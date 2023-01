Lynk&Co, il nuovo SUV sarà completamente elettrico

Arrivata di soppiatto tra il 2020 e il 2021, Lynk&Co si è ritagliata un posto significativo nello scenario automotive internazionale e anche Europeo, raggiungendo risultanti più che sorprendenti anche in Italia. Scaturita dall’unione delle forze tra Volvo e il colosso cinese Geely, si è imposta con una nuova formula d’acquisto a “noleggio” mensile, sulla falsa riga delle più classiche piattaforme di streaming musicale o video, come Spotify e Netflix. Noleggi ad una cifra fissa mensile, disdici quando vuoi o condividi il veicolo con amici e altri utenti.

Lynk&Co 01 è il suv commercializzato dal brand, unico modello fino ad oggi venduto sul suolo europeo mentre in Cina sono stati commercializzati anche altri modelli. L’erede di 01, destinata ad arrivare per il 2024, sembra essere ormai destinata ad avere un motore 100% elettrico, condividendo il pianale con le già note Volvo XC40 e C40 Recharge.

Piattaforma SEA, 100% elettrico e a tariffa mensile fissa

Sarà così riconfermata la singolare formula d’acquisto, con pochi optional, una cifra fissa mensile e poca possibilità di personalizzazione del veicolo, eccezion fatta per la vernice e altri accessori minori. Condividerà sempre la piattaforma SEA del Gruppo Volvo/Geely, già apprezzata su altri modelli della casa svedese come XC40 e C40 Recharge, recentemente aggiornati. Altri modelli sfruttano la stessa architettura, come Smart #1 oppure le cinesi Zeekr 001 e 009, che arriveranno in Europa entro fine 2023.

I nuovi modelli della casa svedese propongono, dopo l’aggiornamento, due tagli di batteria da 69 o 82 kWh con motori rispettivamente da 238 o 252 CV a trazione posteriore e, nella versione più potente, trazione integrale e ben 408 CV. Improbabile che quest’ultima motorizzazione venga ripresa anche per la futura Lynk&Co, mentre sarà interessante vedere come (e se) si sceglierà di spartire la tariffa mensile sulla base del taglio di batteria, della trazione anteriore o integrale o dell’autonomia, che spazia da 460 a 533 km a seconda delle versioni.