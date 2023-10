Fiat Punto, l’utilitaria “tuttofare” festeggia 30 anni

La mitica Fiat Punto festeggia 30 anni di età: parliamo di una delle vetture di maggior successo della Casa del Lingotto, prodotta in oltre nove milioni di unità fino al 2018. La Punto è stata una delle regine incontrastate del segmento B per ben 25 anni, conquistando spesso e volentieri maggiori consensi rispetto alle concorrenti più blasonate. In un quarto di secolo la Punto è entrata nell’immaginario collettivo diventando un vero e proprio simbolo del “Made in Italy” automobilistico, sia dal punto di vista dello stile che in termini di tecnologia.

Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth), in occasione dei 30 anni della Punto ha dichiarato:

Il successo di un’automobile è il risultato di una scommessa vinta, di un lampo d’intuizione stilistica mediato dagli studi sulle nuove tendenze del gusto e sulle emergenti necessità della clientela. Nasce, insomma, da una ricetta che viene messa alla prova dal giudice più severo: il tempo. Come nel caso di Fiat Punto che, quest’anno, taglia il traguardo dei 30 anni dalla sua nascita, condensati in 25 anni di produzione, tre generazioni, numerosi primati tecnologici e commerciali e, soprattutto, nell’indiscusso affetto da parte del pubblico.

Prima serie (1993 – 1999)

Nell’ormai lontano 1993, la prima generazione della Punto viene presentata in anteprima stampa al Lingotto di Torino, per poi approdare il 7 settembre davanti al grande pubblico sotto i riflettori del Salone di Francoforte. Frutto della matita di Giorgetto Giugiaro, la nuova segmento B di Casa di Fiat raccoglie la non facile eredità della Uno, con l’obiettivo di bissare il suo straordinario successo. La Fiat Punto non tradisce le aspettative e nel 1995 conquista il premio di "Auto dell'Anno" e dal 1994 al 1997 registra record di vendite in tutta Europa.

Declinata nelle versioni 3 o 5 porte, disponibile in 6 allestimenti, 6 motorizzazioni e 14 colori di carrozzeria, la Punto coniuga un design moderno con grande abitabilità e versatilità. La vettura è lunga 376 cm, larga 162, alta 145 e con un passo di 245 cm, oltre ad offrire un ampio bagagliaio da 275 litri che diventano 1080 litri abbattendo i sedili posteriori. L’offerta di motorizzazioni prevede le unità a benzina 1.1 Fire da 54 CV, 1.2 da 60 CV , 1.2 da 75 CV e il 1.6 da 90 CV. AL top di gamma troviamo la sportiva Punto GT che può contare sul 1.4 Turbo con intercooler da 136 CV. Chiude l’offerta la versione turbodiesel con il 1.7 da 70 CV. L’ambia offerta viene completata con l’arrivo del 1994 delle due versioni della Punto Cabrio firmata da Bertone: la 60 S, con motore 1.2 da 60 CV e la 90 ELX, con motore 1.6 da 90 CV.

Seconda serie (1999 – 2010)

Forte del successo della prima Punto, nel 1999 arriva la seconda generazione, questa volta sviluppata dal Centro Stile Fiat. Il debutto ufficiale avviene l’11 luglio del 1999, in occasione delle celebrazioni per il centenario della Casa del Lingotto. Sempre declinata in versione 3 e 5 porte, questa nuova erie può contare sul bagagliaio più capiente della categoria (297 litri). La gamma, una delle più articolate e complete del segmento, si compone di ben 23 versioni e prevede cinque propulsori: due a gasolio (1.9 aspirato da 60 CV e 1.9 JTD da 80 CV) e tre a benzina (1.2 a 8 e 16 valvole, rispettivamente da 60 e da 80 CV, e 1.8 a 16 valvole da 130 CV). A maggio 2003, dopo 10 anni di successi incontrastati, debutta la nuova Fiat Punto che introduce per la prima volta in questa fascia di mercato due turbodiesel "Common Rail" di seconda generazione: il 1.3 Multijet 16v da 70 CV e il potente 1.9 Multijet 8v da 100 CV.

Terza serie (2005 – 2018)

Nel 2005 arriva la Grande Punto, presentata a Torino e pronta a scrivere una nuova storia di questa apprezzatissima vettura. Questa versione si presenta più matura, più grande e con una ricca dotazione da segmento C. frutto dell’ingegno dell’Italdesign-Giugiaro, in collaborazione con il Centro Stile Fiat, la vettura vanta un design che risulta attuale e moderno anche al giorno d’oggi. Lunga 403 centimetri, larga 168, alta 149 e con un passo di 2 metri e 51 centimetri, queste misure offrono una straordinaria abitabilità interna. La gamma motorizzazioni prevede due benzina (1.2 8v da 65 CV e il nuovo 1.4 8v da 77 CV) e quattro turbodiesel: 1.9 Multijet da 120 CV e da 130 CV, 1.3 Multijet 16v da 75 CV e l’inedito 1.3 Multijet 16v da 90 CV con turbina a geometria variabile. A queste motorizzazioni si aggiungono anche le alimentazioni bi-fuel a metano e GPL. L’11 agosto 2018 dallo stabilimento di Melfi esce l’ultima Punto, in questo modo si chiude una storia prestigiosa costellata da primati commerciali indelebili.