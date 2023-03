Hertz Team Jota si unisce a Brady per il Wec

Hertz Team Jota, nuova scuderia della classe Hypercar sponsorizzata da Hertz e Singer Group, annuncia la partnership con Brady di Tom Brady come Official Apparel Partner e rivela la nuova livrea Hertz Racing Gold per la sua Porsche 963 LMDh. La scuderia Hertz Team Jota prenderà parte al Fia World Endurance Championship (Wec) del 2023 e alla centesima edizione della leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Le parole dei protagonisti

Stephen Scherr, Chief Executive Officer di Hertz, ha affermato: "La nostra sponsorizzazione dell'Hertz Team Jota segna il ritorno dell'azienda negli sport motoristici premium e sottolinea l'impegno di Hertz nella velocità, nell'affidabilità e nell'innovazione, sia in pista che fuori. Non vediamo l'ora di collaborare con il marchio Brady e con Singer per coinvolgere i nostri clienti e i milioni di fan delle corse durante la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship".

Tom Brady, co-fondatore del marchio Brady, ha detto: "Sono da sempre un appassionato di corse automobilistiche ed essere ora parte dell'Hertz Team Jota con il marchio Brady™ a rappresentare il futuro dell'abbigliamento e del design del motorsport è un sogno che si avvera". Il marchio Brady e Hertz sono entrambe aziende che puntano sull'innovazione e sull'offerta di un'esperienza perfetta, questa partnership dunque è l'esempio calzante di due aziende che si uniscono accomunate da valori e obiettivi analoghi. I pilastri fondamentali di Brady includono il lavoro di squadra, la resistenza, la longevità e la grandezza, rendendo questa collaborazione ideale. Siamo un nuovo team con grandi ambizioni e non vediamo l'ora di partecipare alla prossima 24 Ore di Le Mans, un appuntamento iconico".

La livrea di Hertz

La livrea Hertz Racing Gold è stata congegnata da Singer e festeggia l'anno del centenario della 24 Ore di Le Mans, portando con la prima auto da corsa dell'Hertz Team Jota l’eredità di 100 anni di corse nei tempi moderni. Rob Dickinson, Design Director, Chairman e Fondatore del Singer Group, Inc, ha detto: "Nel progettare la livrea, abbiamo voluto integrare sia il passato che il futuro. Piloti come Derek Bell, Hurley Haywood e Jacky Ickx sono stati degli eroi, cresciuti negli anni '70 e '80, si sono sfidati su auto allora capaci di superare le 200 miglia orarie, vincendo gare in un'epoca d'oro per Porsche. Alla Singer siamo sempre stati ispirati dagli sport motoristici e quindi, nell'anno del centenario della 24 Ore di Le Mans, questa livrea dorata celebra tutti coloro che hanno gareggiato ai massimi livelli delle corse di durata, il debutto dell'Hertz Team Jota nel Campionato Mondiale Endurance e il ruolo della Porsche 963 nello sviluppo dei carburanti rinnovabili e della tecnologia ibrida. L’impegno con questa favolosa auto da corsa è di grande ispirazione. Non vediamo l'ora che arrivi la prima gara".

Le prospettive del team

L'Hertz Team Jota conterà su tre piloti d'assalto: il portoghese António Félix da Costa, il britannico Will Stevens e il cinese Yifei Ye. David Clark e Sam Hignett, co-proprietari della Jota, hanno affermato: "Come squadra, abbiamo dimostrato le nostre capacità assicurandoci 10 podi negli ultimi 9 anni della 24 Ore di Le Mans. Grazie al sostegno dei nostri nuovi partner passiamo alla classe Hypercar e l'Hertz Team Jota sfiderà alcuni dei più grandi produttori automobilistici del mondo. Abbiamo un team forte ed esperto e, essendo uno dei pochi partecipanti privati alla classe, manteniamo vivo lo spirito di Le Mans e non vediamo l'ora di scendere in pista".