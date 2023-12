Fiat Titano, svelate le forme del nuovo pick-up

Sta per essere inaugurato un nuovo capitolo dedicato ai veicoli cassonati delal Casa del Lingotto, studiati principalmente per compiti gravosi e lavorativi, con la preparazione del lancio di un nuovo modello battezzato Fiat Titano. L’inedito pick-up è stato anticipato nelle ultime ore da una prima immagine ufficiale che ne svela le forme.

Fiat Titano, prime informazioni

Fiat ha una lunga tradizione nel settore dei pick-up ed il più famoso è "Strada", modello declinato in un numerose versioni, anche sportiveggianti e dallo spirito "off-road". Nel corso degli anni Strada si è molto diffuso nei mercati sudamericani dove sono stati proposti anche altri modelli più recenti e di successo come il Fiat Fullback e il Fiat Toro, tutti distribuiti in prevalenza in paesi come Argentina e Brasile.

Nuovo Top di gamma

Secondo le prime informazioni che sono circolate, il nuovo Fiat Titano sarà in un primo tempo distribuito in Algeria e in Brasile, diventando il nuovo top di gamma dei cassonati della Casa del Lingotto e ponendosi così al vertice dell’offerta composta attualmente da Fiat Strada e Toro.

Sinergie di Gruppo

Al momento non sono state diffuse informazioni tecniche e meccaniche del nuovo modello, ma osservando l’immagine a nostra disposizione non si può fare a meno di notare la stretta somiglianza con un'altra vettura del Gruppo Stellantis, ovvero il Peugeot Landtrek, da cui Titano differisce principalmente per la mascherina anteriore e il logo del marchio.

Due motori e due versioni?

Questo fa supporre che Titano e il pick-up della Casa del Leone condivideranno pianale, base meccanica e probabilmente powertrain. Il Landtrack vanta una lunghezza pari a 5,33 m nella versione con cabina doppia e 5,39 m nella cabina singola, mentre la larghezza è pari a 1,92 m e il cassone arriva rispettivamente a misurare 1,63 e 2,43 m. Per quanto riguarda i motori, troviamo l’unità diesel 1.9 litri da 150 CV e 350 Nm di coppia e il benzina da 2.4 litri turbo da 210 CV e 320 Nm di coppia.