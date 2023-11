Quali auto produce Stellantis: tutti i marchi del gruppo

Dalla fusione di FCA e PSA, il 16 gennaio 2021 è nato il Gruppo Stellantis, il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi con quasi 9 milioni di auto vendute, oltre 400.000 dipendenti e un fatturato che sfiora i 200 miliardi di euro. Per quanto riguarda il prodotto, quali sono i Brand che fanno parte di questa immensa galassia che ha il desiderio di crescere sempre più a livello globale? Vediamoli insieme

I marchi italiani

Partiamo la rassegna dei costruttori di Stellantis partendo da quelli nostrani, che sono collocati in questo gigantesco paniere da ben 14 realtà diverse. Il portabandiera è Fiat, brand generalista, che riveste un ruolo chiave per immagine e posizionamento. Non poteva mancare l'anima sportiva della fabbrica torinese, Abarth, lo scoprione che con la sua puntura velonosa sa trasformare le placide Fiat in incantevoli sportive, adesso anche a trazione elettrica.

Fiat 600e

Nella dimensione premium ci sono due storiche realtà del Bel Paese: Alfa Romeo e Lancia. La prima ha un presente più solido e delineato, con la sua anima sportiva e battagliera che dovrebbe essere affinata ancora di più con il lancio di interessanti modelli nei prossimi anni; la seconda invece è in fase di restauro e di rinascimento, con quattro nuove macchine pronte a entrare nell'orbita di mercato entro il 2030, per ridare il lustro e la fama che da sempre l'hanno accompagnata.

Infine, il luxury brand della divisione italiana di Stellantis è Maserati. Il Tridente si sta rinnovando e sta sperimentando, oltre alla granitica forza dei suoi motori endotermici, l'elettrificazione con l'ibrido e l'elettrico 100%, per correre nell'olimpo anche dopo il 2035.

I brand francesi di Stellantis

L'anima di Stellantis è anche, e soprattutto, francese che sfoggia come punta di diamante Peugeot. Il Leone transalpino è la realtà più dinamica e fluida, che presenta il desiderio di volersi staccare di dosso l'immagine di generalista per innalzarsi a un livello dalla dimensione semi-premium.

Poi, c'è Citroen, la creatura fondata dal geniale André Citroen nel 1919 e che oggi riveste il ruolo di soluzione pragmatica, giovanile e a buon mercato. Per quanto riguarda l'identità premium, ci pensa DS Automobiles con le sue auto ricercate e raffinate, tanto nel design quanto nelle dotazioni che prediligono il comfort e il piacere di guida.

La divisione a stelle e strisce

Nella galassia di Stellantis ci sono anche degli importanti brand americani, uno su tutti Jeep. Il costruttore, reso famoso in tutto il mondo per i suoi mitici fuoristrada, è un punto di riferimento del Gruppo e un Brand sempre sulla breccia dell'onda, specialmente sul mercato italiano grazie ai suoi SUV versatili e fascinosi. Non bisogna dimenticare però che la batteria a stelle e strisce viene completata da Chrysler, Dodge e Ram, tre marchi in chiaro scuro in Europa, ma eccezionalmente performanti in Nord America.

Opel e Vauxhall, due realtà vicine

Infine, tra le forze a disposizione di Stellantis ci sono anche Opel e Vauxhall, due brand in simbiosi da moltissimo tempo. Le vetture di Opel vengono commercializzate in determinati mercati sotto l'effige di Vauxhall (come ad esempio in Gran Bretagna, ma non solo), e questo non è un mistero.

La casa di Rüsselsheim era stata acquistata in tempi non sospetti dalla vecchia PSA, e all'interno del recente colosso dell'industria a quattro ruote, la sua collocazione è ben definita e finalizzata a conquistare tutti quei clienti che da sempre sono affezionati alle eccellenti vetture tedesche.