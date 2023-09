Fiat si rinnova con Pulse: il SUV compatto sportivo in arrivo nel 2024

Fiat è uno dei marchi automobilistici più apprezzati del Brasile e di tutto il Sud America, tanto da godere di una gamma specifica dedicata appositamente a questi mercati d’oltre oceano capace di registrare record di vendite. Tra i modelli della Casa del Lingotto specifici per l’America latina spicca la Fiat Pulse, SUV di dimensioni compatte completamente progettato e prodotto in Sud America.

La Fiat Pulse verso l’elettrificazione

La Pulse è ora pronta per un importante aggiornamento tecnico che rientra nei piani di elettrificazione dell’offerta del Gruppo Stellantis. Il SUV del Lingotto infatti adotterà un sistema mild hybrid dotato di generatore elettrico a 48 volt. Grazie a questo sistema di elettrificazione, la vettura potrà ottimizzare consumi e soprattutto emissioni inquinanti.

Il debutto anche in Italia?

Come anticipato in precedenza, il SUV Fiat verrà aggiornato e verrà proposta la nuova versione Pulse Hybrid che dovrebbe essere introdotta già a partire dal prossimo anno. Questo aggiornamento renderà la Pulsa adatta anche ai mercati europei, Italia compresa, dove le normative antinquinamento sono decisamente più rigide. La decisione di lanciare la Fiat Pulse anche in Italia non è ancora definitiva, ma secondo le ultime indiscrezioni, il successo di vendite di questo modello starebbe spingendo i vertici del Gruppo Stellantis verso questa direzione.

Caratteristiche meccaniche

La Fiat Pulse Hybrid sfrutterà il tre cilindri Turbo benzina da 1,0 litri da 125 CV che grazie al sistema mild hybrid da 48 volt dovrebbe vantare una coppia aumentata da 200 a 249 Nm, cosa che oltre ad ottimizzare consumi ed emissioni, dovrebbe anche migliorare i tempi di accelerazione e ripresa. Il cambio offerto sulla Pulse è manuale o automatico è di tipo automatico CVT.

Fiat Pulse, com’è fatta

Lunga 410 cm, larga 178 cm, alta 158 cm e con un passo di 253 cm, la Pulse è un B-SUV dalle forme compatte che può contare su un’estetica distintiva e sportiveggiante che si distingue per l’ampia calandra anteriore che ospita al centro il logo Fiat. Alcuni elementi esaltano l’aspetto “off-road” della vettura, come ad esempio i componenti in plastica non verniciata applicati al corpo vettura e l’altezza da terra di oltre 22 cm. Il SUV può ospitare fino a cinque persone e i loro rispettivi bagagli, stivati in un vano posteriore da 370 litri. All’interno troviamo un abitacolo dalle forme pulite che si distingue per la presenza da un grande display centrale da 10,1 pollici dedicato al sistema di infotainment (compatibile con Apple car Play e Android Auto), mentre la strumentazione digitale sfrutta uno schermo da 7 pollici.

La gamma propulsori prevede il già citato 3 cilindri da 1.0 litro turbo che può essere alimentato a benzina (125 CV) o etanolo (130 CV), oppure con il 1.3 Firefly da 101 o 109 CV, a seconda del tipo di alimentazione (benzina o etanolo). Non manca anche una versione targata Abarth, in grado di sviluppare la bellezza di 185 CV.