Fiat 600, ecco come potrebbe essere il nuovo modello

C'era una volta la piccola auto che divenne un pezzo di casa su quattro ruote, un'amica e una compagna di viaggio. La piccola Fiat 600 contribuì a dare agli italiani un veicolo per muoversi in allegria sulle strade fatte di asfalto, affrontando persino le prime traversate in autostrada su e giù per lo Stivale. Oggi, siamo pronti a dare il benvenuto a una nuova Fiat 600, che avrà ben poco in comune con la sua antenata, ma si candida a dare una scossa elettrica al destino del marchio torinese. Durante questo 2023 è atteso il suo debutto, in abito SUV e con alimentazione anche alla spina.

La 600 originale

Economica ma coraggiosa, spaziosa ma contenuta. Il capolavoro di Dante Giacosa è targato 1955, epoca in cui l'Italia si rimbocca le maniche per intraprendere quel percorso che la porterà a una prosperità e crescita senza freno. Tra i simboli di quel periodo c'è proprio la Fiat 600, un'auto che entra nelle case del Bel Paese con semplicità e sempre in punta di piedi. Sotto al cofano basta un piccolo motore bicilindrico da 633 cc e 21 CV, rigorosamente raffreddato ad acqua, per viaggiare persino a 95 km/h. Al suo interno ci si siede in quattro persone e c'è spazio anche per i bagagli, ma se non basta le valigie si possono coricare sul tetto. La sua produzione si arresta nel 1969, vendendo più di 5 milioni di esemplari, considerando anche le vetture costruite su licenza Fiat all'estero.

La Fiat Seicento

La 600 torna anche sul finire degli anni Novanta, anzi, in quel caso diventa Seicento. Nel 1998 arriva sul mercato una superutilitaria semplice, spartana e adatta per muoversi con disinvoltura in ambito cittadino. In appena 3,3 metri di lunghezza si viaggia in cinque persone, quasi sempre in compagnia di motori a benzina Fire, vero must del Lingotto. Nel 2010 si congeda dal mercato con 1,5 milioni di unità vendute, tutte costruite presso lo stabilimento di Tychy, in Polonia. Tra le tante versioni sfornate, ce ne fu anche una elettrica, molto sperimentale, che veniva completata ad Arese nella vecchia fabbrica di Alfa Romeo.

La nuova Fiat 600, caratteristiche e design

Tempi che corrono, gusti che cambiano, esigenze che mutano. La nuova Fiat 600 sarà un SUV compatto, che nei listini andrà a prendere il posto della 500 X. Stilisticamente avrà delle similitudini evidenti con la 500e, dalla quale si distinguerà per delle dimensioni più generose e rotonde. Il pianale sarà quello CMP/eCMP sviluppato da Stellantis, lo stesso della recente Jeep Avenger. Il motore elettrico potrà contare su una batteria di 54 kWh e andrà a sviluppare una potenza di 154 CV e 260 Nm di coppia. L’autonomia, invece, dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 km con una sola carica, secondo il ciclo di omologazione WLTP. Soprattutto per il mercato nostrano, la nuova vettura potrebbe disporre di un'unità benzina 1.2 Puretech (di derivazione ex PSA) e secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe avere anche una variante ibrida con tecnologia Mild Hybrid a 48 Volt. Per saperne di più non resta che attendere qualche altra settimana, nel frattempo la nuova 600 viene intercettata in Nord Europa durante gli importanti test di sviluppo. Come la Seicento, anche la nuova Fiat sarà prodotta in Polonia, presso lo stabilimento di Tychy.