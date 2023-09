Fiat Panda, la prossima generazione elettrica tornerà essenziale

Lo spauracchio dell'automobile europea si chiama Cina, con la sua concorrenza agguerrita e i suoi prezzi ultra concorrenziali. Il salvagente del vecchio mondo si chiamerebbe Fiat Panda e la conferma viene direttamente dal numero uno del Lingotto, Olivier François. Dunque, la ricetta vincente è ritornare all'idea delle origini, al vecchio "Pandino" tanto semplice quanto essenziale. Stavolta la trazione sarà elettrica che, tra l'altro, non sarebbe neppure un unicum nella storia di questo modello, dato che la Panda Elettra nacque proprio a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso.

La nuova vita della Fiat Panda

Il prossimo anno sarà il momento del grande rilancio di un modello di ampio respiro, che cambierà volto e immagine, abbracciando la trazione elettrica. Quello che tuttavia risulterà come un gradito ritorno alla base sarà la sua filosofia costruttiva: semplice, pratica e senza troppi fronzoli. La Panda dovrà battagliare con le proposte cinesi colpo su colpo, anche grazie a un prezzo vantaggioso e decisamente concorrenziale. La sfida intriga i vertici del Lingotto, che sono molto sicuri della riuscita di questa impresa.

Gli interni della futura Panda

Intanto, si cerca di capire se l'auto verrà realizzata in Italia, anche se non sarà scontato. La certezza è comunque la collocazione della sua catena di montaggio in Europa, con lo stabilimento serbo di Kragujevac (ex Fiat 500L) in prima fila per ospitarla, dato che il suo futuro sarà la conversione matematica all'elettrico. Tra le fabbriche nostrane resiste la speranza di vedere la nuova Panda a Mirafiori, attualmente occupata con 500e, Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante, ma capace di aggiungere ancora un modello alla produzione, oltre a Pomigliano d'Arco dove viene assemblata l'attuale generazione.

Nuovi prodotti in cantiere

Al di là del cantiere Panda, nel futuro della Fiat ribollono molte idee, alcune altamente suggestive. Dunque, oltre alla piccola elettrica che utilizzerà la piattaforma STLA Small, potrebbero arrivare delle sorprese di fascia superiore, capaci di entusiasmare gli appassionati del marchio, anche grazie a delle interpretazioni stilistiche audaci e moderne. Il Lingotto volta pagina e si tuffa nel domani.