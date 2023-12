Francia, auto elettriche a 100 euro al mese: ecco la lista completa

La diffusione delle auto elettriche in Francia potrebbe essere arrivata ad una svolta decisiva. Tra le cause che hanno da sempre limitato le vendite delle vetture a zero emissioni troviamo sicuramente i listini elevati, soprattutto se paragonati a modelli equivalenti dotati di motori termici. Questo gap però sta per essere colmato in Francia, dove il Governo guidato dal Presidente Emmanuel Macron ha stilato una lista di auto elettriche alle quali si potrà accedere con un leasing sociale di appena 100 euro al mese.

Le auto elettriche cinesi escluse dagli incentivi

Ricordiamo inoltre che il medesimo Esecutivo ha studiato una nuova e complessa formula di incentivi economici per l’acquisto di BEV che si basa sulle emissioni nel ciclo di vita del veicolo e punta ad escludere anche le auto fabbricate in Cina.

I requisiti per accedere al leasing sociale

Solo pochi mesi fa, il Presidente francese aveva annunciato l’intenzione di “rivoluzionare” gli incentivi per le auto elettriche acquistate nel paese d’Oltre alpe. Nel giro di poco tempo, le parole si sono trasformate in fatti concreti: la complessa formula partorita dall'Eliseo prevede la possibilità di entrare in possesso di un’auto elettrica a tutte per le persone maggiorenni e domiciliate in Francia (non sarà obbligatorio avere la nazionalità francese) che appartengono ad un nucleo familiare con un reddito fiscale inferiore alla soglia di 15.400 euro.

Tra gli altri requisiti necessari per accedere al leasing sociale c’è anche l’obbligo di abitare a più di 15 chilometri dal proprio posto di lavoro che solitamente si raggiunge con l’auto personale, per una percorrenza minima di 8.000 km all’anno. Sarà richiesto ai lavoratori dipendenti anche uno specifico certificato capace di attestare questa distanza percorsa annualmente, mentre gli autonomi dovranno presentare autocertificazione e la prova dell’iscrizione ad un sistema di previdenza sociale per l’anno in cui si richiede il leasing. Tutte queste regole risultano riportate sul sito ufficiale www.mon-leasing-electrique.gouv.fr.

La lista delle auto

Di seguito riportiamo la lista completa delle auto che potranno essere richieste tramite il leasing sociale di 100 euro al mese.

Abarth 500

Audi Q4 45 e-tron

La BMW i4

La BMW iX1

La BMW iX2

Citroen e-C4

Citroen e-C4 X

Citroen e-Berlingo

Tourer di Citroen Jumpy Space

Cupra Born 150 KW 58/62 KWH

Cupra Born 170 KW 77/82 KWH

DS 3 Crossback

Fiat e-Doblo

La Fiat Nuova 500

La Fiat 600e

Fiat e-Ulisse

La Hyundai Kona

Foto di Jeep Avenger

Mazda MX-30 - Stati Uniti

Mercedes EQA

Mercedes EQB

Mercedes EQT

Mini Cooper SE

Nissan Townstar: ristoranti e i suoi figli

Leaf di Nissan

Opel Combo-e

Opel Combo-e Life

Opel Astra-e

Opel Astra-e Sports Tourer

Opel Corsa-e - Las Cartina di Corsa

Opel Mokka-e - La

Opel Zafira-e Vita

Peugeot e Rifter

Peugeot e 308

Peugeot e il 208

Peugeot e-2008

Peugeot Esperto Viaggiatore

La Renault Zoe

Renault Twingo di Londra

Renault Megane E-Tech

Renault Scenic E-Tech

Renault Kangoo E-Tech

Foto di Skoda Enyaq

La Skoda Enyaq coupé

Smart Fortwo

La Tesla Model Y

Toyota Proace City Verso Elettrico

Volkswagen in alto!

Volkswagen ID.3 Pro 150 KW

Volkswagen ID.3 Pro 107 KW

Volkswagen ID.3 Pro 107 KW

Volkswagen ID.4 Pure 125 KW

Volkswagen ID.4 Pro 150 KW

Volkswagen ID.4 Puro 109 KW

Volkswagen ID.4 Pro 128 KW

Volkswagen ID.4 Pro 210 KW

Volkswagen ID.4 GTX 220 KW

Volskwagen ID.4 Pro 4MOTION 210 KW

Volkswagen ID.4 GTX 250 KW

Volkswagen ID.5 Pro 150 KW

Volkswagen ID.5 Pro 128 KW

Volkswagen ID.5 Pro 210 KW

Volkswagen ID.5 GTX 220 KW

Volkswagen ID.5 GTX 250 KW

Volkswagen ID.7 Pro 210KW

La Volvo C40

La Volvo XC40