Geely, a Milano il nuovo centro design e innovazione del colosso cinese

I colossi dell’automotive cinese alla conquista di Milano

Sono sempre di più i grandi gruppi automotbilistici made in China che per ovvie ragioni hanno deciso di spostare a Milano i loro centri di ricerca in termini di design e innovazione. Il capoluogo lombardo è ormai da anni un importantissimo polo del design in Italia e, ancor di più in Europa, capace di concentrare tantissimi talenti legati soprattutto al mondo dell’arredamento e della moda.

E, se tanto ci dà tanto, il mondo del design di interni si sta mescolando sempre più con l’automobile, destinata a diventare, a tutti gli effetti, un salotto viaggiante. Dopo GAG (Guangzhou Automotive Group) è la volta anche di Geely, il più grande complesso automotive cinese che, da anni, si è aperto all’Europa con marchi come Volvo, Polestar, Lotus, Smart, Lynk&Co nonchè azionista di Mercedes e tanti altri brand, siglando accordi cruciali per il suo futuro.

Nuovo Geely Innovation Design Centre a Porta Nuova

Il nuovo ufficio di Geely avrà la sede nel cuore della Torre Diamante, il celebre grattacielo vetrato in zona Porta Nuova, cuore della rinascita Milanese a pochi passi dalla Stazione Centrale e vicino al complesso di edifici di Piazza Gae Aulenti. Non è ancora operativo, poiché sono in fase di sviluppo le operazioni quali recruitment, logistica e organizzazione della sede a 360 gradi. Si tratta di una scelta fortemente voluta dal management di Geely, intenzionata ad avvicinarsi ai gusti e ai canoni estetici europeii fisicamente, non solo ideologicamente.

La sede di Milano sarà in costante comunicazione con il quartier generale di Shanghai nonché con i restanti poli in tutto il mondo, e sarà cruciale per la realizzazione delle future concept e dei nuovi filoni estetici che attraverseranno non solo l’ambito automobilistico. I trend, le mode e le tendenze che caratterizzeranno il mondo del fashion e dell’alta moda non potranno più essere scollegati anche dal mondo delle quattro ruote, sempre più integrato nella vita delle persone e sempre meno inteso come un aspetto a sè stante, svincolato dalla mondanità.