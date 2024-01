Nuova Ford Kuga restyling, ecco come cambia il celebre SUV

Poco dopo l’inizio dell’anno arriva una delle più interessanti novità del 2024 della Casa dell’Ovale Blu: stiamo parlando della nuova Ford Kuga restyling, aggiornamento della terza generazione del fortunato SUV compatto che in Europa si è ritagliato un importante spazio nel corso della sua carriera. Questo modello avrà il compito di aiutare il marchio americano ad arrivare all’attesa transizione ecologica che vedrà nel prossimo futuro la produzione esclusiva di veicoli elettrici da parte della Ford.

Nuova Ford Kuga restyling, il design

Prodotta nello stabilimento spagnolo di Almussafes, situato a Valencia, la Kuga 2024 sfoggia un design decisamente più fresco, caratterizzato da un inedito frontale dotato di una mascherina di nuova concezione che separa la suggestiva firma luminosa unita da una lunga striscia LED. Dietro spiccano i nuovi proiettori chiamati dal Costruttore "a bastone da hockey rovesciato", abbinati ad un nuovo diffusore d’aria, mentre la maniglia del portellone scompare.

Allestimenti e personalizzazioni

L’aspetto della vettura cambia inoltre a seconda dell’allestimento scelto: Titanium, ST Line e Active, con quest’ultima sfoggia un aspetto ispirato al mondo dell’off-road, grazie a protezioni specifiche per la carrozzeria e i paraurti, a cui si aggiunge un assetto rialzato di 10 mm all'anteriore e 5 mm al posteriore (ad eccezione della motorizzazione PHEV). La Kuga può essere personalizzata con le nuove livree Desert Island Blue e Bursting Green che si aggiungono alle precedenti colorazioni Agate Black, Solar Silver, Frozen White e Lucid Red. Non manca una nuova collezioni di cerchi in lega da 17 a 20 pollici, con ben cinque nuovi design.

Nuovi interni

La grande novità degli interni è rappresentata dall’adozione del nuovo touchscreen da 13,2 pollici dedicato non solo al sistema multimediale SYNC 4 super connesso, ma anche capace di controllare altre funzioni, come il climatizzatore e i sedili riscaldati. Nuovo anche il selettore circolare del cambio automatico che garantisce maggiore spazio nella console centrale. A proposito di spazio, Il bagagliaio è cresciuto fino a garantire una capacità di 533 litri che può essere aumentata fino a un massimo di 1.534 litri se si abbattono i sedili posteriori. Non manca inoltre la possibilità di fare scorrere la panca di 150 mm.

Motori

Come anticipato, niente più diesel nella gamma motorizzazioni Kuga. Di conseguenza troviamo il motore turbo benzina 1.5 EcoBoost da 150 CV, con trazione anteriore FWD e cambio manuale a sei marce. Sopra si posiziona la versione ibrida 2.5 (PHEV) con trazione anteriore da 180 CV e quella integrale 183 CV. (entrambe con capacità di carico d 2.300 kg). L'autonomia WLTP delle versioni ibride plug-in in modalità elettrica è 60-69 km, a seconda dell'allestimento che si sceglie.

Prezzi

Al momento Ford non ha comunicato i prezzi di listino della nuova Kuga restyling, così come la data di lancio resta attualmente ignota, anche se probabilmente ci saranno novità nelle prossime settimane.