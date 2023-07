Fiat Panda Hybrid - Perché sceglierla e perché no?

Fiat Panda Hybrid è una city car di successo, che ha conquistato il pubblico italiano per via della sua semplicità e funzionalità.

Sottoposta a un restyling stilistico e tecnico nel 2020, la Fiat Panda Hybrid ha di fatto reso accessibile l’alimentazione ibrida a tutti, un modello che ha rivoluzionato la mobilità urbana, un’auto che secondo il marchio automobilistico torinese, ha giocato un ruolo fondamentare nella strategia e-Mobility di FCA e successivamente di Stellantis.

Fiat Panda Hybrid arriva sul mercato affiancando la Nuova 500 Hybrid, sorella minore solo per dimensioni ma non per posizionamento, una city car che, forte di un propulsore estremamente efficiente, ha saputo ripetere il successo enorme delle generazioni precedenti.

Cuore di questa vettura è un motore tre cilindri in linea della famiglia Firefly, un propulsore che eroga una potenza di 70 cavalli abbinato a un’unità elettrica BSG (acronimo di Belt Integrated Starter Generator) da 12 Volt e da una batteria agli ioni di litio. Un notevole passo in avanti rispetto alla passata serie, il Firefly Hybrid in confronto al 1.2 Fire da 69 CV, vanta minori consumi e un livello di emissioni di CO2 in media del 20/30% in meno, il tutto senza rinunciare alle prestazioni, perché grazie al sistema BSG, il motore termico è in grado di rispondere immediatamente e senza vibrazioni nelle fasi di arresto e avvio.

Omologazione Euro 6D Final

La Panda Hybrid è omologata Euro 6D Final, ciò significa libertà di circolazione e accesso nei centri urbani e non solo ma anche agevolazioni fiscali e riduzione del costo del parcheggio (a seconda della normativa locale).

Il suo motore tre cilindri sprigiona una potenza massima pari a 51,5 kW a 6.000 giri al minuto per una coppia di 92 Nm a 3.500 giri al minuto. La testata vanta una distribuzione 2 valvole per cilindro e un singolo albero a camme con variatore di fase continuo, presente anche una valvola EGR esterna, soluzione che ha consentito di ottenere un rapporto di compressione particolarmente elevato (12:1). Il motore endotermico ha un peso di 77 kg ed è abbinato a un sistema BSG che consente di recuperare energia in frenata e decelerazione immagazzinandola nella batteria al litio da 11 Ah. L’unità BSG ha una potenza di 3,6 kW e consente al motore endotermico di spegnersi in marcia al di sotto dei 30 km/h quando si posiziona la leva del cambio in folle.

La trasmissione manuale si avvale di un cambio a 6 marce montante in posizione trasversale, la trazione è anteriore.

Perché comprare la Fiat Panda Hybrid

Una city car che ha tutto ciò che serve, un’auto efficiente e parca nei consumi, con una dotazione in linea con il suo posizionamento di mercato. L’alimentazione ibrida è il cambio manuale con rapporti rivisti (sesta marcia di riposo) influenzano i consumi, contenuti, non è difficile sfiorare i 18/19 km/litro.

Buona anche la capacità di carico, in presenza del Pack Flex è possibile caricare anche oggetti ingombranti grazie al sedile posteriore abbattibile e allo schienale del sedile passeggero completamente reclinabile, comodo in questo caso anche l’omologazione per 5 persone. Quando alla capacità di ospitare persone di media e alta statura, buono lo spazio per le gambe, lineare la conformazione del tetto, i sedili hanno una imbottitura comoda.

La plancia si caratterizza per plastiche rigide che consentono di evitare fastidiosi scricchiolii complice i ridotti accoppiamenti tra le varie parti della console centrale, originale anche il lettering “Panda” che ripercorre parte del cruscotto.

Sempre in tema di spaziosità e di funzionalità, la posizione della leva del cambio rialzata ha permesso di ricavare un utile vano porta bicchieri, quest’ultimo presente anche sulle portiere laterali.

Per gli amanti della sostenibilità, da segnalare la presenza sulle versioni più aggiornate degli interni in Filato Seaqual, un materiale che si ottiene dal riciclo della plastica recuperata sui fondali marini, il “tessuto” di qualità e soprattutto ecosostenibile.

Perché non comprare la Fiat Panda Hybrid

Un modello che nonostante tutta la sua validità tecnica, soprattutto dal punto di vista della motorizzazione, il 3 cilindri Firefly è un propulsore affidabile ed efficiente, inevitabilmente accusa l’anzianità di progetto sotto il profilo dei sistemi di assistenza alla guida. La concorrenza, quella giapponese e coreana in special modo, offre pacchetti ADAS di livello superiore, tecnologia che sulla Panda Hybrid è assente.

Dispositivi quali il cruise control adattivo ma anche il blind spot assist (la segnalazione del sopraggiungere di veicoli in prossimità di angoli ciechi) sarebbero utili nonostante la sua vocazione cittadina.

Prezzo

La nuova Fiat Panda Hybrid è in vendita a partire da un prezzo di listino di 12.450 euro.