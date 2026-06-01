FIAT celebra Gerry Scotti al Festival della TV 2026 e porta a Dogliani le icone che hanno accompagnato generazioni di italiani

Iconica, popolare, vicina alle persone e capace di reinventarsi senza perdere la propria identità. FIAT sceglie il palcoscenico del Festival della TV 2026 per raccontare i valori che da oltre un secolo la rendono uno dei marchi più amati dagli italiani. Dal 29 al 31 maggio, tra le colline delle Langhe e le piazze di Dogliani, il brand torinese è protagonista della quindicesima edizione della manifestazione come Main Partner, accompagnando ospiti e pubblico in un viaggio che unisce mobilità, televisione e tradizione. Un appuntamento reso ancora più significativo dalla consegna del Premio FIAT alla Carriera a Gerry Scotti, volto simbolo della TV italiana e interprete di quella familiarità e capacità di rinnovarsi che da sempre caratterizzano anche le grandi icone della casa automobilistica torinese.

FIAT Main Partner del Festival della TV

Nato nel 2012 e ospitato nello scenario delle Langhe, territorio riconosciuto Patrimonio UNESCO dal 2014, il Festival della TV celebra quest’anno la sua quindicesima edizione con il tema “Dialoghi Coraggiosi”. Per tre giorni Dogliani si trasforma in un laboratorio di idee e confronti che coinvolge oltre cento ospiti e 49 incontri dedicati all’evoluzione dei media, dell’informazione e della comunicazione. Per la prima volta FIAT affianca la manifestazione in qualità di Main Partner, garantendo il supporto alla mobilità di ospiti e protagonisti dell’evento. "Abbiamo scelto questo festival perché vogliamo essere a contatto con tutte le persone e la TV è ancora il mezzo dove davvero tutti possono essere partecipi", ha spiegato Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di FIAT Italia. Una scelta che conferma la volontà del marchio di rafforzare il dialogo con il grande pubblico attraverso un mezzo che continua a rappresentare un punto di incontro tra generazioni e culture diverse.

Il Premio FIAT alla Carriera a Gerry Scotti

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026, l’incontro in Piazza Umberto I tra Gerry Scotti e Alessandra Comazzi, storica critica televisiva e firma della stampa torinese. In questa occasione il celebre conduttore ha ricevuto il Premio FIAT alla Carriera, riconoscimento che celebra oltre quarant’anni di televisione italiana. Scotti rappresenta perfettamente quei valori di familiarità, accessibilità e capacità di innovarsi che il marchio torinese considera parte integrante del proprio DNA. Un percorso professionale che ricorda quello di modelli iconici come FIAT 500 e FIAT Panda, vetture che hanno saputo attraversare il tempo restando fedeli alla propria identità e continuando a conquistare il cuore degli italiani. "Abbiamo il piacere di consegnare una targa celebrativa alla carriera a Gerry Scotti", ha dichiarato Musumeci. "Siamo insieme a lui anche per quello che stiamo facendo durante 'La Ruota della Fortuna', dove ogni giorno siamo presenti all’interno del programma in maniera perfettamente integrata con il Superpremio".

Le icone FIAT protagoniste nelle piazze di Dogliani

Nelle piazze che ospitano il Festival – Piazza Umberto I, Piazza Belvedere e Piazza Confraternita – FIAT mette in mostra due dei modelli più rappresentativi della propria storia recente: la Nuova 500 Hybrid e la Grande Panda. Due vetture che incarnano la capacità del marchio di evolversi senza rinunciare alle proprie radici, mantenendo vivo quel legame emotivo con milioni di automobilisti. Il rapporto tra FIAT e il mondo della televisione si è rafforzato ulteriormente negli ultimi anni. Non a caso la Grande Panda è stata il superpremio ufficiale dell’ultima edizione de "La Ruota della Fortuna", contribuendo a portare sul piccolo schermo lo spirito di semplicità e positività che da sempre caratterizza il brand. "Ogni giorno, da lunedì alla domenica, possiamo raggiungere tra i 4 e i 5 milioni di spettatori", ha sottolineato Musumeci, evidenziando l’importanza della presenza televisiva per consolidare il rapporto con il pubblico italiano.

Il debutto del Cubo L e lo sguardo alle famiglie

Accanto alle sue icone più celebri, FIAT ha scelto il Festival della TV per presentare al pubblico anche il Cubo L, modello lanciato recentemente sul mercato italiano e pensato per rispondere alle esigenze delle famiglie moderne. Spazio, versatilità e ampia possibilità di scelta rappresentano i punti di forza di una vettura progettata per chi vive la mobilità come strumento di libertà e condivisione. "Segna un importante ritorno per FIAT perché ci affacciamo al target delle famiglie numerose, che hanno bisogno di ampi spazi per lo sport, l’outdoor e la vita quotidiana", ha spiegato Musumeci.