavo USB (con due comode prese a vista, di fronte al cambio), riprodotti dal display da 7” del sistema UConnect di bordo, in alto sulla plancia. Facile da raggiungere, non è sicuramente dei più evoluti in commercio, sebbene svolga bene il suo lavoro: la finitura opaca del display non è l’ideale da utilizzare sotto alla luce del sole ed evidenzia spesso le ditate dovute all’utilizzo. Per 400 euro a richiesta è possibile equipaggiare il sistema con il navigatore TomTom. Di fronte al conducente si trova poi la comoda strumentazione digitale da 3,5”, facile da utilizzare e dalla chiara lettura, contornata dai due indicatori circolari.

Lo spazio non manca per una giovane famiglia o una coppia, con sedute abbastanza comode e contenutive. Anche nel retro si sta seduti piuttosto comodi, a patto che non si superino il metro e ottanta cinque di altezza. Di fronte al passeggero anteriore c’è un comodo porta oggetti a scomparsa sotto alla plancia, oltre alle tasche laterali nelle portiere e a due porta bevande anteriori. Sotto al bracciolo trova posto un altro comodo pozzetto dove svuotare le tasche. Un po’ sotto alla media invece il bagagliaio, a partire da 350 litri fino ad un massimo di 1.000 litri abbattendo i sedili. C’è però da dire che è presente il comodissimo ruotino di scorta (optional da 300 euro), molto più utile rispetto ai sempre più frequenti kit di riparazione che, alla fine, in caso di danno grave, non apportano chissà quale aiuto concreto. Promosso anche il pacchetto ADAS, a richiesta, che equipaggia 500X Hybrid con un sistema di assistenza alla guida quasi di livello 2, con cruise adattivo, monitoraggio dell’angolo cieco, lettore della corsia, frenata automatica di emergenza, lettore dei cartelli stradali e molto altro. Tra gli equipaggiamenti a richiesta si segnalano anche la chiave digitale keyless completa con logo RED e scocca rossa.

Sistema ibrido intelligente

L’ibrido secondo Fiat si traduce in una meccanica intelligente, leggera, che apporta vantaggi concreti senza rappresentare un onere eccessivo per l’automobilista. Si tratta infatti di uno stadio intermedio di elettrificazione tra i semplici mild-hybrid e più sofisticati full-hybrid. Alcuni definiscono tale tecnologia come “middle-hybrid”. Si compone di un innovativo 1.5 turbo benzina 4 cilindri (nuova generazione dei FireFly) abbinato ad un’unità elettrica da circa 20 CV (15 kW) a 48V che è direttamente integrata nel nuovo cambio DCT doppia frizione a sette rapporti. La potenza del sistema è pari a 130 CV e 240 Nm di coppia ma il reale vantaggio risiede nel funzionamento. A livello di complessità meccanica (e di costo al cliente) non si discosta molto da un ibrido leggero, tuttavia vanta il plus di poter spostare la vettura anche con la sola trazione elettrica, peculiarità di un vero sistema full-hybrid, senza però gravare sul costo finale e sul peso come quest’ultimo. Nonostante il tutto sia alimentato da una generosa batteria da 0,8 kWh, il peso complessivo dell’auto arriva a circa 1.480 kg in ordine di marcia, circa 90 kg in più rispetto al modello dotato del più piccolo 1.3 turbo benzina. Il tutto si traduce in consumi ridotti fino al 25/30% rispetto a tale motorizzazione, oltre ad una riduzione delle emissioni di circa l’11%.

Prova su strada

All’atto pratico, con 500X Hybrid si guadagna in primis in comfort di bordo e maneggevolezza in città. L’auto è nettamente più silenziosa rispetto alla controparte a benzina, anche grazie alle manovre e all’accensione quasi sempre a carico del solo motore elettrico. Superata una certa velocità (circa 20/25 km/h) si passa alla trazione a benzina, con il cambio automatico che innesta il rapporto corretto adeguando i giri del motore alla velocità. Un piccolo appunto sul cambio: sebbene migliori indubbiamente la vita in città e nel traffico, non raggiunge il massimo livello di fluidità, con transizioni non lineari tra la spinta dell’elettrico e l’inserimento del termico, alle volte con lievi strappi e scossoni. In abbinato, l’erogazione della potenza non sembra essere pienamente in linea con la pressione esercitata sul pedale del gas. Si tratta probabilmente della sola taratura della corsa del pedale dell’acceleratore, facilmente risolvibile. Si tratta di un aspetto negativo riscontrato anche su Jeep Renegade Hybrid, auto che condivide meccanica e piattaforma con 500X Hybrid. Le prestazioni sono comunque buone, con uno 0-100 km/h concluso in circa 9,4 secondi, fino ad una velocità massima di 194 km/h. Buono l’allungo così come la ripresa o la spinta durante i sorpassi. Un peccato che non siano disponibili modalità di guida per modificare l’erogazione del propulsore. Riamane però costante una lieve frenata rigenerativa, per ricaricare la batteria durante i rallentamenti, il cui livello è visibile dall’indicatore analogico sulla strumentazione. Positivo l’assetto, più sostenuto e solido rispetto alle prime generazioni di 500X e migliora anche il comfort, soprattutto acustico dall’esterno.

Consumi e prezzi

Lato consumi, nuova 500X Hybrid riesce a sorprendere nonostante la modesta entità del sistema ibrido. Contro un consumo medio dichiarato di 20,5 km/l, abbiamo registrato un consumo medio di circa 18,5 km/l, ben superiore rispetto ai 13,5/14 km/l effettivi della versione solamente a benzina. Contrariamente al solito funzionamento delle ibride, raggiunge valori migliori in ambito extraurbano, dove a velocità costante riesce ad alternare sapientemente i due motori, tenendo sotto controllo i consumi inserendo marce alte e inframezzando la marcia con del veleggiamento elettrico, segnando medie di oltre 20 km/l. In città si difende comunque bene, con una media superiore a 15,5 km/l, con piede gentile e frenando con sufficiente anticipo sui rallentamenti, con il classico stile di guida predittivo indicato per le ibride. In autostrada invece si scende un po’, intorno ai 14,5/15 km/l, ma comunque un valore positivo considerando la tipologia della vettura e l’alimentazione di cui è dotata.

Il listino di nuova Fiat 500X parte da una base di 23.800 euro per il benzina turbo da 120CV, salendo poi a circa 27.850 per il motore 1.5 Hybrid da noi provato. L’esemplare testato, in allestimento RED parte da una cifra di 31.450 euro.

Considerazioni finali

Nuova Fiat 500X ha saputo rinnovarsi senza stravolgere la sua semplicità e immediatezza, motivo per il quale è stata così ampiamente scelta dagli automobilisti italiani. Il prezzo negli anni è salito decisamente, in linea con un quasi proporzionale aumento delle dotazioni, culminato oggi con l’inserimento di una motorizzazione elettrificata in maniera intelligente. Restano alcune piccole sbavature, come il sistema infotainment un po’ datato e la non estrema fluidità del powertrain ibrido, sebbene riesca comunque a raggiungere dei consumi di tutto rispetto semplificando anche la vita in città e nel traffico.