Fiat 600, in arrivo la nuova versione ibrida top di gamma

In rete sono apparse alcune immagini “spia” che immortalano una terza versione della Fiat 600, ovvero quella equipaggiata con il nuovo e più potente motore ibrido da 136 CV. Questa inedita motorizzazione a benzina con elettrificazione si posizionerà quindi tra la versione entry-level 600 hybrid da 100 CV e la 600e con motore 100% elettrico da 156 CV. Rispetto alla versione meno potente, la nuova Hybrid da 136 CV adotterà un doppio scarico laterale al posto di quello singolo dedicato alla hybrid da 100 CV. Ricordiamo che questa unità viene utilizzata anche da altri marchi del Gruppo Stellantis, come ad esempio Citroen e Peugeot.

Fiat 600, la motorizzazione Hybrid a 48V da 136 CV

Entrando nel dettaglio, questa nuova unità Hybrid a 48V abbina un motore a benzina PureTech ad un inedito cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e-DCS6 che incorpora un motore elettrico. Parliamo di un sistema che sfrutta una batteria capace di ricaricarsi durante la guida, inoltre il motore elettrico garantisce una coppia aggiuntiva a bassi regimi e consumi abbattuti di circa il 15%. Questo sistema Hybrid a 48V dovrebbe permettere alla 600 di viaggiare in città per oltre il 50% del tempo in modalità 100% elettrica. Tra vantaggi di viaggiare per la maggior parte del tempo in guida ibrida o 100% elettrica troviamo un maggiore comfort di guida, una sensibile riduzione dei consumi e di conseguenza delle emissioni nocive di CO2.

Motore 1.2 PureTech di nuova generazione

Questo sistema hybrid sfrutta quindi come ottima base il motore benzina 1.2 PureTech di ultima generazione, sviluppato in maniera specifica per l’elettrificazione, inoltre ben il 40% delle parti risulta nuovo. Questa unità è un 3 cilindri da 1199 cm3 che sviluppa 136 CV (100 kW) a 5500 giri/min e una coppia di 230 Nm a 1750 giri/min, inoltre è omologato secondo la normativa Euro 6.4. Il motore è sovralimentato da un turbocompressore a geometria variabile e sfrutta una catena di distribuzione che offre maggiore robustezza.

Nuovo cambio automatico a sei rapporti

Il cambio è una trasmissione elettrificata denominata “e-DCS6” a doppia frizione e 6 marce senza interruzione di coppia. Anche questo componente è stato progettato in maniera specifica per l’elettrificazione. Rispetto alle precedenti trasmissioni offre cambi di marcia più brevi e una guida votata più sul comfort.

Motore elettrico da 28 CV e 55 Nm

Nel cambio troviamo integrato il motore elettrico sincrono a magneti permanenti, in grado di sviluppare una potenza e una coppia rispettivamente pari a 28 CV e 55 Nm. Questa unità, oltre a coadiuvare il motore termico in fase di avviamento e di offrire un funzionamento 100% elettrico a basse velocità, funge anche da generatore di carica per la batteria durante frenate e decelerazioni.

Quando arriva

La nuova Fiat 600 hybrid da 136 CV dovrebbe essere presentata entro il primo semestre dell’anno, mentre il debutto commerciale è previsto entro il 2024.