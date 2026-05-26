GIVI lancia XSpace: la valigia intelligente che cambia forma tra città e grandi viaggi

Dalla città ai grandi viaggi, passando per il weekend fuori porta. È su questa idea di mobilità fluida che GIVI costruisce XSpace, la nuova valigia Monokey espandibile che punta a ridefinire il concetto di capacità di carico nel settore moto. Dietro il progetto c’è una sfida precisa: rispondere a motociclisti sempre più diversi tra loro, con esigenze che cambiano rapidamente e che chiedono oggi prodotti versatili, sicuri e tecnologicamente evoluti.

Una valigia universale

“Oggi esistono motociclisti molto diversi tra loro”, spiega Umberto Visenzi, Amministratore Givi, sottolineando come il progetto sia nato osservando chi usa la moto ogni giorno in città, ma anche chi affronta lunghi viaggi o weekend lontano da casa. Da qui l’idea di sviluppare una valigia il più possibile universale, capace di adattarsi a utilizzi differenti senza rinunciare alla praticità.

Il cuore dell’innovazione è il sistema telescopico brevettato, che consente di espandere la valigia direttamente dall’esterno grazie a due maniglie integrate. Una soluzione che elimina la necessità di svuotare il contenuto e rende il passaggio da modalità compatta a espansa rapido e intuitivo. “In pochi secondi si riesce a fare tutto”, racconta Visenzi, evidenziando come il meccanismo sia stato progettato per garantire velocità, comodità e sicurezza.

Tecnologia e sicurezza diventano centrali

Nel settore degli accessori moto la competizione è sempre più intensa e per un’azienda italiana la differenza passa dalla capacità di innovare. GIVI punta su materiali più leggeri, soluzioni tecniche evolute e una forte attenzione alla cura del dettaglio. “Quello che ci deve contraddistinguere è l’innovazione verso prodotti sempre più rivoluzionari”, sottolinea l’amministratore dell’azienda.

XSpace integra anche un sistema di sicurezza pensato per evitare aperture accidentali o manomissioni: prima di poter azionare le maniglie, infatti, è necessario aprire leggermente il coperchio. Una scelta tecnica che diventa anche una risposta concreta alle esigenze di protezione dei motociclisti, soprattutto nei contesti urbani. A questo si aggiungono materiali resistenti a urti, raggi UV e agenti atmosferici, oltre a impermeabilità garantita anche in modalità espansa.

Il valore del Made in Italy

Per GIVI il tema del Made in Italy resta centrale. L’azienda, fondata nel 1978, continua a puntare sul proprio know-how industriale e sulla progettazione interna per mantenere una forte identità in un mercato globale sempre più competitivo. “Cerchiamo di dare sempre più valore aggiunto ai nostri prodotti grazie al nostro know-how”, spiega Visenzi.

La nuova valigia sarà disponibile in due configurazioni: una versione Total Black pensata soprattutto per l’utilizzo urbano e una variante con cover in alluminio anodizzato dedicata a chi affronta viaggi più lunghi e itinerari adventure. Due anime diverse, con differenti posizionamenti di prezzo, ma unite dalla stessa idea di versatilità.

Le specifiche tecniche

Sul piano tecnico, XSpace offre una capacità variabile da 27 a 36 litri, con espansione fino a +60 mm e un incremento di volume del 33%. Le dimensioni sono di 408 × 498 × 320 mm in modalità espansa e 260 mm in configurazione compatta, con un peso di 6 kg e un carico massimo di 10 kg. La valigia può ospitare un casco modulare XXL GIVI ECE 22.06 con becca, confermando la vocazione da accessorio pensato tanto per l’uso urbano quanto per i viaggi più impegnativi.

La strategia futura di GIVI

La direzione, però, guarda anche oltre il mondo delle due ruote. L’obiettivo dichiarato è sviluppare accessori sempre più trasversali, utilizzabili nella vita quotidiana e non solo durante il viaggio in moto. Non a caso negli ultimi mesi GIVI ha ampliato la propria offerta con zaini e soluzioni compatibili con le principali compagnie aeree. “Il concetto è creare articoli utilizzabili anche nella vita di tutti i giorni”, afferma Visenzi.

Una strategia che racconta l’evoluzione di un marchio storico