Fiat Oltre, un guanto di sfida all'americana Hummer

L'essere umano da sempre è alla ricerca di sfide personali che lo portano a misurarsi con le proprie paure, per superare consciamente quelli che sono i suoi veri e propri limiti. Parliamo di confini immaginari, ma spesso inespugnabili come altissime mura fortificate. Quando si riesce in questa missione, la soddisfazione è immensa. Nell'anno 2005, un costruttore generalista che nella sua storia centenaria ha quasi sempre snobbato il mondo dei fuoristrada (eccezion fatta per la Campagnola), idea un veicolo che va oltre ogni aspettativa. L'azienda in questione è Fiat, che si cimenta in un esercizio fuori dai suoi confini naturali, proponendo un mezzo 4x4 che sia in grado di muoversi con disinvoltura su ogni superficie: roccia, fango, sabbia. Un mastino furioso, solido e robusto. Al Motor Show di Bologna di quell'anno, i fortunati presenti possono assistere alla presentazione della Fiat Oltre, un mezzo da offroad estremo che assomiglia tanto a un oggetto militare. Arriva la risposta italiana alla Hummer americana, tanto in voga negli States.

Un aspetto imponente

I primi anni del nuovo millennio sono ancora un periodo dorato per l'automobilismo, in cui non vigono troppe costrizioni alla fantasia. Si sperimenta, si fanno ricerche, ci si tuffa in avventure audaci. Per questo Fiat si immette in un sentiero inesplorato, per un senso di intrepidezza, per poi poter affermare a petto gonfio: "Avete visto? Anche noi possiamo fare dei bestioni estremi". Bisogna ammettere che la fortuna del marchio torinese è di avere all'interno della propria galassia qualcuno, che ha una certa esperienza in questo campo: Iveco. Tale brand, oltre alla nota produzione di camion e di veicoli commerciali, produce con successo dei mezzi militari, come l'Iveco LMV (Light Multirole Vehicle). Tale modello è a tutti gli effetti la base di partenza dell'Oltre, per questo non bisogna stupirsi troppo di fronte al suo aspetto squadrato, massiccio e imponente.

Il Fiat Oltre supera ogni ostacolo

Il fuoristrada di Fiat fa davvero paura: 4,87 metri di lunghezza, 2 di altezza e ben 2 metri e 20 di larghezza. Altro dato che racconta bene la sua forza: 4 tonnellate di peso, con capacità di carico di 3,5 tonnellate. A muovere questo titanico veicolo ci pensa un motore possente, che è l'Iveco F1C Common rail Diesel di 3.000 cc e 185 CV con coppia massima di 456 Nm a 1800 giri al minuto, combinato con una trasmissione automatica a sei marce. Scalare le montagne per il Fiat Oltre diventa una passeggiata di salute, una sgambata della domenica, perché sotto al suo scheletro agisce una trazione integrale sofisticata che adotta tre differenziali autobloccanti elettronicamente. Il fuoristrada torinese, grazie a questo sistema, è in grado di inerpicarsi su ripidi sentieri fino a 85 gradi di pendenza. A rendere possibile il passaggio su ogni tipo di superificie, ci pensa un pacchetto di sospensioni regolabili in altezza, che possono oltrepassare dislivelli con inclinazione laterale del 40% o longitudinale dell'80%.

Un unico esemplare

Al suo interno si viaggia in quattro persone in un ambiente curato in ogni suo aspetto. Sembra un rifugio antiatomico, per il suo senso di solidità e di robustezza. Un luogo caldo e protettivo, un nido su quattro ruote motrici. Anche a livello di tecnologia, il Fiat Oltre supera qualsiasi tipo di aspettativa, snocciolando funzioni molto più che all'avanguardia per la sua epoca. Addirittura si potevano controllare molteplici funzionalità inerenti alla gestione della guida su strade non battute.

Insomma, la Fiat con questo veicolo non convenzionale superava la sua dimensione, si espandeva oltre i suoi abituali confini. Non a caso il nome scelto è proprio Oltre. Chiaramente commercializzare un veicolo del genere non avrebbe avuto senso, perché troppo dispendioso e destinato a un mercato che dire di nicchia sarebbe un banale eufemismo. Quell'unico scioccante esemplare è comunque servito per dimostrare a sé e agli altri, che con impegno e coraggio, si può riuscire anche nelle sfide più impensabili e imponderabili, soverchiando i pronostici e distruggendo odiose etichette.

Per chi avesse desiderio di conoscere il Fiat Oltre, adesso è custodito in quel fortino pieno di gemme che corrisponde al nome di Hub Heritage di Torino, dove sono esposte alcune delle più leggendarie vetture che l'ingegno italiano è riuscito a partorire in più di un secolo di attività. A questa speciale categoria fa parte - a pieno diritto - anche l'Oltre.