GAC arriva in Europa con Aion V e Aion UT, una strategia diversa dagli altri brand

La Cina continua a spingere sull’acceleratore della mobilità elettrica e lo fa anche a IAA Mobility 2025 di Monaco, dove GAC, uno dei colossi dell’auto di Guangzhou, ha annunciato ufficialmente il lancio in Europa. Il marchio arriva con due modelli pensati per il Vecchio Continente: GAC Aion V, SUV per famiglie di segmento C che debutterà già nel 2026 in 3 Paesi europei, e l’Aion UT, compatta elettrica dal design realizzato insieme al centro stile di Milano.

Gli interni della Aion V

La strategia: One GAC 2.0

Con la strategia “One GAC 2.0”, l’azienda punta a radicarsi in Europa con centri di design, reti di distribuzione e un servizio post-vendita strutturato. Non a caso, il design dell’UT nasce dal centro stile di Milano, mentre la logistica è stata rafforzata con un nuovo hub ricambi nei Paesi Bassi. L’obiettivo dichiarato è chiaro: diventare un brand affidabile e riconoscibile per qualità e tecnologia, “in Europa e per l’Europa”.

Aion V: il SUV elettrico a meno di 36.000€

Il modello di punta per il mercato europeo è l’Aion V, un SUV progettato su piattaforma AEP 3.0. Offre oltre 500 km di autonomia WLTP, ricarica rapida dal 30 all’80% in circa 20 minuti e una gamma di sistemi di sicurezza sviluppati per ottenere le 5 stelle Euro NCAP. Particolare attenzione è stata posta alla protezione dei passeggeri: dal nuovo airbag per gli occupanti anteriori agli airbag laterali a tendina che misurano ben 2,3 metri e che coprono anche chi siete in seconda fila.

Dentro, Aion V strizza l’occhio al comfort con sedili posteriori larghi e rivestiti in simil pelle, funzione massaggio e climatizzazione a quattro zone. Non manca la tecnologia: due display da 14,6 e 8,8 pollici, CarPlay wireless e fino a 13 funzioni ADAS di livello L2+.

Aion UT: la compatta da meno di 25.000€

Accanto al SUV, GAC propone Aion UT, hatchback compatta che punta a conquistare un pubblico cittadino: il look è stato sviluppato dal centro stile di Milano. Nonostante le dimensioni più contenute, lo spazio interno è paragonabile a quello di una berlina media perché gli sbalzi esterni sono cortissimi e viene massimizzata l'abitabilità. Aion UT ha 440 litri di bagagliaio espandibili a 1.600 abbattendo i sedili posteriori.

Anche qui ritroviamo doppio display (14,6" e 8,8"), connettività avanzata e un pacchetto sicurezza che comprende struttura a resistenza elevata, airbag laterali a V e assistenza alla guida L2+. L’autonomia raggiunge i 420 km, con ricarica veloce dal 30 all’80% in 24 minuti della batteria da 60 kWh. Il motore è da 136 cv, ma essendo elettrico ha spunto a sufficienza per riprese accettabili anche nei contesti extra-urbani.

Europa nel mirino, una strategia diversa dagli altri cinesi

GAC ha già stretto accordi con reti di concessionari locali e prevede la commercializzazione iniziale in Polonia, Portogallo e Finlandia (con Aion V a 35.990€), per poi estendere la copertura negli altri Paesi europei, Italia inclusa. Sul fronte servizi, il marchio offrirà garanzia fino a 8 anni/200.000 km sulle batterie e assistenza stradale europea in collaborazione con Allianz.

Il magazzino europeo nei Paesi Bassi è già funzionante, e in questo GAC si è distinta dagli altri concorrenti cinesi perché ha creato prima il magazzino e poi ha avviato la commercializzazione.

Per questo motivo, GAC arriverà in Italia solo in un secondo momento, quando avrà completato gli accordi con concessionari e centri assistenza così da garantire ai clienti un servizio immediato già dal primo giorno di acquisto dell'auto.