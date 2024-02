Ecco la nuova Fiat Panda: è ibrida e si chiama Pandina. Tutto quello che c'è da sapere

Fiat Panda si rinnova, si arricchisce di contenuti e accoglie in gamma Pandina, versione che si rifà alla Panda Cross. E per dare un ulteriore segnale di vitalità, allunga il suo percorso nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, in Campania, di un anno. Dunque, rispetto ai precedenti annunci, la linea di produzione sarà attiva anche nel 2027 e magari anche oltre, se le richieste del mercato imporranno un altro ripensamento ai vertici di Stellantis. Intanto, altra notizia positiva per le tute bianche campane, la produzione aumenterà del 20%.

Fiat Panda 2024 e Fiat Pandina, unici modelli in casa Stellantis a misurare 3,6 metri, con 5 posti e 5 porte, saranno nelle concessionarie da giugno. La “cugina” totalmente elettrica, che nascerà invece in Serbia, arriverà invece intorno a luglio.

Per i due modelli “made in Italy”, che valgono il 60% del lavoro a Pomigliano (l’altro 40% riguarda Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet, versione per il mercato americano), ci sarà un’unica motorizzazione ibrida 1.0 con 70 cavalli di potenza. Numerosi gli interventi di arricchimento delle dotazioni, ma anche dell’estetica. I modelli prevedono infatti il riconoscimento della segnaletica stradale, i sensori di parcheggio, 6 Airbag, la frenata di emergenza, gli abbaglianti automatici e il Cruise Control che mantiene la velocità impostata - a partire da 30 km/h - senza premere il piede sul pedale dell’acceleratore. Un modo per non incorrere in sanzioni nelle città, come Bologna, dove il limite è proprio fissato a 30 orari. Nuovo, inoltre, il touchscreen Radio Dab da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto.

Su Pandina ecco anche la fascia della plancia verniciata di bianco e nuovi sedili con monogramma e logo dedicati. L’esterno si distingue per il musetto di un panda sul coprimozzo, le calotte degli specchietti retrovisori gialli, la scritta Pandina sulle modanature laterali e la serigrafia del nome sul finestrino posteriore. Oltre ai colori già esistenti (Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione e Blu Italia) viene ora offerta la tinta Giallo Positano insieme a nuovi abbinamenti bicolori (tetto nero a contrasto).

“La storia siamo noi…”, recita il brano di Francesco De Gregori con cui si è aperta la presentazione delle nuove gamme di Panda e Pandina. “Qui a Pomigliano - l’intervento successivo di Olivier Francois, Ceo del marchio Fiat e direttore marketing Globale di Stellantis - batte forte il cuore di una delle macchine più importanti e iconiche. La nuova Fiat Pandina è un omaggio all’amore degli italiani per la Panda. In effetti, “Pandina” è il soprannome con cui gli italiani l’hanno sempre chiamata”.

Quindi, il ricordo di quando, nel 2011, l’allora Ceo di Fca, Sergio Marchionne, portò la Panda a Pomigliano chiamando, dall’interno del gruppo, lo stesso Francois a prendere in mano il volante del marchio Fiat.

Proprio il 29 febbraio 1980, inoltre, la prima Panda fu presentata da Gianni Agnelli al capo dello Stato di quei tempi, Sandro Pertini. Ebbene, in 44 anni, sono state oltre 8 milioni le Fiat Panda prodotte, tutte vetture nate sotto il segno dell’accessibilità.