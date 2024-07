Ford Capri, il nuovo SUV-coupé a zero emissioni che strizza l’occhio all’Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

La Casa dell’Ovale blu spolvera uno storico nome della sua lunga tradizione per un inedito e interessante SUV-Coupé dalle forme compatte e dal cuore a zero emissioni: parliamo della nuova Ford Capri, inedito modello sviluppato in Europa e dedicato in maniera specifica per i mercati del Vecchio Continente.

Ford Capri, l’elettrica dal gusto sportiveggiante

Nato sulle linea del nuovo e moderno Centro veicoli elettrici di Colonia di Ford, la Capri si presenta come un SUV-coupé dal design dinamico e accattivante, basato sulla collaudata piattaforma MEB, condivisa anche con la Ford Explorer e la Volkswagen ID.5.

Dimensioni e abitabilità

Per quanto riguarda le misure, la vettura è lunga 4.634 millimetri, larga 1.872 millimetri e alta 1.626 millimetri, mentre il passo raggiunge i 2.767 millimetri. Il vano bagagli posteriore è ampio 572 litri e può essere ampliato fino a 1.510 litri abbattendo il divano posteriore. Davanti abbiamo invece un vano di un metro di larghezza e 63 centimetri di altezza.

Design

Con la storica Ford capri del 1968, questo inedito modello condivide non solo il nome, ma anche numerosi richiami stilistici che si fondono in maniera armonica con soluzioni moderne e di sicuro effetto scenico. Ad esempio l’andamento del cofano anteriore che sovrasta i proiettori LED e ancora di più il finestrino laterale a forma di “C” . degno do nota i cerchi in lega Aero da 19 pollici di serie che diventano da 20 sulla Capri Premium. Optional troviamo invece i cerchi da 21 pollici. La vettura può essere personalizzata con le livree esterne Agate Black Metallic, Frozen White, Magnetic Grey Metallic, Blue My Mind Metallic e Lucid Red Metallic. A queste si aggiunge il colore Vivid Yellow che richiama la leggendaria Ford Capri RS.

Abitacolo

L’abitacolo della Capri sfoggia un aspetto tecnologico e moderno che riprende molte delle soluzioni viste sulla “sorella” Explorer. Al centro della plancia spicca il display touch da 14,6 pollici a sviluppo verticale dedicato al sistema di infotainment Ford SYNC e grazie alla possibilità di orientarlo permette di fare da copertura al comodo vano portaoggetti "My Private Locker". La versatilità della vettura viene esaltata inoltre dalla presenza della Mega Console da 17 litri posta al centro della console. Gli amanti della musica possono contare su un dispositivo audio a sette diffusori, tra cui troviamo una sound bar, non manca inoltre il controllo del volume in funzione della velocità (la versione Premium offre un sistema audio con dieci altoparlanti e subwoofer).

Motori

La Capri è disponibile in versione da 210 kW (286 CV) e 545 Nm a trazione posteriore, con batteria dalla capacità netta di 77 kWh che garantisce 627 km di autonomia dichiarata. Questa versione accelera da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e ha una velocità massima limitata pari a 180 km/h. Salendo di gradino troviamo la variante a trazione integrale con batteria da 79 kWh che dovrebbe consentire un'autonomia fino a 592 km. In questo caso la coppia aggiunge ai precedenti 545 Nm altri 134 Nm, mentre la potenza massima è di 250 kW (340 CV). Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

Con sistema in corrente continua, la batteria passa dal 10 all'80% della carica in 28 minuti.

Prezzo

In Germania, la nuova Ford Capri parte da un prezzo di listino di 51.950 euro, mentre i prezzi per il mercato italiano verranno comunicati in seguito.