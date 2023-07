Ford Transit ed E-Transit, in arrivo nuovi aggiornamenti tecnologici

Aria di novità per uno dei furgoni più popolari in Europa, ovvero il Ford Transit e la sua variante 100% elettrica E-Transit che portano in dote nuove ed interessanti dal punto di vista tecnologico ed in particolare per quanto riguarda le funzioni di connettività.

Aggiornamento wireless Ford Power Up

In primo luogo, troviamo l’inedita capacità di aggiornamento wireless Ford Power Up, ovvero il software in grado di semplificare gli allestimenti aftermarket e di automatizzare tutte quelle attività abituali degli autisti che si occupano di consegne merci, anche arrivando a 150 trasporti giornalieri.

Ottimizzazione telaio e cambio automatico

Per aumentare il carico utile e ottimizzare la guidabilità del mezzo è stato ottimizzato il telaio, inoltre viene offerta l’opzione del cambio automatico a otto rapporti.

Hans Schep, general manager Ford Pro Europa ha dichiarato:

Come leader delle vendite di veicoli commerciali in Europa per ben otto anni consecutivi, non smettiamo mai di cercare nuove opportunità per aiutare i nostri clienti ad aumentare la produttività delle loro aziende. Lavoriamo al loro fianco per comprendere meglio le sfide da affrontare di volta in volta e trovare insieme le nuove soluzioni più adatte al loro business. Queste innovazioni riguardano un miglioramento delle caratteristiche digitali del Transit, sia sul fronte dell’hardware, sia su quello dell’ecosistema Ford Pro, per offrire loro nuovi livelli di produttività.

Nuove tecnologie avanzate

Ford Pro ha inoltre ampliato l’offerta di serie relativa ad una lunga serie di tecnologie avanzate, tra cui troviamo: sistema di infotainment SYNC 4, con touchscreen da 12 pollici montato centralmente, strumentazione digitale da 8 pollici e sistema Connected Navigation 4 per le informazioni sul traffico in tempo reale. Non manca inoltre il modem 5G di Ford che fornisce connettività superveloce alle tecnologie intelligenti del Transit, a cui si aggiunge l’update wireless Ford Power-Up per aggiornare le funzionalità del veicolo senza dover recarsi in concessionaria.

Operazioni di delivery agevolate

Grazie alla nuova tecnologia Delivery Assist 6, disponibile sulle versioni a passo lungo E-Transit e Transit con cambio automatico, le attività di sicurezza abituali sono state automatizzate con l’obiettivo di agevolare il lavoro di chi si occupa di delivery e che molto spesso effettua anche 150 consegne al giorno.

Il cambio in Park arresta il motore, attiva le luci di emergenza e l'allarme, e blocca tutte le porte non utilizzate per uscire dall’abitacolo o per accedere all’area dove sono depositati i pacchi. Se si schiaccia il pedale del freno si riavvia il motore e si disattivano le luci di emergenza. In questo modo si arriva a risparmiare fino a 20 secondi per ogni consegna.

Non manca inoltre l’Upfit Integration System di Ford Pro, che consente all’utilizzatore di controllare gli allestimenti installati tramite pulsanti digitali sul touchscreen, disponibile di serie. In questo modo è possibile collegarsi ai pacchetti software Ford Pro per il monitoraggio a distanza, ad esempio per gestire la temperatura nei veicoli refrigerati che trasportano prodotti farmaceutici o alimenti.

Quando arriva

I rinnovati Ford Transit e E-Transit potranno essere ordinati a partire dal quarto trimestre 2023, mentre le consegne sono previste a partire dal secondo semestre del 2024.