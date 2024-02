Ford Puma 2024, con il restyling arriva anche la versione 100% elettrica

Prosegue l’aria di rinnovamento nella Casa dell’Ovale blu, infatti solo poche settimane dopo la presentazione dell’aggiornamento dedicato alla Kuga viene svelato anche il restyling della più piccola Ford Puma. Il crossover targato Ford sfoggia leggere novità estetiche che non stravolgono la linea riuscita di questo modello, mentre la gamma di motori elettrificati si arricchisce per la prima volta di una inedita variante a zero emissioni. Quest’ultima, dotata di motore 100% elettrico, si chiamerà Puma Gen-E e il suo debutto è atteso nel corso del 2024. Al momento, però, non sono state comunicate informazioni tecniche su questa variante.

Ford Puma restyling, il design

Per quanto riguarda gli esterni della Ford Puma 2024 troviamo soltanto poche modifiche, come ad esempio il nuovo logo del marchio, ora di maggiori dimensioni e posizionato al centro della griglia. Quest’ultima separa i proiettori che sfoggiano una nuova forma luminosa a forma di artiglio, mentre dal punto di vista delle personalizzazioni troviamo la nuova livrea sterna “Cactus Grey” che si aggiunge alle altre cinque già presenti, mentre i cerchi n lega misurano da 17 a 19 pollici.

Gli interni

Decisamente di maggior spessore le novità che riguardano l’abitacolo che ora vanta l’adozione di un nuovo volante multifunzione, inoltre la plancia ospita un doppio display: a sinistra c’è la strumentazione 100% digitale con schermo da 12,8 pollici, mentre sulla console troviamo quello da 12 pollici dedicato all’impianto di infotainment. Quest’ultimo sfrutta il software SYNC4 che vanta la connessione al cloud, la connettività 5G e ovviamente la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto senza fili. Il sistema multimediale può essere gestito anche dal controllo vocale tramite Alexa Built-in.

Dotazione e sicurezza

Le novità tecniche e tecnologiche però non finiscono qui, infatti troviamo la nuova sound bar e in opzione il potente impianto audio B&O con 10 diffusori. Completano la dotazione l’inedito sistema di illuminazione ambientale e i rivestimenti in pelle sintetica Sensico. Sul fronte della sicurezza segnaliamo invece l’ADAS “Predictive Speed Assist”, ovvero un sofisticato cruise control intelligente che permette di regolare automaticamente la velocità a seconda delle esigenze di guida.

Gamma motorizzazioni

Oltre alla già citata Puma Gen-E 100% elettrica che arriverà nel corso dell’anno, la Puma 2024 conferma la sua offerta di motorizzazioni elettrificate che si apre con l’unità EcoBoost Hybrid da 1.0 litro, declinato negli step di potenza da 125 CV (manuale e automatico Powershift) e da 155 CV (esclusivamente automatico). Al top di gamma troviamo la versione sportiveggiante Puma ST Powershift, sempre equipaggiata con il 1.0 EcoBoost Hybrid, ma in questo caso capace di sviluppare ben 170 CV e 248 Nm di coppia, gestiti dal già noto automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Secondo i dati forniti dal Costruttore, la versione ST scatta da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi e raggiunge i 210 km/h di velocità massima. Come è lecito immaginare, questa versione sfoggia anche un’estetica specifica e aggressiva, grazie alla presenza di un nuovo splitter anteriore, di uno spoiler posteriore, di una griglia anteriore dal gusto “racing” e dei cerchi in lega da 19 pollici.

Prezzi e allestimenti

Disponibile negli allestimenti denominati Titanium, ST-Line e ST-Line X, la nuova Ford Puma restyling arriverà in concessionaria il prossimo maggio, mentre i prezzi verranno comunicati probabilmente nelle prossime settimane.